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    Anlık Bildirim

    Uber Türkiye’de 10. yılını kutladı: 8 milyon kullanıcı, 21 milyon saat hizmet

    2014 yılında Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan Uber, bugün 10 yılını kutladı. Firma tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de 8 milyon kullanıcıya ulaşıldığı bilgisine yer verildi.
    Uber Türkiye’de 10. yılını kutladı: 8 milyon kullanıcıya ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Uber, düzenlenen özel bir etkinlikle Türkiye’deki onuncu yılını kutladı. 2014 yılında ülkemizde faaliyetlerine başlayan global teknoloji platformu, on yıl içinde ulaştığı etkileyici rakamlara da değindi. Türkiye’nin Uber için hızla büyüyen bir pazar olduğunu vurgulayan Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, 10 yılda 8 milyona yakın tekil kullanıcıya ulaştıklarını ve 21 milyon saatlik hizmet verdiklerini belirtti.

    Uber, Türkiye'de 10 yaşına girdi

    Uber Türkiye’de 10. yılını kutladı: 8 milyon kullanıcıya ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin 10 yıl gibi kısa bir sürede çok önemli bir pazar haline geldiğini belirten Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “2014’ten bugüne, on yıl içinde 100 binin üzerinde sürücü Uber platformunda çalıştı. Uygulama toplam tekil kullanıcı indirilme sayısı da 8 milyona yaklaştı ve toplamda 21 milyon saat hizmet verdik. Şu an 10 şehirde hizmet veriyoruz. Uber olarak Türkiye genelinde mobiliteyi geliştirerek öncelikle büyük şehirler olmak üzere daha fazla şehirde hizmet vermeyi hedefliyoruz.” dedi.

    2009 yılında Silikon Vadisi’nde “tek bir tuşla istediğiniz yere gitme” fikriyle hayata geçen Uber, 70 ülkede, 10 binden fazla şehirde kullanılıyor ve aylık 156 milyon aktif kullanıcıya sahip. Türkiye’de ise 2014’te başlayan yolculukta, 100 binin üzerinde sürücü Uber platformunda gelir elde etti. Uber uygulaması ile ise 10 yılda toplam 21 milyon saat hizmet verildi.

    İlgi çekici istatistikler

    • En yoğun gün: 12 Temmuz 2024
    • En uzun yolculuk: 450 kilometre
    • En çok tercih edilen lokasyonlar: İstanbul Havalimanı, Taksim, Sabiha Gökçen Havalimanı, Ortaköy
    • En çok yolculuk yapan kullanıcı: 3.578 yolculuk
    • En fazla yolculuk gerçekleştiren sürücü: 15.614 yolculuk
    • Toplam mesafe: 10 yılda toplam 678 milyon kilometre mesafe kat edildi

    Hedef daha fazla şehirde Uber

    Uber teknolojisini kullanarak ulaşım alanında yenilikler üzerinde çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Neyran Bahadırlı, “Türkiye'de taksi sürücüleri ve kullanıcılarımıza teknolojimizle daha kolaylaşan bir ulaşım seçeneği sağlayarak, kaliteli bir yolculuk deneyimi sunuyoruz. Uber olarak mobilite alanındaki küresel uzmanlığımızla, Türkiye’de güvenli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı kurmakta öncülük etmeyi hedefliyoruz. Sürücülerimize ve yolcularımıza modern ve erişilebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz. Uber Taksi uygulamasının Türkiye’de daha fazla şehirde hizmet vermesi için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.” dedi.

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