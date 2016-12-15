LVL: Yerli geliştiricilerden etkileyici bir oyun

Yerli geliştiricilerimizin uygulama mağazalarındaki ilgi çekici çalışmaları artmaya devam ediyor. Vovu’dan sonra yeni bir yerli oyun daha uygulama mağazalarında indirmeye sunuldu. LVL sade tasarımı ve etkileyici bulmacaları ile dikkat çekiyor.
Oyun içinde oyun olarak adlandırabileceğimiz LVL, bir küpün farklı yüzlerindeki bulmacaları çözmenizi anlatıyor. Küpün birbirine bakan yüzlerinde 3 farklı renk ve 3 farklı bulmaca yer alıyor. Amaç küpü farklı yönlerde çevirerek Tetris tarzındaki parçaları kaydırmak ve dışarıdan bir kare gibi görünecekmiş hale getirmek.Ayrıca Bkz. "Yerli oyun Vovu 1 milyon indirme sayısına ulaştı"
50 bölümde toplamda 150 bulmaca barındıran oyun yaklaşık olarak 5 saat oynama süresi sunuyor. 11 dilde hazırlanmış olması da ayrı bir başarı. Eğitim bölümlerinin de olduğu oyun Android için 1.99TL, iOS için 5.26TL olarak fiyatlandırılmış.
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[link=]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sarxan.notepad[/link]
Oyunların ilgi görebilmesi için görsellik ve sürükleyicilik şart. Bu iki unsur çok önemli ve kullanıcıyı uygulamada tutuyor. En azından bugüne kadar edindiğim tecrübeler böyle. Yani şu anda oyununuzu yüzlerce kişinin oynaması ve etkileşimde bulunması gerekiyor. Böylece listelerde yükselerek ve arama sonuçlarına girerek daha çok indirme alabilirsiniz. Reklam yapmak gördüğüm kadarıyla çok etkili olmuyor ya da çok büyük reklam bütçeleri ayırmanız gerekiyor. Diğer türlü pek çok geliştirici arkadaşın binbir emekle yaptığı oyunları satmak zorunda kaldıklarını gördüm. Uygulama dünyası biraz acımasız bu konuda. Mağazada sayısız dandik uygulama var ve milyonlarca indirme almış. O nasıl oluyor bilmiyorum işin aslı. Belki ASO konuları ile ilgilidir.
Tebrikler, özel değilse kullandığınız oyun motoru nedir?
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