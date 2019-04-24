Tesla Model S ve Model X yenilendi: Daha güçlü motor, daha uzun menzil

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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, Model 3’e gösterilen ilgiden oldukça memnun. Fakat diğer modellerin gölgede kalmasını da istemiyor. Bu doğrultuda Model S ve Model X serisini güncelleyeceğini duyuran Tesla, bugün yaptığı açıklamayla yeni versiyonların üretimine başlandığını duyurdu.

Model 3 için geliştirilen motor artık Model S ve Model X'te

Yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında, Model S ve Model X serilerinde ilk olarak Model 3 için geliştirilen “sürekli mıknatıs destekli senkron relüktans motor” kullanılmaya başlandı. Tesla tarafından yapılan açıklamada, kullanılan yüksek verimli motorun sürüş menzilini yüzde 10 oranında arttırdığı belirtildi. Model S ve Model X’in uzun menzilli versiyonları artık sırasıyla 600 km ve 523 km menzile sahip. Bunun yanı sıra, Model S ve Model X serilerinin güç ve tork değerlerinin önemli ölçüde arttığı, Long Range ve Standart Range modellerin 0-100 km/s hızlanma sürelerinin de kısaldığı dile getirildi.

Yeni Model S ve Model X, %50 daha hızlı şarj oluyor

Yapılan güncellemeler bununla sınırlı değil. Daha verimli bir motora kavuşan Model S ve Model X’in şarj süreleri de iyileştirildi. Söz konusu araçlar artık V3 Supercharger adı verilen istasyonlarda 200 kW, V2 Supercharger’larda ise 145 kW güçle şarj olabiliyor. Bu da Model S ve Model X’teki bataryanın eskiye nazaran yüzde 50 oranında daha hızlı dolması anlamına geliyor.

Model S ve Model X ile ilgili bir diğer yenilik de süspansiyon sisteminde. Tesla, bu araçlarda bulunan havalı süspansiyon sistemini bir kademe daha yükselterek adaptif sönümleme sistemiyle geliştirmiş. Bu geliştirmenin daha fazla konfor ve dinamizm sunacağını belirten ABD’li üretici, donanım güncellemesinin yanı sıra OTA yazılım güncellemeleriyle süspansiyon sistemini iyileştirmeye devam edeceklerinin de altını çiziyor.

Standart Range versiyonu yeniden listeye eklendi

Model S ve Model X’in geçtiğimiz yıl listeden kaldırılan “Standart Range” versiyonu yeniden seriye eklenmiş durumda. Model S’in 460 km menzil sunan başlangıç versiyonu 78 bin dolar, Model X’in 400 km menzil sunan başlangıç versiyonu ise 83 bin dolar fiyat etiketine sahip. Söz konusu araçların uzun menzilli versiyonlarında hala 100 kWh batarya paketi kullanılıyor. ABD’li üretici satış stratejisi gereği standart menzilli versiyonların batarya kapasitesini açıklamıyor. Fakat bu araçlardaki bataryanın da 75 ile 85 kWh arasında olduğu düşünülüyor.

https://electrek.co/2019/04/23/tesla-new-model-s-x-range-upgrade-drivetrain-suspension/#disqus_thread