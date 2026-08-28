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    Volkswagen ilk elektrikli camper van modeli California Cruise'u tanıttı

    Volkswagen, tamamen elektrikli ilk camper van modeli ID. California Cruise’u tanıttı. ID. Buzz temel alınarak geliştirilen model, elektrikli araç deneyimini kamp yaşamıyla birleştiriyor.

    Volkswagen elektrikli California Cruise'u tanıttı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, tamamen elektrikli ilk camper van modeli ID. California Cruise’u tanıttı. ID. Buzz temel alınarak geliştirilen model, yatak, karartma perdeleri, kamp masası ve sandalyeleri gibi donanımlarla elektrikli araç deneyimini kamp yaşamıyla birleştiriyor.

    Volkswagen Ticari Araçlar tarafından Caravan Salon 2026 kapsamında tanıtılan ID. California Cruise, markanın tamamen elektrikli ilk California modeli olma özelliğini taşıyor. Volkswagen, önümüzdeki yıllarda bu modelin ardından yeni elektrikli California modelleri sunmayı planlıyor.

    Volkswagen ID. California Cruise neler sunuyor?

    ID. California Cruise'un içerisinde iki kişinin konaklayabilmesi için 2,03 metre uzunluğunda ve 1,20 metre genişliğinde bir yatak bulunuyor. Volkswagen, yatak için 9 cm kalınlığında katlanabilir konfor yatağı kullanıyor. Ön yan camlarda havalandırma ızgaraları bulunurken, tüm camlarda karartma perdeleri sunuluyor. Opsiyonel panoramik cam tavan için de özel bir karartma perdesi tercih edilebiliyor. Araçla birlikte iki kamp sandalyesi ve bir masa da sunuluyor. Volkswagen, kamp ekipmanlarının araç içerisinde kolayca saklanabildiğini belirtiyor.

    Volkswagen elektrikli California Cruise'u tanıttı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Ticari Araçlar, kamp ekipmanlarının geliştirilmesi için Stuff Bubble ile iş birliği yaptı. Bu sayede günlük kullanım için tasarlanan ID. Buzz, birkaç dakika içerisinde daha kapsamlı bir kamp aracına dönüştürülebiliyor. İç mekanda California modeline özel koltuk döşemeleri ve ahşap detaylar kullanılırken, aracın dış bölümünde California yazıları ve özel “Cruise” logoları yer alıyor.

    ID. California Cruise'un öne çıkan özelliklerinden biri de V2L (Vehicle-to-Load) desteği. PowerSocket adaptörü sayesinde araç, kamp sırasında harici cihazlar için mobil güç kaynağı olarak kullanılabiliyor. Sistem 2 kW'a kadar sürekli, 3,6 kW'a kadar anlık güç sağlayabiliyor. Böylece kahve makinesi, dizüstü bilgisayar, mutfak ekipmanları veya diğer elektrikli cihazlar çalıştırılabiliyor. Elektrikli bisiklet ve scooter gibi araçlar da şarj edilebiliyor.

    Volkswagen ayrıca kamp kullanımına özel California Mode özelliğini de sunuyor. Bu mod, seçili aydınlatma, USB bağlantıları ve bazı konfor özelliklerinin gece boyunca veya 48 saate kadar kullanılmasına olanak tanıyor.

    Volkswagen elektrikli California Cruise'u tanıttı Tam Boyutta Gör
    ID. California Cruise, ID. Buzz Pro temelinde geliştirildi ve kısa veya uzun dingil mesafesi seçenekleriyle sunulacak. ID. Buzz'ın kısa dingil mesafeli versiyonunda 79 kWh batarya ve WLTP'ye göre 461 kilometreye kadar menzil bulunurken, uzun dingil mesafeli versiyon 86 kWh batarya ile 487 kilometreye kadar menzil sunuyor.

    Volkswagen, California App uygulamasına elektrikli kamp araçlarına yönelik yeni özellikler de ekliyor. Sürücüler artık yolculuk sırasında şarj noktalarını bulup rotaya dahil edebilecek. Plug & Charge desteği sayesinde ise uyumlu istasyonlarda fiziksel ödeme yöntemi kullanmadan şarj işlemi otomatik olarak başlatılabilecek.

    Volkswagen ID. California Cruise'un Almanya'daki başlangıç fiyatını 60.761 euro olarak açıkladı. İlk müşteri teslimatlarının 2027'nin başlarında başlaması planlanıyor. 

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 16 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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