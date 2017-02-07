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ABD yargısı FBI’ın Gmail hesaplarına erişmesine izin verdi

ABD’nin Philadelphia eyaletinde sürmekte olan davada mahkeme, Google’ın itirazlarını reddetti ve FBI’ın g-mail hesaplarını ve mesajları takip etmesine izin verdi.
2 yıl
6,9b
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13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD yargısı FBI’ın Gmail hesaplarına erişmesine izin verdi
 

FBI geçtiğimiz ay mahkemeye başvurmuş ve bir dolandırıcılık soruşturması için Google üzerinden gönderilen e-postalara erişmek istemişti. Google’ın itiraz ettiği davada mahkeme, Google’ın itirazlarını reddetti ve Google’ın ülke dışındaki e-posta sunucularında kayıtlı verileri FBI’a sunmasına karar verdi.

Philadelphia  Bölge Mahkemesi’nin verdiği bu kararla birlikte FBI artık ABD toprakları dışındaki bütün g-mail hesaplarıyla ilgili bilgilere ve mesajlara ulaşma imkanına sahip olacak. Google’ın, kararın Kayıtlı İletişim Yasası’na aykırı olduğunu dahası Anayasa’ya bile aykırılıklar teşkil edeceğini ileri sürdüğü davada Yargıç Thomas Rueter yurtdışındaki veri merkezlerine kayıtlı bilgilerin incelenmesi gizliliği ihlal etme potansiyeli taşıyor olsa bile kolluk kuvvetleri tarafından aranan bir bilginin bu müdahaleyi haklı hale getireceğini söyledi.

Microsoft FBI’a Boyun Eğmemişti

Geçtiğimiz yıl FBI benzer gerekçelerle bu sefer Microsoft üzerinden, ABD toprakları dışında aktarılan verilere erişmek istemişti ancak Microsoft davayı temyize götürerek FBI’ın talebine engel olmayı başarmıştı.

Gizliliği savunan çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından sevinçle karşılanan bu kararın üzerinden henüz 1 yıl bile geçmemişken şimdi benzer bir davada Google’a karşı böyle bir karar verilmiş olması ise teknoloji şirketlerine farklı muamelelerin uygulanıyor olabileceği düşüncesini akıllara getiriyor.

Google kararın ardından yaptığı açıklamayla yurtdışındaki verilere ait aşırı istekleri ortadan kaldıracaklarını ve davayı temyize götüreceklerini duyurdu.


http://www.zdnet.com/article/google-ordered-to-hand-over-foreign-emails-to-fbi-unlike-microsoft/ Yorum Yaz
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rakanishu 2 yıl en beğenilen
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gcb1903 2 yıl
Ya onlar baksın sıkıntı yok. Hatta herkes bakabilir sadece bizim devletimiz bakmasın yeter. Geri kalan dostumuz zaten.
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Google bu güne kadar hangi kullanıcı bilgisini gizli tutmuş ki bunu tutsun ?
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deadly112 2 yıl
gelişmemiş ulkemi biraz daha birakinda gelismekte olan ulke olarak kalsin aynen devam akk ye... yasasin kapitalizm
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Jack Rabbit Slims 2 yıl
Temyizde bozulur bu da.
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veteriner69 2 yıl
Sanki daha önce izin vermiyormuşum gibi çek pampa! :)
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BekirTemel 2 yıl
e mail ve şifremi şuraya bırakıyorum demenin abd yargısı hali
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Google bu güne kadar hangi kullanıcı bilgisini gizli tutmuş ki bunu tutsun ?
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kadirirdem 2 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Google bu güne kadar hangi kullanıcı bilgisini gizli tutmuş ki bunu tutsun ?


Sadece Google olsa keşke hepsi aynı...
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mami001 2 yıl
Sanki daha önce takip etmiyorlardı.
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erdem552 2 yıl
Arkadaş bunlar danışıklı dövüş. Arka planda her yere erişime izin veriliyor. Kimse kendini avutmasın. İşlemcinin içine bile donanımsal arka kapı koyan adamlar mail bilgilerine mi ulaşamayacak?
Aynı zamanda tüm dünyaya böyle göstermelik davalarla biz nerede olursanız olun bilgilerinize hakimiz mesaj veriyor olabilirler.
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Kefelon 2 yıl
"DURUM ÇOK CİDDİ! FBI'ın maillerinizi okuyamaması için bu maili birbirinizi yollayın..." is coming...
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Tugrul_512bit 2 yıl
Şimdi o mesajlara terörist yazıları koyup istediklerini içeri atarlar.
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gcb1903 2 yıl
Ya onlar baksın sıkıntı yok. Hatta herkes bakabilir sadece bizim devletimiz bakmasın yeter. Geri kalan dostumuz zaten.
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