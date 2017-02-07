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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model X aldı çiftlikte traktör olarak kullanıyor [Video]

Avusturyalı çiftçi Anton Bauer, sahip olduğu 100 bin dolarlık Tesla Model X'i kendine ait bağda kullanıyor. Lüks SUV'yi traktöre çeviren Bauer, aracı çiftlik işlerine adamış durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla'nın gözbebeği Model X, sıradan bir elektrikli araç değil. Sadece martı kanat kapılarından veya 2.9 saniyede 0'dan 100 km hıza çıkabilme kapasitesinden bahsetmiyoruz. Model X, aynı zamanda, iyi bir çekme kapasitesine sahip ilk elektrikli araç. Çoğu kişi bu çekme kapasitesini tekne veya römorklarını çekmek için kullanırken bazıları daha "farklı" alanlarda kullanmaya başlamış durumda.
100 bin dolarlık otomobil satın alan birinin bunu çiftlik işlerinde kullanacağı aklımıza gelmez ancak Anton Bauer'in yaptığı tam olarak bu. Kendisi sahip olduğu Model X'i Avusturya'daki bağında kullanılıyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10'un yeni uyarlanabilir arayüzü Andromeda üzerinde çalışıyor"
Anton, Model X 90D'yi genellikle aynı ayarda bir traktör kullanılarak yapılacak işleri yapmak için kullanıyor. Kendisi geçtiğimiz ay aracı kereste taşımak için kullandığını gösteren bir video yayınladı. Model X, önemli miktarda ağırlığı çekebilen ilk tam elektrikli araç olarak ön plana çıkıyor. Tesla'ya göre Model X, 22 inç lastiklerle yapılandırıldığında 1.587 kg. çekebiliyor. 20 inç lastiklerle ise SUV'nin çekme kapasitesi 2.267 kg. seviyesine çıkıyor.
İlginçtir ki Anton, genellikle Tesla tarafından Model X değil de Model S'de kullanılan Pirelli scorpion kış lastikleri ile 19 inç Tesla siklon jant kullandığını söylüyor.

https://electrek.co/2017/02/06/tesla-model-x-off-road-tractor-vineyard-austria/ Yorum Yaz
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Firaristt 2 yıl en beğenilen
Tesla, Doblo gibi bir araç üretip Türkiye pazarına giriş yapsın. Üretmeye yetişemez. Aha buraya yazıyorum.
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axilik 2 yıl
İçinde koyun taşımadığı sürece haber değeri yok benim için
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shintai 2 yıl
Anton'da Türk geni var bence, sıradan bir Avusturya'lı böyle yapmaz herhalde.
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ARTHUR. 2 yıl
gayet sıradan bir durum haber bile olmayı haketmiyor. teslanın yerine adammı taşımalıydı odunları. ayrıca o araçlar türkiyede yaşayanlar için çok lüks ve pahalı onlar için sıradan araçlar.
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acr 2 yıl
eğitimli adamın halide bir başka. adamların çiftcisine bak elektrikli araçlardaki motorların tork canavarı olduğunu biliyor ve bunu kendi işlerinde kullanıyor. bunu düşünebilmesi için en azından traktörlerin yapısını ve elektrikli motorları bilmesi gerekir. bizde bırak köylüyü aracı alıp gösteriş yapan şehirli patronların bile bunu bildiğini sanmıyorum.
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ONIONBUD 2 yıl
Orada da mı köylü milletin efendisiymiş ?
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DH Misafiri 2 yıl
Suraya yorum yazanlarin 100%80 i bos alanda kurban kesip artiklarida topraga gommustur.
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TEPEE PREMİUM PACK 2 yıl
reklam kokan hareketler..
ve görgüsüzlükte başka bir seviye
bir duster olamayacak hiç bir şekilde.
yalnız arazi çok güzel..
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ec.dmn 2 yıl
Bu adamın genlerinde kesin Türklük var.
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modifci 2 yıl
Dh tesladan para mı alıyor ne yapıyor
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V4LKyR 2 yıl
Doblo lazım amcaya.
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kadirirdem 2 yıl
Adamın soyu Türk beyler... ????
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sniper23 2 yıl
Bu arada söylemeyi unutmuşum. Elektrik Tesla aracın arkasında yakacak odun taşıması da epey ilginçmiş

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