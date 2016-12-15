LVL: Yerli geliştiricilerden etkileyici bir oyun

Yerli geliştiricilerimizin uygulama mağazalarındaki ilgi çekici çalışmaları artmaya devam ediyor. Vovu’dan sonra yeni bir yerli oyun daha uygulama mağazalarında indirmeye sunuldu. LVL sade tasarımı ve etkileyici bulmacaları ile dikkat çekiyor.

Oyun içinde oyun olarak adlandırabileceğimiz LVL, bir küpün farklı yüzlerindeki bulmacaları çözmenizi anlatıyor. Küpün birbirine bakan yüzlerinde 3 farklı renk ve 3 farklı bulmaca yer alıyor. Amaç küpü farklı yönlerde çevirerek Tetris tarzındaki parçaları kaydırmak ve dışarıdan bir kare gibi görünecekmiş hale getirmek.

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"Yerli oyun Vovu 1 milyon indirme sayısına ulaştı"

50 bölümde toplamda 150 bulmaca barındıran oyun yaklaşık olarak 5 saat oynama süresi sunuyor. 11 dilde hazırlanmış olması da ayrı bir başarı. Eğitim bölümlerinin de olduğu oyun Android için 1.99TL, iOS için 5.26TL olarak fiyatlandırılmış.



