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Texas Instruments 2011 4. çeyrek rakamları : 3.42 milyar dolar gelir, 298 milyon dolar kar

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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OMAP serisi işlemcilerle yakından tanıdığımız Texas Instruments firması 2011 4. çeyrek mali raporlarını basınla paylaştı. OMAP 5 işlemcileri ile bu yıl iddialı olmak isteyen TI buna rağmen 2011 yılını düşüşle kapattı.

2011 4. çeyrek mali raporlarına göre TI firması 3.42 milyar dolar gelir elde etti. National Semiconductor firmasının satın alınma süreci bu çeyrekte onaylandığı için yeniden yapılanmaya gidilmesi karının düşmesine neden oldu. İşletim karı 360 milyon dolar olarak açıklanan firmanın geçen yıl aynı döneme göre yüzde 70'lik bir düşüşü söz konusu. 

Firmanın bu çeyrek elde ettiği net gelir 298 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 68, bir önceki çeyreğe göre yüzde 51'lik bir düşüş yaşandı. 
Hisse başı kazanç bu çeyrekte 0.25$ oldu ve geçen yıl aynı döneme göre yüzde 68, bir önceki çeyreğe göre yüzde 50 düşüş gösterdi.

2011 yılı genelinde 13.7 milyar dolar gelir elde edildi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 3 daha az. İşletim karı 3 milyar dolar olarak gerçekleşirken geçen yıla göre düşüş yüzde 34. Net gelir 2.2 milyar dolar ve geçen yıla göre yüzde 30 düşüş yaşadı. Hisse başına elde edilen 1.88'lık kazanç da geçen yıla göre yüzde 28 düşük. Bu yıl nakit birikimine 3.2 milyar dolar eklendi.

2012 yılı ilk çeyrek için TI firması 3.2 milyar dolar civarı bir gelir bekliyor. OMAP 5 platformu ile piyasaya girecek TI, 2012 yılı için oldukça umutlu.

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Batuist 7 yıl
Bu adamların ürettiği çipleri kullananların açıkladığı çeyrek raporlarla işi kendisi yapıpta üretimin bizzat mutfak kısmında bulunanların açıkladığı raporlar arasındaki fark çok fazla gibi.. @napolyan94'e aynen katılıyorum. sadece tasarım yapan appleın açıkladığı rakamlara bakıyorsunuz birde applea parça tedarik eden üretim ayağındaki firmalara bakıyorsunuz arada dağlar kadar fark var.. en fazla kazanması gereken firmalar değil mi bunlar? tabi adam cihazı üretmek için bu firmadan 30 dolarlık çip alıyor kendisi 500 dolara toplamını satıyor. sen istediğin kadar çip sat ar-ge yap ürün başına elde edeceğin kar belli. en zor işte bunların sanırım..
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i386 7 yıl
Offff offff. Elektronik bölümü bile "teknolojiyi" cep telefonu/tablet/notebook üçlüsünden, bütün yarı iletken sektörünü de 32/64-bit CPU lardan ibaret zannediyor ise ne diyeyim?

OMAP vb. application processor ler T.I.'ın ürün gamının ve cirosunun kaçta kaçı bilen var mı? T.I. yı PC / notebook piyasası mı ayakta tuttu şimdiye kadar ki oradaki gelişmeler batırsın? Yahu biriniz gidip baktı mı T.I.'ın satın aldığı Natiotal Semiconductor ne yapar, neden aldılar vs.
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DH Misafiri 7 yıl
Intel'in bu piyasaya girmesiyle uzun vadede Qualcomm, T.I., Nvidia tarih olabilir.
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napolyon94 7 yıl
kara bakın yazık tedarikçilerin amelelik işi yaptığı nerden belli kâr %10 bile değil genel olarak apple nvidia amd gitsin ürettirsin bunlara sonrada gidip %100-200-300-10000 kâr a satsın
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E_Aydin35 7 yıl
İddalı olmak isteyenmi? :)Elbette her firmanın bir amacı bir hedefi bir çizelgesi vardır, ancak bu satten sonra zor olur ve verilen verilere görede bu yansıyor zaten.Ancak bakıldığında OMAP 5 işlemcileri ve T.I. %68 lik bir büyüme oranı göstermiş bence bu kendi çaplarında harika bir başarı..
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