The Following (2013) "The Following Dizi İnceleme"

Video Editörü
Amerika'da çok tartışılan bir konu olan seri katil cinayetleri ve tarikat oluşumlarını içeren bu sürükleyici diziyi sizler için inceledik. Seyredenler için bilmedikleriniz, seyretmeyenler için her şeyi bu videoda bulabilirsiniz.
Dizi Müzikleri :
Sezon 1:
https://www.youtube.com/watch?v=8cwcZMgVtM0&list=PL4WMwu6xZLlXkbxbBacxmE8fenKf3Nb_o&index=1
Sezon 2 :
https://www.youtube.com/user/FollowingTracklist/videos
Paylaş Tweetle
Ücretsiz bir içerik yayınlanıyor ve ister tıklar izlersiniz ister izlemezsiniz. Hafta boyunca 2 dizüstü, 1 monitör ve çıkmak üzere olan bir çok yeni nesil telefon videosu yayınladık. Bir kaç saat içinde de detaylı bir Intel Core M analiz videosu geliyor.
Lütfen her seferinde otomatiğe bağlamış bir şekilde yok şu haber oldunuz yok bu haber oldunuz yorumlarını bırakın. Her ziyaretçimiz için sevebileceği içerikler üretmek istiyoruz bu şekilde de devam edeceğiz.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Merhaba,
Lütfen söylediklerimi çarpıtmayın. Beğenmiyorsanız izlemeyin demiyorum. İzleyip, beğenmediğiniz yönleri söyleyerek bir çalışmanın daha iyiye doğru gitmesini sağlayabilirsiniz.
Ben istemiyorsanız izlemeyin diyorum. İlginiz dışında kalan bir konuyla ilgili içerik yayınlandığında yorum olarak bu ne şimdi, bu içerik ne alaka gibi yaklaşımlar anlamsız. Zira ilginiz dışındaysa izlemezsiniz olur biter :)
Sevgiler,
Mesut Çevik