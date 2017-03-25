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Teslimat robotu Silikon Vadisi’nde işbaşı yaptı

Starship Technologies'ın geçtiğimiz aylarda deneme sürüşlerini gerçekleştirdiği otonom teslimat robotu, Silikon Vadisi’ndeki müşterilerin yiyeceklerini teslim etmeye başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Teslimat robotu Silikon Vadisi’nde işbaşı yaptı
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Londra merkezli bir robotik şirketi olan Starship Technologies, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmak üzere müşterilerin satın aldıkları ürünü kapılarına kadar otonom bir şekilde götürebilen 6 tekerlekli teslimat robotunu geçtiğimiz yıl tanıtmış ve ocak ayında test sürüşlerinin tamamlandığını, kısa bir süre sonra robotun ABD’de işbaşı yapacağını duyurmuştu. İlk olarak başkent Washington, DC’de  göreve başlayan robotlar şimdi Silikon Vadisi’nde müşterilerin yemek siparişlerini getiriyor.

Restoran servis ağı olan DoorDash tarafından kullanılan 10’un üzerinde robot, üzerinde bulunan  Kaliforniya, Redwood City’de en fazla 4 kilometre uzaklıkta bulunan noktalara teslimat yapıyor. Robotlar her ne kadar saatte 16 kilometrenin üstünde hıza ulaşabiliyor olsa da şirket şimdilik herhangi bir aksilik çıkmaması için robotları saatte 6.5km hıza ulaşacak şekilde kullanıyor. Yiyeceklerin çalınmasını önlemek için sadece müşterilerin cep telefonuna gelen mesajla kapağı açılan robot ayrıca üzerindeki kameralar, sensörler ve GPS ile kendisini çalmak isteyen kişileri de caydırıyor.

Robotlar şu an için sadece yemek siparişlerini taşıyor ancak Amazon ve FedEx gibi şirketlerin drone ile teslimat yapma planlarının aksine yerden otonom bir araçla teslimat yapmak isteyen şirketlerin kısa bir süre içinde Starship’in bu robotlarını kullanacağı düşünülüyor.

Robotların Silikon Vadisi’ndeki ilk iş gününü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:


https://www.cnet.com/news/food-delivery-robot-doordash-starship-california/ Yorum Yaz
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bydvd 2 yıl
bizim burda o aracı kaçırıp tecavüz ederler...!!
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ozbey08 2 yıl
desenize ayak işlerini yapanlar da işsiz kalacak. bu yapay zeka etknolojisi çok kişiyi işsiz bırakacak.
hatta beni bile benim yaptığım gişe işini bir yapay zeka robot yapabilir. yani iş veren bana vereceği maaş+ssk+tazminat ödemek yerine bu robotu işe alır ne maaş ne ssk 7/24 çalıştır gıkı çıkmaz.
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PsychicPower 2 yıl ozbey08
ozbey08

desenize ayak işlerini yapanlar da işsiz kalacak. bu yapay zeka etknolojisi çok kişiyi işsiz bırakacak.
hatta beni bile benim yaptığım gişe işini bir yapay zeka robot yapabilir. yani iş veren bana vereceği maaş+ssk+tazminat ödemek yerine bu robotu işe alır ne maaş ne ssk 7/24 çalıştır gıkı çıkmaz.

Bu tarz konular için dünyada farklı projeksiyonlar tartışılıyor. Robotlar işleri devralmaya başladığında standart olarak tüm vatandaşlara çalışmadan verilen asgari ücretler gibi. Üstelik şuanda bunu deneyen ülkeler de var bir araştır derim.
Tabi biz kesin o kısılan maliyetleri yeni makam araçları ve gemiciklerle görürüz...
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axaxa 2 yıl
İşte ayak işlerini şu robotlar yapsın hep :))
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profecco 2 yıl
Bizde olsa kaldırıma çıkamaz bu robot. Engelliler için bile kaldırıma küçük eğimli yerler konulmuyorken bu robotun işi zor. Ama kıskanıyorlar bizi!
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eric13 2 yıl
Tospaga hizinda gordugum kadariyla hele kaldirimda harcadigi zaman .... adrese varana kadar yemek buz olur gider. En iyi teknoloji dronedur bu konuda trafik yok birsey yok suratide yerinde calmak da daha zor
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reshthesucker 2 yıl eric13
eric13
Tospaga hizinda gordugum kadariyla hele kaldirimda harcadigi zaman .... adrese varana kadar yemek buz olur gider. En iyi teknoloji dronedur bu konuda trafik yok birsey yok suratide yerinde calmak da daha zor

Elektronik mekanik bi alet yapiyorsun ve icindekinin sicakligini muhafaza etmek akla gelmiyor. Bi sen akillisin.
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likeablex 2 yıl
Çok iyiymiş. Tatlı olmuş.
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zaomss 2 yıl
türkiyeye gelsinde görelim kim kimi caydırıyor :D şaka bir yana çok güzel olay.
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