Texas Instruments'dan geliştirilmeye açık referans tablet modeli; Blaze Tablet

Dünyanın en köklü yarı iletken firmalarından olan Texas Instruments, geliştiricilere yönelik hazırladığı Blaze Tablet isimli tablet tasarımını gün yüzüne çıkardı.

10.4 inç boyutunda 1024 x 768 çözünürlüğünde çoklu dokunmatiğe duyarlı ekrana sahip olan Blaze Tablet, işlem gücünü firmanın silikon çözümlerinden 1GHz'lik frekansta çalışan OMAP4 yongasından alıyor. Referans tasarımı üzerinde 1GB'lık DDR2 belleği ve 32GB'lık depolama birimi bulunan Blaze tableti geliştiriciler, 3G/4G-LTE, WLAN, Bluetooth, GPS, FM desteği donatabilirken, harici olarak kamera ve DLP piko projektörlere destek veriyor. iPhone 4'de olduğu gibi jiroskop sensörüne ve ivmeölçere sahip olan tablet üzerinde HDMI, USB portu ve depolama alanının kullanıcı tarafından arttırabilmesi için SD kart girişine de yer verilmiş.

Geliştiricilere Ağustos sonunda sunulacak olan Blaze Tablet'in, Texas Instruments'ın müşterileri arasında yer alan Palm'ın-diğer bir deyişle HP'nin- yer alabileceği düşünülüyor.