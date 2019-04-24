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Tesla Model S ve Model X yenilendi: Daha güçlü motor, daha uzun menzil

Tesla, son dönemde satışları düşen Model S ve Model X'i yeniledi. Daha verimli ve güçlü motorlarla donatılan araçların menzili yüzde 10 oranında arttı. İşte yeni Model S ve Model X'in özellikleri:
3 hf.
4,1b
1
14
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla Model S ve Model X yenilendi: Daha güçlü motor, daha uzun menzil
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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, Model 3’e gösterilen ilgiden oldukça memnun. Fakat diğer modellerin gölgede kalmasını da istemiyor. Bu doğrultuda Model S ve Model X serisini güncelleyeceğini duyuran Tesla, bugün yaptığı açıklamayla yeni versiyonların üretimine başlandığını duyurdu.

Model 3 için geliştirilen motor artık Model S ve Model X'te 

Yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında, Model S ve Model X serilerinde ilk olarak Model 3 için geliştirilen “sürekli mıknatıs destekli senkron relüktans motor” kullanılmaya başlandı. Tesla tarafından yapılan açıklamada, kullanılan yüksek verimli motorun sürüş menzilini yüzde 10 oranında arttırdığı belirtildi. Model S ve Model X’in uzun menzilli versiyonları artık sırasıyla 600 km ve 523 km menzile sahip. Bunun yanı sıra, Model S ve Model X serilerinin güç ve tork değerlerinin önemli ölçüde arttığı, Long Range ve Standart Range modellerin 0-100 km/s hızlanma sürelerinin de kısaldığı dile getirildi.

Yeni Model S ve Model X, %50 daha hızlı şarj oluyor 

Yapılan güncellemeler bununla sınırlı değil. Daha verimli bir motora kavuşan Model S ve Model X’in şarj süreleri de iyileştirildi. Söz konusu araçlar artık V3 Supercharger adı verilen istasyonlarda 200 kW, V2 Supercharger’larda ise 145 kW güçle şarj olabiliyor. Bu da Model S ve Model X’teki bataryanın eskiye nazaran yüzde 50 oranında daha hızlı dolması anlamına geliyor.

Model S ve Model X ile ilgili bir diğer yenilik de süspansiyon sisteminde. Tesla, bu araçlarda bulunan havalı süspansiyon sistemini bir kademe daha yükselterek adaptif sönümleme sistemiyle geliştirmiş. Bu geliştirmenin daha fazla konfor ve dinamizm sunacağını belirten ABD’li üretici, donanım güncellemesinin yanı sıra OTA yazılım güncellemeleriyle süspansiyon sistemini iyileştirmeye devam edeceklerinin de altını çiziyor.

Standart Range versiyonu yeniden listeye eklendi 

Model S ve Model X’in geçtiğimiz yıl listeden kaldırılan “Standart Range” versiyonu yeniden seriye eklenmiş durumda. Model S’in 460 km menzil sunan başlangıç versiyonu 78 bin dolar, Model X’in 400 km menzil sunan başlangıç versiyonu ise 83 bin dolar fiyat etiketine sahip. Söz konusu araçların uzun menzilli versiyonlarında hala 100 kWh batarya paketi kullanılıyor. ABD’li üretici satış stratejisi gereği standart menzilli versiyonların batarya kapasitesini açıklamıyor. Fakat bu araçlardaki bataryanın da 75 ile 85 kWh arasında olduğu düşünülüyor.


