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LVL: Yerli geliştiricilerden etkileyici bir oyun

Oyun içinde oyun olarak adlandırabileceğimiz LVL, bir küpün farklı yüzlerindeki bulmacaları çözmenizi anlatıyor. Küpün birbirine bakan yüzlerinde 3 farklı renk ve 3 farklı bulmaca yer alıyor.
2 yıl
4,7b
1
15
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yerli geliştiricilerimizin uygulama mağazalarındaki ilgi çekici çalışmaları artmaya devam ediyor. Vovu’dan sonra yeni bir yerli oyun daha uygulama mağazalarında indirmeye sunuldu. LVL sade tasarımı ve etkileyici bulmacaları ile dikkat çekiyor.

Oyun içinde oyun olarak adlandırabileceğimiz LVL, bir küpün farklı yüzlerindeki bulmacaları çözmenizi anlatıyor. Küpün birbirine bakan yüzlerinde 3 farklı renk ve 3 farklı bulmaca yer alıyor. Amaç küpü farklı yönlerde çevirerek Tetris tarzındaki parçaları kaydırmak ve dışarıdan bir kare gibi görünecekmiş hale getirmek.

Ayrıca Bkz. "Yerli oyun Vovu 1 milyon indirme sayısına ulaştı"

50 bölümde toplamda 150 bulmaca barındıran oyun yaklaşık olarak 5 saat oynama süresi sunuyor. 11 dilde hazırlanmış olması da ayrı bir başarı. Eğitim bölümlerinin de olduğu oyun Android için 1.99TL, iOS için 5.26TL olarak fiyatlandırılmış.


 

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EddyCue 2 yıl en beğenilen
Bu arada oyun Apple App Store'da global feature oldu. Hem de Super Mario'nun hemen yaninda :)
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xmen121 2 yıl
beğenmedim pek
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HyPno55 2 yıl
Emeğe saygı fakat ücretsiz olması gerekiyor oyun içi satın alınmalar bi nebze daha mantıklı.
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Serxan96 2 yıl
Destek olursaniz sevinirim (5 Yildiz)
[link=]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sarxan.notepad[/link]
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kadirirdem 2 yıl
destek vermek lazım güzel gelişmeler oluyor bu aralar yerli konusunda...
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Yine aynı şeyi diyicem arkadaş benim oyunlarım neden yükselmiyor. Donanım haber benim oyununda reklamını yap destek çık oyun linki aşağıda Balance Ship ve diğer oyunlarada bakarsanız sevinirim. Teşekkürler. play.google.com/...
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ekrem71 2 yıl Mehmet_Ali61
Mehmet_Ali61
Yine aynı şeyi diyicem arkadaş benim oyunlarım neden yükselmiyor. Donanım haber benim oyununda reklamını yap destek çık oyun linki aşağıda Balance Ship ve diğer oyunlarada bakarsanız sevinirim. Teşekkürler. play.google.com/...

Oyunların ilgi görebilmesi için görsellik ve sürükleyicilik şart. Bu iki unsur çok önemli ve kullanıcıyı uygulamada tutuyor. En azından bugüne kadar edindiğim tecrübeler böyle. Yani şu anda oyununuzu yüzlerce kişinin oynaması ve etkileşimde bulunması gerekiyor. Böylece listelerde yükselerek ve arama sonuçlarına girerek daha çok indirme alabilirsiniz. Reklam yapmak gördüğüm kadarıyla çok etkili olmuyor ya da çok büyük reklam bütçeleri ayırmanız gerekiyor. Diğer türlü pek çok geliştirici arkadaşın binbir emekle yaptığı oyunları satmak zorunda kaldıklarını gördüm. Uygulama dünyası biraz acımasız bu konuda. Mağazada sayısız dandik uygulama var ve milyonlarca indirme almış. O nasıl oluyor bilmiyorum işin aslı. Belki ASO konuları ile ilgilidir.
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
1*2 oynamadan sonra sıkar.
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EddyCue 2 yıl en beğenilen
Bu arada oyun Apple App Store'da global feature oldu. Hem de Super Mario'nun hemen yaninda :)
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Grkwnxs 2 yıl EddyCue
ertanunver
Bu arada oyun Apple App Store'da global feature oldu. Hem de Super Mario'nun hemen yaninda :)
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Tebrikler, özel değilse kullandığınız oyun motoru nedir?
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