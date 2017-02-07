Tesla Model X aldı çiftlikte traktör olarak kullanıyor [Video]

Tesla'nın gözbebeği Model X, sıradan bir elektrikli araç değil. Sadece martı kanat kapılarından veya 2.9 saniyede 0'dan 100 km hıza çıkabilme kapasitesinden bahsetmiyoruz. Model X, aynı zamanda, iyi bir çekme kapasitesine sahip ilk elektrikli araç. Çoğu kişi bu çekme kapasitesini tekne veya römorklarını çekmek için kullanırken bazıları daha "farklı" alanlarda kullanmaya başlamış durumda.

100 bin dolarlık otomobil satın alan birinin bunu çiftlik işlerinde kullanacağı aklımıza gelmez ancak Anton Bauer'in yaptığı tam olarak bu. Kendisi sahip olduğu Model X'i Avusturya'daki bağında kullanılıyor.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft, Windows 10'un yeni uyarlanabilir arayüzü Andromeda üzerinde çalışıyor"

Anton, Model X 90D'yi genellikle aynı ayarda bir traktör kullanılarak yapılacak işleri yapmak için kullanıyor. Kendisi geçtiğimiz ay aracı kereste taşımak için kullandığını gösteren bir video yayınladı. Model X, önemli miktarda ağırlığı çekebilen ilk tam elektrikli araç olarak ön plana çıkıyor. Tesla'ya göre Model X, 22 inç lastiklerle yapılandırıldığında 1.587 kg. çekebiliyor. 20 inç lastiklerle ise SUV'nin çekme kapasitesi 2.267 kg. seviyesine çıkıyor.

İlginçtir ki Anton, genellikle Tesla tarafından Model X değil de Model S'de kullanılan Pirelli scorpion kış lastikleri ile 19 inç Tesla siklon jant kullandığını söylüyor.

https://electrek.co/2017/02/06/tesla-model-x-off-road-tractor-vineyard-austria/