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Tesla’nın dev batarya tesisi 15.000 eve enerji sağlayabilir!

Tesla’nın geçtiğimiz eylül ayında duyurduğu Kaliforniya eyaletindeki enerji depolama tesisi amacına ulaştı ve artık 15.000 eve 4 saat kesintisiz elektrik sağlayacak güce sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Tesla’nın dev batarya tesisi 15.000 eve enerji sağlayabilir!
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Tesla’nın birkaç ay önce duyurduğu ve geçtiğimiz hafta çalışmaya başlayan Güney Kaliforniya’daki enerji depolama tesisi beklentileri karşılamaya başladı. Kaliforniya eyaletindeki 14 milyon kişiye enerji sağlamakla görevli Güney Kaliforniya Edison şirketiyle beraber eyaletteki elektrik kesintilerinde hızlı bir şekilde müdahalede bulunabilmek amacıyla başlanılan projede şimdiden 15.000  evin elektrik ihtiyacını karşılayabilir hale geldi.

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Tesla’nın Nevada’daki Gigafactory tesisinde geliştirilen ve bir araya getirilen 396 adet Powerpack’in her biri 16 adet bölmeye sahip ve bu bölmelerin de her birinin içinde 12 adet pil gözü bulunuyor. Bu pil gözlerinde de 85 adet pil hücresi bulunduğunu düşünürsek tesiste toplam 6.462.720 pil hücresi var ve bu pil hücreleri toplamda 80 mWh’a kadar enerji akımı sağlayabiliyor. Böylelikle ihtiyaç halinde 15.000 evin dört saatlik elektrik ihtiyacı rahatlıkla giderilebilir.

Enerji Alanında Lider Olabilir

Tabi bu rakamlar çok yüksek görünüyor olsa da Tesla’nın 4-5 günde ürettiği arabalarına koyacağı pil hücresi sayısı, Ontario’daki tesiste bulunan toplam pil hücresiyle neredeyse aynı. Böylece Tesla, Gigafactory’nin de kullanıma açılmasıyla birlikte enerji sektöründe ne kadar büyük bir oyuncu olabileceğinin sinyallerini veriyor.

Şu ana kadar Powerpack’ler için farklı bölgelerde tesisler kuran Tesla, Powerpack’lerden 16 kat daha düşük enerji depolama imkanına sahip olan  ve konutlarda kullanım için uygun olan Powerwall’ları da geliştirerek fosil yakıtlara olan bağımlılığı ortadan kaldırmanın ve enerji alanındaki devrimin öncüsü olmanın peşinde.

Tesla’nın bütün bu enerji hamlelerini düşündüğümüz zaman şirketin geçtiğimiz günlerde yaptığı isim değişikliği daha da anlamlı bir hale geliyor zira önceden Tesla Motors ismini kullanan şirket adını Tesla olarak değiştirmiş ve sadece otomotiv endüstrisinde faaliyet göstermediğini ortaya koymuştu.


http://www.theverge.com/2017/2/6/14523196/tesla-battery-powerpack-los-angeles-electricity Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mhmtfrt. 2 yıl
Bir sorum var güneş enerjisini depolamak için kullanılan 'powerbank'ler ne kadar çevreci?
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kadirirdem 2 yıl
15 bin nedir ya Helal olsun...
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Kerim5100 2 yıl
15.000 mi O_o
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