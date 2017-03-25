Teslimat robotu Silikon Vadisi’nde işbaşı yaptı

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Londra merkezli bir robotik şirketi olan Starship Technologies, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmak üzere müşterilerin satın aldıkları ürünü kapılarına kadar otonom bir şekilde götürebilen 6 tekerlekli teslimat robotunu geçtiğimiz yıl tanıtmış ve ocak ayında test sürüşlerinin tamamlandığını, kısa bir süre sonra robotun ABD’de işbaşı yapacağını duyurmuştu. İlk olarak başkent Washington, DC’de göreve başlayan robotlar şimdi Silikon Vadisi’nde müşterilerin yemek siparişlerini getiriyor.

Restoran servis ağı olan DoorDash tarafından kullanılan 10’un üzerinde robot, üzerinde bulunan Kaliforniya, Redwood City’de en fazla 4 kilometre uzaklıkta bulunan noktalara teslimat yapıyor. Robotlar her ne kadar saatte 16 kilometrenin üstünde hıza ulaşabiliyor olsa da şirket şimdilik herhangi bir aksilik çıkmaması için robotları saatte 6.5km hıza ulaşacak şekilde kullanıyor. Yiyeceklerin çalınmasını önlemek için sadece müşterilerin cep telefonuna gelen mesajla kapağı açılan robot ayrıca üzerindeki kameralar, sensörler ve GPS ile kendisini çalmak isteyen kişileri de caydırıyor.

Robotlar şu an için sadece yemek siparişlerini taşıyor ancak Amazon ve FedEx gibi şirketlerin drone ile teslimat yapma planlarının aksine yerden otonom bir araçla teslimat yapmak isteyen şirketlerin kısa bir süre içinde Starship’in bu robotlarını kullanacağı düşünülüyor.

Robotların Silikon Vadisi’ndeki ilk iş gününü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.cnet.com/news/food-delivery-robot-doordash-starship-california/