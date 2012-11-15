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Texas Instruments, 1700 kişiyi işten çıkarıyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürpriz bir kararla, yıllardır rekabette olduğu mobil segmentinden ağırlığını gömülü uygulamalar segmentine kaydırma hazırlıklarına başlayan Texas Instruments, dünya çapında işten çıkarmalar yapacağını duyurdu.

Kablosuz çözümler ve mobil işlemci bölümünde masrafları azaltma niyetinde olan TI, böylece gömülü uygulama pazarına da daha iyi odaklanabilecek.

Alınan karara göre dünya çapında 1700 kişinin işine son verilecek. Ancak TI, işten çıkardığı çalışanlarına tazminat, iş arama gibi pek çok konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtiyor. Bu sayede firma 2013 yılı sonuna kadar 450 milyon dolar tasarruf etmeyi planlıyor. 

TI, yeniden yapılanma sürecinde 325 milyon dolar masraf yapacak ve bu masraf içinde bulunduğumuz mali çeyrek tablolarına da yansıyacak.

Gelecek yıl başlarında ARM Cortex-A15 tabanlı OMAP 5 serisi mobil işlemcileri piyasaya sürmesi beklenen TI'ın mobil segmentten çekilme kararı teknoloji dünyasında şaşkınlık yaratmıştı. 

http://www.digitimes.com/news/a20121115PR200.html Yorum Yaz
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Lord of the Shadows 6 yıl en beğenilen
engadget olmasa hiçbiriniz haber yapamayacaksınız...
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manyakurt 6 yıl
çok kötü ya... sony nokia ti amd vs vs vs herkes binlerce kişiyi işten çıkarıyor. Ki bu insanlar belli bir tecrübe ve eğitime sahip mühendis ve türevlerindeki insanlar. Onlar bile bu halde iken, daha düşük seviyedeki insanların geleceği gittikçe kararıyor...
çok kötü ya... sony nokia ti amd vs vs vs herkes binlerce kişiyi işten çıkarıyor. Ki bu insanlar belli bir tecrübe ve eğitime sahip mühendis ve türevlerindeki i...
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Rubisco 6 yıl
İlgilenen varsa TI'ın 4 çekirdek Cortex A15 + 8 DSP den oluşan Keystone çipleri var. Bi yerde 200 GFLOP'dan faln bahsedildiydi (352 GMACS peak).

ti.com/...
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altanbilisim 6 yıl
Bu ne arkadaş bütün firmalar işçi çıkartıyor
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furky86 6 yıl
Renkli ekran hesap makinesi tutmamış mı
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depeche35 6 yıl
Tüm dünyada görülüyor ki çok büyük firmalar da yavaş yavaş azalıyor ve aralarındaki en büyükler ayakta kalıyor.Gelecekte bu tür kuruluşlar parmak sayımızı geçmeyecektir. Apple'i bir düşünün.Nakit birikimi 150 milyar dolar !!! Çöktüğü anda binlerce irili ufaklı firma türer. Ama artık sadece büyükler değil, en abartılı büyüklere yaşama hakkı tanınıyor.
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Lord of the Shadows 6 yıl en beğenilen
engadget olmasa hiçbiriniz haber yapamayacaksınız...
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manyakurt 6 yıl
çok kötü ya... sony nokia ti amd vs vs vs herkes binlerce kişiyi işten çıkarıyor. Ki bu insanlar belli bir tecrübe ve eğitime sahip mühendis ve türevlerindeki insanlar. Onlar bile bu halde iken, daha düşük seviyedeki insanların geleceği gittikçe kararıyor...
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