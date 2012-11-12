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Texas Instruments, Lumia 920 modelindeki kablosuz yongasını detaylandırdı

6 yıl
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22
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın Lumia 920 modelinde standart olarak sunduğu ve yaygınlaşması için çaba gösterdiği kablosuz şarj teknolojisi, Texas Instruments tarafından sağlanıyor. TI, modelde kullandığı kablosuz şarj yongasını detaylandırdı.

Telefondaki kablosuz şarj istasyonu bq51050B alıcısı, şarj üniteleri ise bq500410A vericisi olmak üzere iki adet Qi uyumlu bqTESLA devresi barındırıyor.

bq51050B alıcısı endüstrinin ilk Qi uyumlu kablosuz şarj devresi. Tek bir kartta doğrudan batarya şarj devresi, voltaj dengeleyici, iletişim kontrolcüsü bulunuyor ve bu sayede yüzde 60 yer tasarrufu sağlanıyor.

bq500410A vericisi ise 70mmx20mm şarj alanı sunuyor. Bu hali hazırdaki şarj vericilerinden 4 kat daha fazla alan ve ayrıca yüzde 70 enerji verimliliği sunuyor. Yabancı cisim algılayıcı sayesinde araya giren cisimler veya parazit oluşturan nesneler varsa şarj durduruluyor.

Bu iki devre çeşidi başta Lumia 920 olmak üzere Lumia 820 kapakları, kulaklıklar, hoparlör ve şarj yastığı gibi pek çok üründe karşımıza çıkacak.

bq51050B devresi 1000 adetlik siparişlerde 2.75$, bq500410A devresi ise 1000 adetlik siparişlerde 3.18$ fiyat etiketine sahip.

http://www.ti.com/product/bq51050b Yorum Yaz
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Prequel 6 yıl en beğenilen
O Tesla ismini kullanmayı hak etmiyorlar! 100 yıl önce gerçek kablosuz enerji aktaran adama karşılık tüm o bütçelere, o imkanlara rağmen 100 yıl sonra temasla yapılan şarja kablosuz demeye utanmıyorlar. Bir de yok yastıkmış bilmemneymiş rezaletlerini gizlemek için saçma sapan şeyler uyduruyorlar. Kabloludan bile kullanışsız be! Kabloyla şarjda en azından telefonu özgürce hareket ettirme, kullanma şansınız var. Bu saçmalıkta telefon yerinden kalktığı an şarj kesiliyor.
O Tesla ismini kullanmayı hak etmiyorlar! 100 yıl önce gerçek kablosuz enerji aktaran adama karşılık tüm o bütçelere, o imkanlara rağmen 100 yıl sonra temasla y...
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l.a.c.i.w.e.r.t 6 yıl
Tesla görse "Allah belanızı versin bunca yılda bu kadar mı geliştirdiniz" diye bela okurdu heralde. Telefonu şarj istasyonundan ayıramayacaksam ne anlamı var kablosuz olmasının.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaslar, bu teknoloji gereksiz degil. Soyleki bir alşsveris merkezine gittiniz sarjşniz bitti. Masalara entegre edilen kablosuz sarj cihazı sayesinde masadan ayrilmadan cihazi sarj edebilirsiniz. Ayni sekilde sinemada, otoboste de olabilir. Kablolu olsa kopma kıma cok olur... herseye olumsuz yaklasmyin...
1 Yanıt Yanıtla +1
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retro. 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaslar, bu teknoloji gereksiz degil. Soyleki bir alşsveris merkezine gittiniz sarjşniz bitti. Masalara entegre edilen kablosuz sarj cihazı sayesinde masadan ayrilmadan cihazi sarj edebilirsiniz. Ayni sekilde sinemada, otoboste de olabilir. Kablolu olsa kopma kıma cok olur... herseye olumsuz yaklasmyin...

belki 10 sene sonra dedigin olur.(apple alternatif bir teknoloji bulmazsa)
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poma0909 6 yıl
Büyük comment!
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retro. 6 yıl
bi ise yarayacagini, yayginlasacagini sanmiyorum.telefonu ha dock station'a koyduk ha bu zimbirtinin uzerine.en azindan ayni fiyattaki dock station'lar muzik caliyor saati gosteriyor ayni zamanda telefonu sarj ediyor.
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Mr.Loney 6 yıl
bq51050B devresi 1000 adetlik siparişlerde 2.75$, bq500410A devresi ise 1000 adetlik siparişlerde 3.18$ fiyat etiketine sahip.
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cagataykoroglu 6 yıl
depeche35
Tamam iyi de Lumia 920 hakkında çok haber çıksa da o da artık eski ,şimdi 920 T çıktı sanırım, tam bir çılgın girdabın içine soktular tüketiciyi,

920t ülkemize gelmeden 920 leri kakalamaları lazım.
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Kadir Kaan 6 yıl
Hep söyledim tekrar söylüyorum. Şu anda temasla şarj olayı tamamen gereksiz, hem de kullanışsız. Belki de geleceği bile olmayacak. HP'den biliyorum...
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MK* 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

depeche35

Tamam iyi de Lumia 920 hakkında çok haber çıksa da o da artık eski ,şimdi 920 T çıktı sanırım, tam bir çılgın girdabın içine soktular tüketiciyi,


920t ülkemize gelmeden 920 leri kakalamaları lazım.

920T diye bir telefonmu tanıtıldı? tanıtıldıysa bile...

yanlış bilmiyorsam 920T bir çok ülke'ye dağıtılmayacak (Türkiye dahil)

nokianın bu T modelleri farklı frekans kullanan ülkeler için üretildi, demek istediğim normalde 3G için HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 kullanılırken T'li modellerde TD-SCDMA gibi bir şey kullanılıyor. (gsm arenada telefonlar mevcut 801T, T7, 702T gibi. resimlere baktığınızda da fazla bir dil seçeneği olmadığı da aklınıza geliyordur.)

son olarakta telefonların donanımlarına baktığınızda normal sürümlerinden daha üstün olmadığını da göreceksiniz, yani 920T çıksa bile 920 ile aynı olacaktır.

edit: ekleme
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Mr. Jingles 6 yıl
Birde işlemci Qualcomm yerine TI işlemcisi olsaydı çok iyi olurdu.
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abfy1207 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
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erci501 6 yıl
maliyeti 15 doları geçmez ama 100 dolardan satıyorlar
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depeche35 6 yıl
Tamam iyi de Lumia 920 hakkında çok haber çıksa da o da artık eski ,şimdi 920 T çıktı sanırım, tam bir çılgın girdabın içine soktular tüketiciyi,
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