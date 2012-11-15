Texas Instruments, 1700 kişiyi işten çıkarıyor





Sürpriz bir kararla, yıllardır rekabette olduğu mobil segmentinden ağırlığını gömülü uygulamalar segmentine kaydırma hazırlıklarına başlayan Texas Instruments, dünya çapında işten çıkarmalar yapacağını duyurdu.





Kablosuz çözümler ve mobil işlemci bölümünde masrafları azaltma niyetinde olan TI, böylece gömülü uygulama pazarına da daha iyi odaklanabilecek.





Alınan karara göre dünya çapında 1700 kişinin işine son verilecek. Ancak TI, işten çıkardığı çalışanlarına tazminat, iş arama gibi pek çok konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtiyor. Bu sayede firma 2013 yılı sonuna kadar 450 milyon dolar tasarruf etmeyi planlıyor.





TI, yeniden yapılanma sürecinde 325 milyon dolar masraf yapacak ve bu masraf içinde bulunduğumuz mali çeyrek tablolarına da yansıyacak.





Gelecek yıl başlarında ARM Cortex-A15 tabanlı OMAP 5 serisi mobil işlemcileri piyasaya sürmesi beklenen TI'ın mobil segmentten çekilme kararı teknoloji dünyasında şaşkınlık yaratmıştı.

http://www.digitimes.com/news/a20121115PR200.html