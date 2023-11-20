WeChat QR kodu tarama & okutma nasıl yapılır?

- WeChat QR kodu tarama nasıl yapılır 📲
- WeChat QR kodu tarama sorunu çözümü ✅
- WeChat QR kodu nasıl alınır 📱
- WeChat QR kodları ne işe yarar 🧐
- Yorumlar
WeChat, dünyanın en büyük çok amaçlı sosyal ağ platformlarından biri. Çin’de geliştirilen ve popüler hale gelen bu uygulama, tüm dünyada da ilgi görüyor. Günümüzde insanlar sohbet etmek, mesaj göndermek ve ödeme yapmak için WeChat’i kullanıyor. QR code ise WeChat’in önemli bir parçası. WeChat QR kod ile beğendiğiniz markaları takip edebilir, insanlarla bağlantı kurabilir, bağış yapabilir ya da ödeme yapabilirsiniz. İster kişisel profiliniz ister işiniz için bir hesap oluşturmuş olun WeChat QR kodu tarama ve okutma nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. WeChat QR kodları hakkında tüm merak edilenler burada.
WeChat QR kodu tarama nasıl yapılır 📲
- WeChat ana ekranına gelin.
- Discover’a dokunun.
- Scan QR code seçeneğine dokunun.
- Telefonun kamerasını QR koda tutun.
- WeChat QR kodu okutma işlemi tamamdır.
WeChat’te birinin QR kodunu taramak, onu kişi olarak eklemenin en hızlı yoludur. Telefon numarasını yazmak ta bir seçenek ancak QR kodu okutmak çok daha hızlıdır. Kendi QR kodunuzu göstermek için Me sekmesine gelin, avatarınıza dokunun, ardından My QR Code’e dokunun.
WeChat QR kodu tarama sorunu çözümü ✅
WeChat QR kodları taramada sorunla karşılaşırsanız, kamera ayarlarınızı, aydınlatma koşullarını, QR kodun kalitesini kontrol edin. WeChat’i yeniden başlatmak da sorunu giderebilir.
WeChat QR kodu nasıl alınır 📱
- QR kodunu almak istediğiniz hesaba girin.
- Sağ üstteki kişi simgesine dokunun.
- All Messages/Articles’a dokunun.
- Sağ üstteki üç noktaya dokunun.
- Copy Link ile profilin bağlantısını alın.
- Ücretsiz QR kod oluşturucuyu açın.
- Kopyaladığınız linki yapıştırın.
- WeChat QR kodu oluşturmak bu kadar basit.
WeChat QR kodları ne işe yarar 🧐
QR kodu okutarak kullanarak bir arkadaşınızı eklediğinizde, onu WeChat Gruplara katılmaya davet edebilir veya başka birini katılmaya davet edebilirsiniz. Bu özellik, grup sohbeti oluşturduğunuzda ve hızlı bir şekilde takipçi kazanmak istediğinizde çok kullanışlıdır.
QR kodlar, şirketinizin resmî WeChat hesabını tanıtmada çok önemlidir. QR kodunuzu reklam materyallerinize, ürünlerinize, paketlerinize ve daha fazlasına ekleyebilirsiniz.
WeChat Mini Programlar, popülaritesi artmaya devam eden nispeten yeni araçlardır. Mini programlar, cihazınıza yüklemenize gerek kalmadan doğrudan WeChat üzerinden kullanabileceğiniz uygulamalar gibidir. Mini Programlar müşteri desteği, ürün satışı, haber sunma vb. amaçlarla kullanılır.
Karekodları özel promosyonlar için kullanabilirsiniz. Örneğin, resmî hesabınıza veya mini programınıza daha fazla kullanıcı davet etmek için WeChat QR kodları kullanabilirsiniz. QR kodu, sizi takip etmeye başlayanlara özel indirimler (black friday gibi) veya hediyeler sunacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
WeChat, yalnızca Çin’de değil, dünya genelinde de popüler bir uygulama. QR kodları WeChat’in sunduğu birçok özellikten biri. WeChat’te QR kod nasıl taranır, QR kod oluşturma nasıl yapılır kolay adımlarla burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.