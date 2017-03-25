Teslimat robotu Silikon Vadisi’nde işbaşı yaptı

Restoran servis ağı olan DoorDash tarafından kullanılan 10’un üzerinde robot, üzerinde bulunan Kaliforniya, Redwood City’de en fazla 4 kilometre uzaklıkta bulunan noktalara teslimat yapıyor. Robotlar her ne kadar saatte 16 kilometrenin üstünde hıza ulaşabiliyor olsa da şirket şimdilik herhangi bir aksilik çıkmaması için robotları saatte 6.5km hıza ulaşacak şekilde kullanıyor. Yiyeceklerin çalınmasını önlemek için sadece müşterilerin cep telefonuna gelen mesajla kapağı açılan robot ayrıca üzerindeki kameralar, sensörler ve GPS ile kendisini çalmak isteyen kişileri de caydırıyor.
Robotlar şu an için sadece yemek siparişlerini taşıyor ancak Amazon ve FedEx gibi şirketlerin drone ile teslimat yapma planlarının aksine yerden otonom bir araçla teslimat yapmak isteyen şirketlerin kısa bir süre içinde Starship’in bu robotlarını kullanacağı düşünülüyor.
Robotların Silikon Vadisi’ndeki ilk iş gününü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
https://www.cnet.com/news/food-delivery-robot-doordash-starship-california/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hatta beni bile benim yaptığım gişe işini bir yapay zeka robot yapabilir. yani iş veren bana vereceği maaş+ssk+tazminat ödemek yerine bu robotu işe alır ne maaş ne ssk 7/24 çalıştır gıkı çıkmaz.
Bu tarz konular için dünyada farklı projeksiyonlar tartışılıyor. Robotlar işleri devralmaya başladığında standart olarak tüm vatandaşlara çalışmadan verilen asgari ücretler gibi. Üstelik şuanda bunu deneyen ülkeler de var bir araştır derim.
Tabi biz kesin o kısılan maliyetleri yeni makam araçları ve gemiciklerle görürüz...
Elektronik mekanik bi alet yapiyorsun ve icindekinin sicakligini muhafaza etmek akla gelmiyor. Bi sen akillisin.