https://electrek.co/2019/04/23/tesla-new-model-s-x-range-upgrade-drivetrain-suspension/#disqus_thread Yorum Yaz
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Ridianod 3 hf. en beğenilen
2017 de az yaksın çok kaçsın diye model 3 ler için üretilmiş ve verimliliği %97 civarında olan Raven dedikleri mıknatıslı motorları Model S ve X'e uyarlamışlar. Bunların eski indüksiyon motorlarının verimi %93'dü.
Asıl şov bu değildi bence. 2 gün önce canlı yayında yaptıkları ve bundan sonra yatırımcıları da bilgilendirmek adına belli sürelerde yapacaklarını söyledikleri Autonomy gününde araç içindeki bilgisayarın teknik verilerini paylaştılar. nVidianın araç sisteminden 7 kat daha performanslı olan kabaca yolu tarayıp, tanımlayan bir bilgisayarı tanıttılar. Elon'un demesine göre yakın tarihte direksiyonsuz araçlar yapacaklarmış. Yukarda bahsettiğim bu araç pc si öyle bir seviyeye getirmeyi hedefliyorlarmış ki sizin arabayla işiniz yokken bu otonom araç ağına katılmasına izin verdiğiniz vakit araç evden çıkış müşteri taşıyıp para kazanacakmış. Amerika için yılda 30 bin dolar kazançtan bahsettiler.
2017 de az yaksın çok kaçsın diye model 3 ler için üretilmiş ve verimliliği %97 civarında olan Raven dedikleri mıknatıslı motorları Model S ve X'e uyarlamışlar....
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2 Yanıt Yanıtla +17
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Bay Robot 3 hf.
Seksen bin liraya alır gibi almak vardı şu araçları...
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oricin 3 hf.
Açıklanan fiyatları değerlendirecek olursak, güncellenen Tesla'lar Amerika vatandaşları için bile oldukça pahalıya geliyor.
Ne yazık ki bu fiyatlarla satışta olduğu sürece, çevre dostu elektrikli Tesla yerine süper-spor araçlar tercih edilmeye devam edecek... Amerika'da dahi.
Açıklanan fiyatları değerlendirecek olursak, güncellenen Tesla'lar Amerika vatandaşları için bile oldukça pahalıya geliyor.Ne yazık ki bu fiyatlarla satış...
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DH Misafiri 3 hf.
Teala'nın güncel fiyatları, araç içi malzeme kalitesini düşündüğümüz zaman, Amerikan vatandaşı için bile oldukça pahalıya geliyor.
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haberelectro 3 hf.
geçen seneye göre satışları yarı yarıya düşmüş
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Ridianod 3 hf. en beğenilen
2017 de az yaksın çok kaçsın diye model 3 ler için üretilmiş ve verimliliği %97 civarında olan Raven dedikleri mıknatıslı motorları Model S ve X'e uyarlamışlar. Bunların eski indüksiyon motorlarının verimi %93'dü.
Asıl şov bu değildi bence. 2 gün önce canlı yayında yaptıkları ve bundan sonra yatırımcıları da bilgilendirmek adına belli sürelerde yapacaklarını söyledikleri Autonomy gününde araç içindeki bilgisayarın teknik verilerini paylaştılar. nVidianın araç sisteminden 7 kat daha performanslı olan kabaca yolu tarayıp, tanımlayan bir bilgisayarı tanıttılar. Elon'un demesine göre yakın tarihte direksiyonsuz araçlar yapacaklarmış. Yukarda bahsettiğim bu araç pc si öyle bir seviyeye getirmeyi hedefliyorlarmış ki sizin arabayla işiniz yokken bu otonom araç ağına katılmasına izin verdiğiniz vakit araç evden çıkış müşteri taşıyıp para kazanacakmış. Amerika için yılda 30 bin dolar kazançtan bahsettiler.
2 Yanıt Yanıtla +17
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Spider_hip 3 hf. Ridianod
Çok iyiymiş ya. Araba 90bin dolar desek. 3 senede kendini amorti eden bir yatırım yani. Üstüne 3 sene daha çalıştırsan 90bin doları cebine koyuyorsun. Valla param olsa, prosedürler izin veriyorsa Türkiye'de yaşamama rağmen alırdım oradan 2-3 tane, otomatik kendileri çalışıp dursunlar :D. Şöför, manyak mı, psikopat mı, paraları cebe mi atıyor, yolu mu uzatıyor derdi yok.
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H34RTL3SS 3 hf. Ridianod
bahsettikleri yol bilgisayarı şu anki kullandıklarından daha performanslı ama nvidianın tam otonom için ürettiği yolbilgisayarının yarısı güçte o açıklamalarda biraz algı oyunu var yinede helal olsun adamlara daha uygun fiyata kendi ürettiğini kullanacak
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oricin 3 hf.
Açıklanan fiyatları değerlendirecek olursak, güncellenen Tesla'lar Amerika vatandaşları için bile oldukça pahalıya geliyor.
Ne yazık ki bu fiyatlarla satışta olduğu sürece, çevre dostu elektrikli Tesla yerine süper-spor araçlar tercih edilmeye devam edecek... Amerika'da dahi.
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sniper23 3 hf. oricin
TESLA model S zaten "luxury sedan" olarak geçiyor. Yani lüks araba diye geçiyor. MODEL 3 ise bu arabanın bir nevi giriş versiyonu oluyor.
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Elsa 3 hf.
Model 3 ve ayarında bir arabanın bile Türkiye'de hayal olması çok üzücü.
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Bay Robot 3 hf.
Seksen bin liraya alır gibi almak vardı şu araçları...
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