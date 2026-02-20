Yeni Hyundai IONIQ 5'in iç mekanı görüntülendi: Tesla'ya benziyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai’nin popüler elektrikli SUV modeli Hyundai IONIQ 5, kapsamlı bir yenileme sürecine girmiş olabilir. Kamuflajlı olarak görüntülenen gizemli prototip, özellikle iç mekanda radikal değişiklikler barındırıyor. Yeni tasarım dili, mevcut IONIQ 5’ten çok Tesla modellerini andırıyor.

2021 yılında piyasaya sürülen IONIQ 5, uzun menzil, ultra hızlı şarj desteği ve teknoloji odaklı kabini sayesinde kısa sürede segmentinin en dikkat çeken modellerinden biri olmuştu. Hyundai, 2025 model yılı için aracı güncelleyerek batarya kapasitesini 84 kWh’ye çıkarmış, EPA verilerine göre menzili 510 km'ye yükseltmiş ve Kuzey Amerika’da Tesla Supercharger ağıyla uyumlu NACS şarj portunu standart hale getirmişti. Ancak görünen o ki marka, bu güncellemelerle yetinmiyor.

İç mekanda köklü değişim

TheKoreanCarBlog tarafından görüntülenen prototip, dış tasarım açısından mevcut modele oldukça benzer görünse de kabin tarafında tamamen yeni bir anlayış sunuyor.

Tam Boyutta Gör En büyük değişiklik, ön konsol ve multimedya sisteminde görülüyor. Mevcut çift 12.3 inçlik gösterge ve bilgi-eğlence ekranı yerine, orta konsola yerleştirilmiş büyük ve tek parça bir ekran tercih edilmiş. Fiziksel klima kontrolleri ise tamamen kaldırılmış. Birçok marka dokunmatik yerine fiziksel tuşlara geri dönerken Hyundai’nin tüm iklimlendirme ayarlarını merkezi dokunmatik ekrana entegre etmesi dikkat çekiyor.

Yenilikler bununla sınırlı değil. Orta konsol ve direksiyon simidi baştan aşağı yenilenmiş. Direksiyon üzerinde, Tesla modellerine benzer şekilde her iki tarafta kaydırmalı kontrol düğmeleri bulunuyor. Ayrıca test aracında elektronik kapı açma düğmeleri de yer alıyor. Bu özellik genellikle daha üst segment araçlarda, örneğin Genesis G90 gibi modellerde görülüyor.

Hyundai aynı zamanda yeni nesil Pleos bilgi-eğlence sistemi ve işletim sistemini de devreye almaya hazırlanıyor. Tek merkez ekran ve akıllı telefon benzeri arayüz sunan bu sistem, yazılım tarafında da Tesla benzeri bir deneyim hedefliyor.

Şirket henüz yeni nesil IONIQ 5’i resmi olarak duyurmadı. Bu nedenle görüntülenen prototipin tamamen yeni bir jenerasyona mı yoksa daha üst donanımlı bir versiyona mı ait olduğu net değil. Yeni modelin 2027 veya 2028'de tanıtılması bekleniyor.

