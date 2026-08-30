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    Elektrikli otomobillerde beygir gücü gerçeği: 1.000 beygir kandırmaca mı?

    Elektrikli otomobillerde 1.000 beygiri aşan güç değerleri etkileyici görünse de bu rakamlar her zaman sürekli olarak kullanılamıyor. Porsche Taycan Turbo GT örneği, aradaki devasa farkı ortaya koydu.

    Elektrikli araçlardaki güç değerleri ne kadar gerçeği yansıtıyor? Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerde 1.000 beygir gücünü aşan değerler artık şaşırtıcı görünmüyor. Ancak broşürlerde ve tanıtımlarda gördüğümüz bu yüksek rakamlar, aracın bu gücü sürekli olarak üretebildiği anlamına gelmiyor. Özellikle elektrikli araçlarda anlık maksimum güç ile sürdürülebilir güç arasında ciddi fark bulunuyor.

    Bu durumun en dikkat çekici örneklerinden biri Porsche Taycan Turbo GT. Porsche, modelin standart güç çıkışını 778 hp olarak açıklıyor. Launch Control devreye alındığında güç 1.019 hp seviyesine yükselirken, maksimum Overboost ile kısa süreliğine 1.093 hp'ye ulaşılabiliyor. Ancak bu en yüksek değer yalnızca yaklaşık iki saniye kullanılabiliyor.

    Elektrikli otomobillerde neden bu kadar farklı güç değerleri var?

    Porsche'nin açıkladığı rakamlar, elektrikli araçların toplam sistem gücünü belirlemek için kullanılan  BM Küresel Teknik Yönetmeliği No. 21 (GTR 21) standardına dayanıyor. Birden fazla elektrik motoruna sahip araçlarda motorların maksimum güçlerini doğrudan toplamak mümkün olmadığı için bu standart daha farklı bir hesaplama yöntemi kullanıyor.

    Ancak GTR 21 kapsamında belirtilen sistem gücü, aracın sürekli olarak üretebileceği güçle aynı değil. Elektrik motorları kısa süreliğine çok yüksek miktarda akım çekerek ciddi güç üretebiliyor. Fakat bu süreçte oluşan ısı, motorun uzun süre aynı performansı korumasını engelliyor. Bataryanın sıcaklığı ve doluluk seviyesi, inverter, elektrik motorları ve soğutma sistemi de aracın ne kadar süre yüksek güç üretebileceğini doğrudan etkiliyor.

    Taycan Turbo GT'nin 30 dakikalık gücü sadece 220 HP

    Bu noktada daha az bilinen başka bir değer devreye giriyor. BM Yönetmeliği 85 (ECE R85), elektrikli güç aktarma sistemleri için 30 dakikalık maksimum güç ölçümü de yapıyor. Almanya'daki araç tescil belgelerinde görülebilen bu değer, reklam ve performans verilerindeki rakamlara kıyasla oldukça düşük kalabiliyor. Örneğin Taycan Turbo GT'nin 30 dakikalık gücü yalnızca 220 hp olarak belirtiliyor.

    Benzer durum Hyundai Ioniq 5 N için de geçerli. 641 hp güç sunan otomobilin ilgili belgelerdeki 30 dakikalık güç değeri 213 hp seviyesinde. Bu, otomobilin 30 dakika sonra bir anda 213 hp'ye düşeceği anlamına gelmiyor. Söz konusu değer, belirli koşullar altında gerçekleştirilen standartlaştırılmış bir düzenleme ölçümü. Gerçek kullanımda sürekli güç; hız, hava sıcaklığı, batarya şarj seviyesi ve termal yönetim gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebiliyor.

    Asıl önemli olan kullanım senaryosu

    Günlük kullanımda sürücünün 1.000 hp'lik bir elektrikli otomobilin maksimum gücünü uzun süre boyunca kullanması oldukça nadir bir durum. Bu güç daha çok hızlı kalkışlarda ve kısa süreli sollamalarda kendisini gösteriyor. Uzun süre yüksek yük altında araç kullanırken, örneğin uzun bir yokuşu çıkarken veya ağır bir römork çekerken ise sürdürülebilir güç çok daha anlamlı hale geliyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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