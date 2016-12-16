Televizyonu dokunmatik ekrana dönüştüren Touchjet Wave satışa çıkıyor

Kitle fonlama platformu üzerinde başarılı bir kampanya gerçekleştiren ve ihtiyacı olan miktarın 6 katını garantileyen Touchjet WAVE satışa çıkıyor. Ürün televizyonu dokunmatik ekrana dönüştürmesiyle dikkat çekiyordu.

Dokunmatik Dev Ekran

Aslında ürün bir set üstü televizyon kutusu. Üst kısmında ise sensör merkezi yer alıyor. HDMI üzerinden televizyona bağladıktan sonra Android 4.4 işletim sistemli kutunuzu kullanmaya başlıyorsunuz. Uyumlu uygulama ile iOS ve Android cihazlardan kontrol mümkün. Asıl önemli kısım ise dokunmak istediğinizde devreye giriyor.

Aşağı doğru bakan kafa ünitesinde kamera, kızılötesi ve ışık sensörleri yer alıyor. Parmağınızın ekrandaki hareketini algılayan ünite, bunun bir dokunma veya sürükleme olduğunu kutuya iletiyor. Böylece dokunmatik etkisi ortaya çıkıyor. Ünite 20-60 inç arasında akıcı dokunmatik alan sunabiliyor.

Touchjet WAVE teknik olarak gücünü 2.0 GHz hızında çalışan dört ARM Cortex A9 çekirdekli işlemciden alıyor, 1GB DDR3 bellek ile geliyor, 8GB'lık dahili hafızası bulunuyor ve WiFi ile Bluetooh kablosuz bağlantı teknolojileriyle kablo ihtiyacını en düşük seviyeye getiriyor.

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Uygulama sayesinde diğer mobil cihazlardan görüntü alabilen Touchjet WAVE, ayrca çoklu dokunma algılaması da gerçekleştirebiliyor. TouchJet Slide ile aynı ağ içerisindeki diğer cihazlarla ortak olarak doküman çalışması yapabiliyorsunuz. Ürün 300$ fiyat etiketine sahip.