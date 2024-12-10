Anadolu Sigorta’nın ardından HGS mobil uygulaması da hacklendi, BTC isteyen mesajlar atılıyor

HGS mobil uygulaması da hacklendi
Kısa süre önce PTT tarafından işletilen HGS mobil uygulaması cihazında kurulu olan kullanıcılar benzer bildirimler almaya başladı. Saldırganlar kullanıcıların kendilerine BTC göndermesini isterken, bazı bildirimlerde de ağır küfürler yer alıyor.
Bildirimlere tıklandığında ise bazı Telegram adreslerine ve Discord kanallarına yönlendirme yapılıyor. Sosyal medyada ise kısa süre içerisinde HGS uygulamasından bildirim gelen kullanıcıların paylaşımları gündem oldu. Henüz PTT tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Özellikle merak edilen konu kişisel verilerin sızdırılıp sızdırılmadığı.
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