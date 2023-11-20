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    WeChat QR kodu tarama & okutma nasıl yapılır?

    WeChat QR kodu tarama & karekod okutma sorunu çözümü arayanlar buraya! 2023'te WeChat QR kodları nasıl taranır adım adım anlatıyoruz.                            

    WeChat, dünyanın en büyük çok amaçlı sosyal ağ platformlarından biri. Çin’de geliştirilen ve popüler hale gelen bu uygulama, tüm dünyada da ilgi görüyor. Günümüzde insanlar sohbet etmek, mesaj göndermek ve ödeme yapmak için WeChat’i kullanıyor. QR code ise WeChat’in önemli bir parçası. WeChat QR kod ile beğendiğiniz markaları takip edebilir, insanlarla bağlantı kurabilir, bağış yapabilir ya da ödeme yapabilirsiniz. İster kişisel profiliniz ister işiniz için bir hesap oluşturmuş olun WeChat QR kodu tarama ve okutma nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. WeChat QR kodları hakkında tüm merak edilenler burada.

    WeChat QR kodu tarama nasıl yapılır 📲

    wechat qr kodu okutma Tam Boyutta Gör
    WeChat QR kodları, ödeme yapmayı ve kişilerle bağlantı kurmanızı kolaylaştırır ve hızlı hale getirir. WeChat QR kodu tarama çok basittir. WeChat’te QR kodları nasıl taranır adım adım görelim ⤵️
    1. WeChat ana ekranına gelin.
    2. Discover’a dokunun.
    3. Scan QR code seçeneğine dokunun.
    4. Telefonun kamerasını QR koda tutun.
    5. WeChat QR kodu okutma işlemi tamamdır.

    WeChat’te birinin QR kodunu taramak, onu kişi olarak eklemenin en hızlı yoludur. Telefon numarasını yazmak ta bir seçenek ancak QR kodu okutmak çok daha hızlıdır. Kendi QR kodunuzu göstermek için Me sekmesine gelin, avatarınıza dokunun, ardından My QR Code’e dokunun.

    WeChat QR kodu tarama sorunu çözümü ✅

    WeChat QR kodları taramada sorunla karşılaşırsanız, kamera ayarlarınızı, aydınlatma koşullarını, QR kodun kalitesini kontrol edin. WeChat’i yeniden başlatmak da sorunu giderebilir.

    WeChat QR kodu nasıl alınır 📱

    wechat qr kodu oluşturma Tam Boyutta Gör
    Kişisel profil veya şirket hesabı için QR kod oluşturmak zor değildir. WeChat QR Code Generator ile ücretsiz olarak karekod oluşturulabilir. İşte WeChat QR kod oluşturma adımları ⤵️
    1. QR kodunu almak istediğiniz hesaba girin.
    2. Sağ üstteki kişi simgesine dokunun.
    3. All Messages/Articles’a dokunun.
    4. Sağ üstteki üç noktaya dokunun.
    5. Copy Link ile profilin bağlantısını alın.
    6. Ücretsiz QR kod oluşturucuyu açın.
    7. Kopyaladığınız linki yapıştırın.
    8. WeChat QR kodu oluşturmak bu kadar basit.

    WeChat QR kodları ne işe yarar 🧐

    wechat qr kod ne işe yarar Tam Boyutta Gör
    WeChat'te QR kodunu tarayarak bir arkadaşınızı kolayca ekleyebilirsiniz. WhatsApp’ın aksine, telefon numarasına ihtiyacınız yoktur. Sadece karekodu taratın; anında yeni arkadaşınızla sohbet etmeye başlayabilirsiniz. Kodu doğrudan arkadaşınızın telefonundan tarayabilir veya kodun görselini kullanabilirsiniz.

    QR kodu okutarak kullanarak bir arkadaşınızı eklediğinizde, onu WeChat Gruplara katılmaya davet edebilir veya başka birini katılmaya davet edebilirsiniz. Bu özellik, grup sohbeti oluşturduğunuzda ve hızlı bir şekilde takipçi kazanmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

    QR kodlar, şirketinizin resmî WeChat hesabını tanıtmada çok önemlidir. QR kodunuzu reklam materyallerinize, ürünlerinize, paketlerinize ve daha fazlasına ekleyebilirsiniz.

    WeChat Mini Programlar, popülaritesi artmaya devam eden nispeten yeni araçlardır. Mini programlar, cihazınıza yüklemenize gerek kalmadan doğrudan WeChat üzerinden kullanabileceğiniz uygulamalar gibidir. Mini Programlar müşteri desteği, ürün satışı, haber sunma vb. amaçlarla kullanılır.

    Karekodları özel promosyonlar için kullanabilirsiniz. Örneğin, resmî hesabınıza veya mini programınıza daha fazla kullanıcı davet etmek için WeChat QR kodları kullanabilirsiniz. QR kodu, sizi takip etmeye başlayanlara özel indirimler (black friday gibi) veya hediyeler sunacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

    wechat pay qr kod ile ödeme Tam Boyutta Gör
    WeChat, popüler bir sosyal ağ olmasının yanı sıra WeChat Pay ödeme platformunu kullanarak para gönderip almanın da popüler bir yoludur. Ödemeler, QR kod kullanılarak kolayca yapılır. Süreç çok basittir. Satıcı, müşterinin ürün ve ödeme hakkında bilgi almak için tarayacağı bir QR kod oluşturur. Müşteri, satın alma işlemini kolayca tamamlar. Para satıcıya otomatik olarak gönderebilir.

    WeChat, yalnızca Çin’de değil, dünya genelinde de popüler bir uygulama. QR kodları WeChat’in sunduğu birçok özellikten biri. WeChat’te QR kod nasıl taranır, QR kod oluşturma nasıl yapılır kolay adımlarla burada bulabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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