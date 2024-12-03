OpenAI, ChatGPT için reklam modelini değerlendiriyor

ChatGPT için reklam modeli değerlendiriliyor
OpenAI’ın başındaki isim Sam Altman da ChatGPT için reklam modeline geçilmesine sıcak bakıyor. Şu anda OpenAI, üçüncü taraf geliştiricilerin yapay zeka modellerini uygulamalarına dahil etmelerine olanak tanıyan API aracılığıyla kazanç sağlıyor. Ayrıca bireysel ve kurumsal kullanıcıların yüksek fiyatla satın alabildiği ChatGPT premium abonelikten kazanıyor.
Instagram’dan gelen ve şirkette CPO pozisyonunda olan Kevin Weil, ChatGPT’te reklamların nereye yerleştirilebileceği konusunda yardımcı olacakken, yakın zamanda Google’ın arama reklamcılığı ekibinden gelen Shivakumar Venkataraman da OpenAI’ın reklamlar aracılığıyla para kazanmasına katkı sağlayacak. ChatGPT’ye reklamların yakın zamanda gelmesi beklenmiyor.Kaynakça https://www.ft.com/content/9350d075-1658-4d3c-8bc9-b9b3dfc29b26 https://www.neowin.net/news/chatgpt-could-eventually-bake-in-ads-openais-cfo-says/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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