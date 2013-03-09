Geçtiğimiz yılın ocak ayında duyurusu yapılan ve uzun bir geliştirme sürecinin ardından bu ay içerisinde mobil oyuncular ile buluşacağı açıklanan The Other Brothers için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.





Unity grafik motoruyla geliştirilen yapım, oyuncuları Joe ve Jim adlı iki karakterin piksellerden oluşan eğlence dolu dünyasına davet ediyor. Oynanış itibariyle her ne kadar klasik Mario oyunlarını andırsa da farklı bir deneyim sunmasını beklediğimiz yapım; PC, Mac, iOS ve Android platformlarının yanı sıra, Ouya için de geliyor.





Bu ay içerisinde yayınlanacağı belirtilse de henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi bulunmayan yapımın neler sunacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.







http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DC46iuHN18o