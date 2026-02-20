Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Hyundai IONIQ 5'in iç mekanı görüntülendi: Tesla'ya benziyor

    Kamuflajlı olarak görüntülenen otomobil, özellikle iç mekanda radikal değişiklikler barındırıyor. Yeni tasarım dili, mevcut IONIQ 5’ten çok Tesla modellerini andırıyor.

    Yeni Hyundai IONIQ 5'in iç mekanı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Hyundai’nin popüler elektrikli SUV modeli Hyundai IONIQ 5, kapsamlı bir yenileme sürecine girmiş olabilir. Kamuflajlı olarak görüntülenen gizemli prototip, özellikle iç mekanda radikal değişiklikler barındırıyor. Yeni tasarım dili, mevcut IONIQ 5’ten çok Tesla modellerini andırıyor.

    2021 yılında piyasaya sürülen IONIQ 5, uzun menzil, ultra hızlı şarj desteği ve teknoloji odaklı kabini sayesinde kısa sürede segmentinin en dikkat çeken modellerinden biri olmuştu. Hyundai, 2025 model yılı için aracı güncelleyerek batarya kapasitesini 84 kWh’ye çıkarmış, EPA verilerine göre menzili 510 km'ye yükseltmiş ve Kuzey Amerika’da Tesla Supercharger ağıyla uyumlu NACS şarj portunu standart hale getirmişti. Ancak görünen o ki marka, bu güncellemelerle yetinmiyor.

    İç mekanda köklü değişim

    TheKoreanCarBlog tarafından görüntülenen prototip, dış tasarım açısından mevcut modele oldukça benzer görünse de kabin tarafında tamamen yeni bir anlayış sunuyor.

    Yeni Hyundai IONIQ 5'in iç mekanı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    En büyük değişiklik, ön konsol ve multimedya sisteminde görülüyor. Mevcut çift 12.3 inçlik gösterge ve bilgi-eğlence ekranı yerine, orta konsola yerleştirilmiş büyük ve tek parça bir ekran tercih edilmiş. Fiziksel klima kontrolleri ise tamamen kaldırılmış. Birçok marka dokunmatik yerine fiziksel tuşlara geri dönerken Hyundai’nin tüm iklimlendirme ayarlarını merkezi dokunmatik ekrana entegre etmesi dikkat çekiyor.

    Yenilikler bununla sınırlı değil. Orta konsol ve direksiyon simidi baştan aşağı yenilenmiş. Direksiyon üzerinde, Tesla modellerine benzer şekilde her iki tarafta kaydırmalı kontrol düğmeleri bulunuyor. Ayrıca test aracında elektronik kapı açma düğmeleri de yer alıyor. Bu özellik genellikle daha üst segment araçlarda, örneğin Genesis G90 gibi modellerde görülüyor.

    Yeni Hyundai IONIQ 5'in iç mekanı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Mevcut model

    Hyundai aynı zamanda yeni nesil Pleos bilgi-eğlence sistemi ve işletim sistemini de devreye almaya hazırlanıyor. Tek merkez ekran ve akıllı telefon benzeri arayüz sunan bu sistem, yazılım tarafında da Tesla benzeri bir deneyim hedefliyor.

    Şirket henüz yeni nesil IONIQ 5’i resmi olarak duyurmadı. Bu nedenle görüntülenen prototipin tamamen yeni bir jenerasyona mı yoksa daha üst donanımlı bir versiyona mı ait olduğu net değil. Yeni modelin 2027 veya 2028'de tanıtılması bekleniyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2026/02/19/hyundai-ioniq-5-spotted-with-upgrades-look-like-tesla/ https://thekoreancarblog.com/exclusive-is-this-the-next-gen-hyundai-ioniq-5-or-a-secret-tech-overhaul/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda civic 1.6 i-vtec yakıt tüketimi lpg park halindeki araca sürttüm peugeot 407 1.6 hdi sabahattin ali atatürk şiiri en kolay rapor nasıl alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30S
    Tecno Camon 30S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum