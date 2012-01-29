Texas Instruments 2011 4. çeyrek rakamları : 3.42 milyar dolar gelir, 298 milyon dolar kar

OMAP serisi işlemcilerle yakından tanıdığımız Texas Instruments firması 2011 4. çeyrek mali raporlarını basınla paylaştı. OMAP 5 işlemcileri ile bu yıl iddialı olmak isteyen TI buna rağmen 2011 yılını düşüşle kapattı.





2011 4. çeyrek mali raporlarına göre TI firması 3.42 milyar dolar gelir elde etti. National Semiconductor firmasının satın alınma süreci bu çeyrekte onaylandığı için yeniden yapılanmaya gidilmesi karının düşmesine neden oldu. İşletim karı 360 milyon dolar olarak açıklanan firmanın geçen yıl aynı döneme göre yüzde 70'lik bir düşüşü söz konusu.





Firmanın bu çeyrek elde ettiği net gelir 298 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 68, bir önceki çeyreğe göre yüzde 51'lik bir düşüş yaşandı.

Hisse başı kazanç bu çeyrekte 0.25$ oldu ve geçen yıl aynı döneme göre yüzde 68, bir önceki çeyreğe göre yüzde 50 düşüş gösterdi.





2011 yılı genelinde 13.7 milyar dolar gelir elde edildi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 3 daha az. İşletim karı 3 milyar dolar olarak gerçekleşirken geçen yıla göre düşüş yüzde 34. Net gelir 2.2 milyar dolar ve geçen yıla göre yüzde 30 düşüş yaşadı. Hisse başına elde edilen 1.88'lık kazanç da geçen yıla göre yüzde 28 düşük. Bu yıl nakit birikimine 3.2 milyar dolar eklendi.





2012 yılı ilk çeyrek için TI firması 3.2 milyar dolar civarı bir gelir bekliyor. OMAP 5 platformu ile piyasaya girecek TI, 2012 yılı için oldukça umutlu.