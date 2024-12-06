Uber Türkiye’de 10. yılını kutladı: 8 milyon kullanıcı, 21 milyon saat hizmet

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Tam Boyutta Gör Uber, düzenlenen özel bir etkinlikle Türkiye’deki onuncu yılını kutladı. 2014 yılında ülkemizde faaliyetlerine başlayan global teknoloji platformu, on yıl içinde ulaştığı etkileyici rakamlara da değindi. Türkiye’nin Uber için hızla büyüyen bir pazar olduğunu vurgulayan Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, 10 yılda 8 milyona yakın tekil kullanıcıya ulaştıklarını ve 21 milyon saatlik hizmet verdiklerini belirtti.

Uber, Türkiye'de 10 yaşına girdi

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin 10 yıl gibi kısa bir sürede çok önemli bir pazar haline geldiğini belirten Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “2014’ten bugüne, on yıl içinde 100 binin üzerinde sürücü Uber platformunda çalıştı. Uygulama toplam tekil kullanıcı indirilme sayısı da 8 milyona yaklaştı ve toplamda 21 milyon saat hizmet verdik. Şu an 10 şehirde hizmet veriyoruz. Uber olarak Türkiye genelinde mobiliteyi geliştirerek öncelikle büyük şehirler olmak üzere daha fazla şehirde hizmet vermeyi hedefliyoruz.” dedi.

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2009 yılında Silikon Vadisi’nde “tek bir tuşla istediğiniz yere gitme” fikriyle hayata geçen Uber, 70 ülkede, 10 binden fazla şehirde kullanılıyor ve aylık 156 milyon aktif kullanıcıya sahip. Türkiye’de ise 2014’te başlayan yolculukta, 100 binin üzerinde sürücü Uber platformunda gelir elde etti. Uber uygulaması ile ise 10 yılda toplam 21 milyon saat hizmet verildi.

İlgi çekici istatistikler

En yoğun gün : 12 Temmuz 2024

: 12 Temmuz 2024 En uzun yolculuk : 450 kilometre

: 450 kilometre En çok tercih edilen lokasyonlar : İstanbul Havalimanı, Taksim, Sabiha Gökçen Havalimanı, Ortaköy

: İstanbul Havalimanı, Taksim, Sabiha Gökçen Havalimanı, Ortaköy En çok yolculuk yapan kullanıcı : 3.578 yolculuk

: 3.578 yolculuk En fazla yolculuk gerçekleştiren sürücü : 15.614 yolculuk

: 15.614 yolculuk Toplam mesafe: 10 yılda toplam 678 milyon kilometre mesafe kat edildi

Hedef daha fazla şehirde Uber

Uber teknolojisini kullanarak ulaşım alanında yenilikler üzerinde çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Neyran Bahadırlı, “Türkiye'de taksi sürücüleri ve kullanıcılarımıza teknolojimizle daha kolaylaşan bir ulaşım seçeneği sağlayarak, kaliteli bir yolculuk deneyimi sunuyoruz. Uber olarak mobilite alanındaki küresel uzmanlığımızla, Türkiye’de güvenli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı kurmakta öncülük etmeyi hedefliyoruz. Sürücülerimize ve yolcularımıza modern ve erişilebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz. Uber Taksi uygulamasının Türkiye’de daha fazla şehirde hizmet vermesi için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.” dedi.

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