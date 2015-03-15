The Following (2013) "The Following Dizi İnceleme"

Amerika'da çok tartışılan bir konu olan seri katil cinayetleri ve tarikat oluşumlarını içeren bu sürükleyici diziyi sizler için inceledik. Seyredenler için bilmedikleriniz, seyretmeyenler için her şeyi bu videoda bulabilirsiniz.

Dizi Müzikleri :

Sezon 1:

https://www.youtube.com/watch?v=8cwcZMgVtM0&list=PL4WMwu6xZLlXkbxbBacxmE8fenKf3Nb_o&index=1

Sezon 2 :

https://www.youtube.com/user/FollowingTracklist/videos