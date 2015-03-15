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The Following (2013) "The Following Dizi İnceleme"

4 yıl
32,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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Amerika'da çok tartışılan bir konu olan seri katil cinayetleri ve tarikat oluşumlarını içeren bu  sürükleyici diziyi sizler için inceledik. Seyredenler için bilmedikleriniz, seyretmeyenler için her şeyi bu videoda bulabilirsiniz.
Dizi Müzikleri :
Sezon 1:
https://www.youtube.com/watch?v=8cwcZMgVtM0&list=PL4WMwu6xZLlXkbxbBacxmE8fenKf3Nb_o&index=1
Sezon 2 :
https://www.youtube.com/user/FollowingTracklist/videos 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Speed-Step 4 yıl en beğenilen
Arkadaşlar Merhaba,

Ücretsiz bir içerik yayınlanıyor ve ister tıklar izlersiniz ister izlemezsiniz. Hafta boyunca 2 dizüstü, 1 monitör ve çıkmak üzere olan bir çok yeni nesil telefon videosu yayınladık. Bir kaç saat içinde de detaylı bir Intel Core M analiz videosu geliyor.

Lütfen her seferinde otomatiğe bağlamış bir şekilde yok şu haber oldunuz yok bu haber oldunuz yorumlarını bırakın. Her ziyaretçimiz için sevebileceği içerikler üretmek istiyoruz bu şekilde de devam edeceğiz.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar Merhaba,Ücretsiz bir içerik yayınlanıyor ve ister tıklar izlersiniz ister izlemezsiniz. Hafta boyunca 2 dizüstü, 1 monitör ve çıkmak üzere...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Speed-Step 4 yıl pcrex
pcrex

sitenin içeriğini biz belirleyemeyiz, istediğiniz videoyu yayınlarsınız. o sizin bileceğiniz bir şey ama bizde burada ücretsiz olarak fikirlerimizi dile getiriyoruz ve ister dikkate alırsınız ister almazsınız. kısaca sitenin yeni vizyonu budur arkadaşlar deseydiniz yeterdi
beğenmiyorsanız izlemeyin demek çok yanlış bir yaklaşım, yani tabi ki beğenmeyen izlemez.

Merhaba,

Lütfen söylediklerimi çarpıtmayın. Beğenmiyorsanız izlemeyin demiyorum. İzleyip, beğenmediğiniz yönleri söyleyerek bir çalışmanın daha iyiye doğru gitmesini sağlayabilirsiniz.

Ben istemiyorsanız izlemeyin diyorum. İlginiz dışında kalan bir konuyla ilgili içerik yayınlandığında yorum olarak bu ne şimdi, bu içerik ne alaka gibi yaklaşımlar anlamsız. Zira ilginiz dışındaysa izlemezsiniz olur biter :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
pcrexsitenin içeriğini biz belirleyemeyiz, istediğiniz videoyu yayınlarsınız. o sizin bileceğiniz bir şey ama bizde burada ücretsiz olar...
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1 Avatar
DeanWinchester. 2 yıl
Donanım haber sayesinde bu diziyi gördüm ve başrolün de Kevin bacon un olduğunu görünce çok mutlu oldum
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Hatice005 4 yıl
Dizide herkesde birbirini sırtından bıçaklayama durumu var ayriyetten potansiyel soğukkanlı katiller çok dikkat çekici sadece polislerin kötülerden daha zeki aptal olamamasına kızabilirim
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RaDReS 4 yıl
Bilgisayar başında yenebilecek aparatif besleyici yemek tarifleride bekliyoruz :D
şaka bir yana dizi/film tanıtımı yapın da yaptığınız dizi/film kaliteli bişey olsun bu nedir ya... birde IMDB puanına bakmam Supernatural 8,7 almış diyorsunuz :D tamam supernaturel 8,7 lik bir dizi olmayabilir de bu diziden milyon kat daha eğlenceli :D defalarca bırakma sınırına gelip geri döndüğüm sayısız demelerin/apsürtlüğün yapıldığı bir dizidir kendisi...
benim dizi seçme yöntemim şudur IMDB puanı çarpı youtube tanıtımından etkilenme katsayısı bölü ilk 5 bölümü seyrederken elime telefonu alma sayısının karesi :D flashforward dışında bu formül hep tutmuştur :D
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hece_he 4 yıl
yıllar öncesinin trt 1(ya da tv 1) kanalı kıvamında bir site istiyor belli ki arkadaşlar. tek düze, sıradan ve monoton.
siteye renk katacak yeniliklere hemen tepki verip olumsuz eleştirilerle yaklaşıyorlar.
bu arkadaşları memnun etmek için, siteyi 30 yıl önce trt 1'de olduğu gibi gece 12 gibi törenle kapatıp sabah 8 gibi de törenle açsın site yöneticisi arkadaşlar. haberleri de trt kıvamında versinler.
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tribal_dns 4 yıl
gelişmiş ülkelerde adeta ders niyetine oynatılan minecraft nedense bizim gençleri olumsuz etkiliyor diye yasaklandı buna sırtımı dayayarak Berkan abi seni orman ve su işleri bakanlığı yanında enerji tabi kaynaklar bakanlıklarına şikayet ettim seri katil dizisini teşvik ediyorsun kaçarın yok ceza alacaksın
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musa_unsal2005 4 yıl
Bence kevin bacon tam ters rolde olmalıymış. Asıl psikopat o
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MALTHAEL 4 yıl
Sevdiğim bir türdür birde buna başlayalım bakalım .
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eXaline 4 yıl
gerçek dh bu değil
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hece_he 4 yıl
bu incelemeler siteye renk katıyor. site takipçilerinin büyük bölümünün çok da yabancı olmadığı ve ilgi duyduğu bu tarz konularda da inceleme yapılması bence gayet güzel.
bazıları tekdüzeliği sevip sadece kendi görmek istedikleri şeylerin burada yayınlanması gerektiğini düşünüyor ve buna göre yorum yapıyor. umarım bu insanların tutumları site editörlerinin yenilikçi yaklaşımlarını olumsuz etkilemez.
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revelax 4 yıl
Bazi arkadaslar ergen oldugu icin sabit fikirli insalar yenilikci olmamiz yeni sunumlara acik olmaliyiz
berkazybey aynen devqm ben sizi takip etmeye devam edecegim
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