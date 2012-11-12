Texas Instruments, Lumia 920 modelindeki kablosuz yongasını detaylandırdı





Nokia'nın Lumia 920 modelinde standart olarak sunduğu ve yaygınlaşması için çaba gösterdiği kablosuz şarj teknolojisi, Texas Instruments tarafından sağlanıyor. TI, modelde kullandığı kablosuz şarj yongasını detaylandırdı.



Telefondaki kablosuz şarj istasyonu bq51050B alıcısı, şarj üniteleri ise bq500410A vericisi olmak üzere iki adet Qi uyumlu bqTESLA devresi barındırıyor.



bq51050B alıcısı endüstrinin ilk Qi uyumlu kablosuz şarj devresi. Tek bir kartta doğrudan batarya şarj devresi, voltaj dengeleyici, iletişim kontrolcüsü bulunuyor ve bu sayede yüzde 60 yer tasarrufu sağlanıyor.



bq500410A vericisi ise 70mmx20mm şarj alanı sunuyor. Bu hali hazırdaki şarj vericilerinden 4 kat daha fazla alan ve ayrıca yüzde 70 enerji verimliliği sunuyor. Yabancı cisim algılayıcı sayesinde araya giren cisimler veya parazit oluşturan nesneler varsa şarj durduruluyor.



Bu iki devre çeşidi başta Lumia 920 olmak üzere Lumia 820 kapakları, kulaklıklar, hoparlör ve şarj yastığı gibi pek çok üründe karşımıza çıkacak.



bq51050B devresi 1000 adetlik siparişlerde 2.75$, bq500410A devresi ise 1000 adetlik siparişlerde 3.18$ fiyat etiketine sahip.



http://www.ti.com/product/bq51050b