Anadolu Sigorta’nın ardından HGS mobil uygulaması da hacklendi, BTC isteyen mesajlar atılıyor

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Tam Boyutta Gör Dün gece geç saatlerde Anadolu Sigorta Sigortam Cepte mobil uygulamasının bildirim/mesaj katmanına yetkisiz erişim elde eden siber saldırganlar, küfürlü mesajlar ve BTC dolandırıcılık bildirimleri göndermişti.

HGS mobil uygulaması da hacklendi

Kısa süre önce PTT tarafından işletilen HGS mobil uygulaması cihazında kurulu olan kullanıcılar benzer bildirimler almaya başladı. Saldırganlar kullanıcıların kendilerine BTC göndermesini isterken, bazı bildirimlerde de ağır küfürler yer alıyor.

Anadolu Sigorta hacklendi! 11 sa. önce eklendi

Bildirimlere tıklandığında ise bazı Telegram adreslerine ve Discord kanallarına yönlendirme yapılıyor. Sosyal medyada ise kısa süre içerisinde HGS uygulamasından bildirim gelen kullanıcıların paylaşımları gündem oldu. Henüz PTT tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Özellikle merak edilen konu kişisel verilerin sızdırılıp sızdırılmadığı.



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