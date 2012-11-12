Texas Instruments, Lumia 920 modelindeki kablosuz yongasını detaylandırdı

Haber Editörü
Nokia'nın Lumia 920 modelinde standart olarak sunduğu ve yaygınlaşması için çaba gösterdiği kablosuz şarj teknolojisi, Texas Instruments tarafından sağlanıyor. TI, modelde kullandığı kablosuz şarj yongasını detaylandırdı.
Telefondaki kablosuz şarj istasyonu bq51050B alıcısı, şarj üniteleri ise bq500410A vericisi olmak üzere iki adet Qi uyumlu bqTESLA devresi barındırıyor.
bq51050B alıcısı endüstrinin ilk Qi uyumlu kablosuz şarj devresi. Tek bir kartta doğrudan batarya şarj devresi, voltaj dengeleyici, iletişim kontrolcüsü bulunuyor ve bu sayede yüzde 60 yer tasarrufu sağlanıyor.
bq500410A vericisi ise 70mmx20mm şarj alanı sunuyor. Bu hali hazırdaki şarj vericilerinden 4 kat daha fazla alan ve ayrıca yüzde 70 enerji verimliliği sunuyor. Yabancı cisim algılayıcı sayesinde araya giren cisimler veya parazit oluşturan nesneler varsa şarj durduruluyor.
Bu iki devre çeşidi başta Lumia 920 olmak üzere Lumia 820 kapakları, kulaklıklar, hoparlör ve şarj yastığı gibi pek çok üründe karşımıza çıkacak.
bq51050B devresi 1000 adetlik siparişlerde 2.75$, bq500410A devresi ise 1000 adetlik siparişlerde 3.18$ fiyat etiketine sahip.
Telefondaki kablosuz şarj istasyonu bq51050B alıcısı, şarj üniteleri ise bq500410A vericisi olmak üzere iki adet Qi uyumlu bqTESLA devresi barındırıyor.
bq51050B alıcısı endüstrinin ilk Qi uyumlu kablosuz şarj devresi. Tek bir kartta doğrudan batarya şarj devresi, voltaj dengeleyici, iletişim kontrolcüsü bulunuyor ve bu sayede yüzde 60 yer tasarrufu sağlanıyor.
bq500410A vericisi ise 70mmx20mm şarj alanı sunuyor. Bu hali hazırdaki şarj vericilerinden 4 kat daha fazla alan ve ayrıca yüzde 70 enerji verimliliği sunuyor. Yabancı cisim algılayıcı sayesinde araya giren cisimler veya parazit oluşturan nesneler varsa şarj durduruluyor.
Bu iki devre çeşidi başta Lumia 920 olmak üzere Lumia 820 kapakları, kulaklıklar, hoparlör ve şarj yastığı gibi pek çok üründe karşımıza çıkacak.
bq51050B devresi 1000 adetlik siparişlerde 2.75$, bq500410A devresi ise 1000 adetlik siparişlerde 3.18$ fiyat etiketine sahip.
http://www.ti.com/product/bq51050b Yorum Yaz Paylaş Tweetle
belki 10 sene sonra dedigin olur.(apple alternatif bir teknoloji bulmazsa)
920t ülkemize gelmeden 920 leri kakalamaları lazım.
920T diye bir telefonmu tanıtıldı? tanıtıldıysa bile...
yanlış bilmiyorsam 920T bir çok ülke'ye dağıtılmayacak (Türkiye dahil)
nokianın bu T modelleri farklı frekans kullanan ülkeler için üretildi, demek istediğim normalde 3G için HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 kullanılırken T'li modellerde TD-SCDMA gibi bir şey kullanılıyor. (gsm arenada telefonlar mevcut 801T, T7, 702T gibi. resimlere baktığınızda da fazla bir dil seçeneği olmadığı da aklınıza geliyordur.)
son olarakta telefonların donanımlarına baktığınızda normal sürümlerinden daha üstün olmadığını da göreceksiniz, yani 920T çıksa bile 920 ile aynı olacaktır.
edit: ekleme
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
807 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer