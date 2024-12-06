Uber Türkiye’de 10. yılını kutladı: 8 milyon kullanıcı, 21 milyon saat hizmet

Uber, Türkiye'de 10 yaşına girdi
2009 yılında Silikon Vadisi’nde “tek bir tuşla istediğiniz yere gitme” fikriyle hayata geçen Uber, 70 ülkede, 10 binden fazla şehirde kullanılıyor ve aylık 156 milyon aktif kullanıcıya sahip. Türkiye’de ise 2014’te başlayan yolculukta, 100 binin üzerinde sürücü Uber platformunda gelir elde etti. Uber uygulaması ile ise 10 yılda toplam 21 milyon saat hizmet verildi.
İlgi çekici istatistikler
- En yoğun gün: 12 Temmuz 2024
- En uzun yolculuk: 450 kilometre
- En çok tercih edilen lokasyonlar: İstanbul Havalimanı, Taksim, Sabiha Gökçen Havalimanı, Ortaköy
- En çok yolculuk yapan kullanıcı: 3.578 yolculuk
- En fazla yolculuk gerçekleştiren sürücü: 15.614 yolculuk
- Toplam mesafe: 10 yılda toplam 678 milyon kilometre mesafe kat edildi
Hedef daha fazla şehirde Uber
Uber teknolojisini kullanarak ulaşım alanında yenilikler üzerinde çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Neyran Bahadırlı, “Türkiye'de taksi sürücüleri ve kullanıcılarımıza teknolojimizle daha kolaylaşan bir ulaşım seçeneği sağlayarak, kaliteli bir yolculuk deneyimi sunuyoruz. Uber olarak mobilite alanındaki küresel uzmanlığımızla, Türkiye’de güvenli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı kurmakta öncülük etmeyi hedefliyoruz. Sürücülerimize ve yolcularımıza modern ve erişilebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz. Uber Taksi uygulamasının Türkiye’de daha fazla şehirde hizmet vermesi için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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