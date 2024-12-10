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    Tesla, Apple Watch uygulamasını kullanıma sundu

    Tesla, kullanıcıların saatlerini araçları için dijital anahtara dönüştürmelerine olanak tanıyan Apple Watch uygulamasını resmen kullanıma sundu.                 
    Tesla Apple Watch uygulaması Tam Boyutta Gör
    Tesla, daha önce yalnızca Tesla akıllı telefon uygulaması veya üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla erişilebilen işlevleri sunan resmi Apple Watch uygulaması sunarak ekosistemini genişletti. Tesla Apple Watch uygulamasını kullananlar, deneyimlerini sosyal medyada paylaşmaya başladı.

    Tesla Apple Watch uygulaması neler sunuyor?

    Görünüşe göre Tesla, Apple Watch uygulamasını belirli ülkelerde kullanıma sundu. Apple Watch uygulaması, dijital anahtardan fazlasını sunacak gibi görünüyor. Bir kullanıcı, akıllı saatinden aracın şarj durumunu (yüzde veya km olarak), kilitli olup olmadığını, şarj istasyonunu, ısıtma/klima kontrollerini görüntüleyebildiğini paylaştı. Başka bir kullanıcı, Model X ve Model 3’te kontrolleri paylaştı, Powerwall şarj durumunun bile uygulamada görülebildiğini söyledi.

    Tesla araç sahiplerinin öncelikle Tesla uygulamasını güncellemeleri gerekiyor. Ardından iPhone’da Watch uygulamasını açıp uygulamalar listesinden Tesla uygulamasını yüklemeleri gerekiyor. Uygulama yüklendikten sonra sorunsuz bir şekilde entegre oluyor ve Tesla sahibinin aracın temel işlevlerini doğrudan saatten kontrol etmesine olanak tanıyor.

    Bu güncellemeyle birlikte Watch for Tesla gibi üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç ortadan kalktı. Bu arada Tesla Apple Watch uygulaması, şirketin yakın zamanda detaylarını paylaştığı 2024 tatil güncellemesinin bir parçası; dolayısıyla henüz tüm ülkelerde kullanılabilir değil. iPhone’daki Tesla uygulamasını son sürüme (4.39.6) güncelleyip beklemek gerekiyor.

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    Kaynakça https://mashable.com/article/tesla-apple-watch-app https://thedriven.io/2024/12/05/tesla-owners-have-a-new-way-to-control-their-ev-using-an-apple-watch/
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