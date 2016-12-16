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Televizyonu dokunmatik ekrana dönüştüren Touchjet Wave satışa çıkıyor

Dokunmatik büyük ekranlara ihtiyacı olan ancak bütçe dostu çözümler arayan kurumlar ve kullanıcılar için geliştirilen Touchjet Wave dokunmatik alan oluşturucu satışa sunuldu.
2 yıl
5,2b
1
7
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kitle fonlama platformu üzerinde başarılı bir kampanya gerçekleştiren ve ihtiyacı olan miktarın 6 katını garantileyen Touchjet WAVE satışa çıkıyor. Ürün televizyonu dokunmatik ekrana dönüştürmesiyle dikkat çekiyordu.

Dokunmatik Dev Ekran

Aslında ürün bir set üstü televizyon kutusu. Üst kısmında ise sensör merkezi yer alıyor. HDMI üzerinden televizyona bağladıktan sonra Android 4.4 işletim sistemli kutunuzu kullanmaya başlıyorsunuz. Uyumlu uygulama ile iOS ve Android cihazlardan kontrol mümkün. Asıl önemli kısım ise dokunmak istediğinizde devreye giriyor.

Aşağı doğru bakan kafa ünitesinde kamera, kızılötesi ve ışık sensörleri yer alıyor. Parmağınızın ekrandaki hareketini algılayan ünite, bunun bir dokunma veya sürükleme olduğunu kutuya iletiyor. Böylece dokunmatik etkisi ortaya çıkıyor. Ünite 20-60 inç arasında akıcı dokunmatik alan sunabiliyor.

Touchjet WAVE teknik olarak gücünü 2.0 GHz hızında çalışan dört ARM Cortex A9 çekirdekli işlemciden alıyor, 1GB DDR3 bellek ile geliyor, 8GB'lık dahili hafızası bulunuyor ve WiFi ile Bluetooh kablosuz bağlantı teknolojileriyle kablo ihtiyacını en düşük seviyeye getiriyor.

Ayrıca Bkz. "LVL: Yerli geliştiricilerden etkileyici bir oyun"

Uygulama sayesinde diğer mobil cihazlardan görüntü alabilen Touchjet WAVE, ayrca çoklu dokunma algılaması da gerçekleştirebiliyor. TouchJet Slide ile aynı ağ içerisindeki diğer cihazlarla ortak olarak doküman çalışması yapabiliyorsunuz. Ürün 300$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.slashgear.com/touchjet-wave-is-here-to-turn-any-tv-into-an-android-tablet-15467591/ Yorum Yaz
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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
300 dolar nedir abi, 32'' tv parası..
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DH Misafiri 3 ay
Tam dolandırıcı bir firma sakına bu firmaya kanmayın
Ben ürün aldım 3 yıldır göndermediler
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eAkman 2 yıl
İnsanlar yerinden kalkıp televizyonun yanına gitmemek için uzaktan kumanda icat ettiler. Yetmedi akıllı telefonlara entegre edildi, ekranlar paylaşıldı vs daha da kullanışlı oldu. Amaç her şeyi oturduğun yerden kontrol edebilmekti... Bu geri dönüş neden? TV dokunmatik olunca hangi sorunu çözecek? Yada kullanım deneyimine ne katacak?
Monitörde kullanılsa neyse de...
1 Yanıt Yanıtla +3
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lterlemez 2 yıl eAkman
eAkman

İnsanlar yerinden kalkıp televizyonun yanına gitmemek için uzaktan kumanda icat ettiler. Yetmedi akıllı telefonlara entegre edildi, ekranlar paylaşıldı vs daha da kullanışlı oldu. Amaç her şeyi oturduğun yerden kontrol edebilmekti... Bu geri dönüş neden? TV dokunmatik olunca hangi sorunu çözecek? Yada kullanım deneyimine ne katacak?
Monitörde kullanılsa neyse de...

Neden öyle düşünüyorsunuz ki? Bir okul düşünün, 10 bin liraya akıllı tahta alacağına 4000 + 1000 liraya sınıflarını akıllandırabilir (bire iki alıyor).
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frostburn 2 yıl
televizyonu dibinden izleyen 2-5 yaş arası çocuklarınızın myopi olması için güzel donanım.
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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
300 dolar nedir abi, 32'' tv parası..
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alemburda34 2 yıl
Adamlar parmaklarimiz icin bile keylogger bulmuslar. Helal olsun iyi izleme araci
Telefonda vardi artik her cihazda izleyebilirler
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Tugrul_512bit 2 yıl
İnternet of things saldırısı sonucu açılıp kapanabilecek - izlediğiniz kanalı görmelerine yarayacak aygıtlardan biri daha. :D
Gene de güzel özellik.
Günün birinde beyninize çip takçaz derlerse onu sakın kabul etmeyin.
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