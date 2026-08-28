Volkswagen ilk elektrikli camper van modeli California Cruise'u tanıttı

Volkswagen Ticari Araçlar tarafından Caravan Salon 2026 kapsamında tanıtılan ID. California Cruise, markanın tamamen elektrikli ilk California modeli olma özelliğini taşıyor. Volkswagen, önümüzdeki yıllarda bu modelin ardından yeni elektrikli California modelleri sunmayı planlıyor.
Volkswagen ID. California Cruise neler sunuyor?
ID. California Cruise'un içerisinde iki kişinin konaklayabilmesi için 2,03 metre uzunluğunda ve 1,20 metre genişliğinde bir yatak bulunuyor. Volkswagen, yatak için 9 cm kalınlığında katlanabilir konfor yatağı kullanıyor. Ön yan camlarda havalandırma ızgaraları bulunurken, tüm camlarda karartma perdeleri sunuluyor. Opsiyonel panoramik cam tavan için de özel bir karartma perdesi tercih edilebiliyor. Araçla birlikte iki kamp sandalyesi ve bir masa da sunuluyor. Volkswagen, kamp ekipmanlarının araç içerisinde kolayca saklanabildiğini belirtiyor.
ID. California Cruise'un öne çıkan özelliklerinden biri de V2L (Vehicle-to-Load) desteği. PowerSocket adaptörü sayesinde araç, kamp sırasında harici cihazlar için mobil güç kaynağı olarak kullanılabiliyor. Sistem 2 kW'a kadar sürekli, 3,6 kW'a kadar anlık güç sağlayabiliyor. Böylece kahve makinesi, dizüstü bilgisayar, mutfak ekipmanları veya diğer elektrikli cihazlar çalıştırılabiliyor. Elektrikli bisiklet ve scooter gibi araçlar da şarj edilebiliyor.
Volkswagen ayrıca kamp kullanımına özel California Mode özelliğini de sunuyor. Bu mod, seçili aydınlatma, USB bağlantıları ve bazı konfor özelliklerinin gece boyunca veya 48 saate kadar kullanılmasına olanak tanıyor.
Volkswagen, California App uygulamasına elektrikli kamp araçlarına yönelik yeni özellikler de ekliyor. Sürücüler artık yolculuk sırasında şarj noktalarını bulup rotaya dahil edebilecek. Plug & Charge desteği sayesinde ise uyumlu istasyonlarda fiziksel ödeme yöntemi kullanmadan şarj işlemi otomatik olarak başlatılabilecek.
Volkswagen ID. California Cruise'un Almanya'daki başlangıç fiyatını 60.761 euro olarak açıkladı. İlk müşteri teslimatlarının 2027'nin başlarında başlaması planlanıyor.
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Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim