OpenAI, ChatGPT için reklam modelini değerlendiriyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT’de reklam uygulama kararını değerlendiriyor. Şirketin finans müdürü Sarah Friar, ChatGPT'ye reklam koymayı düşündüklerini söyledi. Reklam modeline geçiş için aktif bir plan yok, eğer uygulamaya geçilirse Instagram’dan gelen reklam konusunda deneyimli isim Kevin Weil’a başvurulacak.

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ChatGPT için reklam modeli değerlendiriliyor

OpenAI’ın başındaki isim Sam Altman da ChatGPT için reklam modeline geçilmesine sıcak bakıyor. Şu anda OpenAI, üçüncü taraf geliştiricilerin yapay zeka modellerini uygulamalarına dahil etmelerine olanak tanıyan API aracılığıyla kazanç sağlıyor. Ayrıca bireysel ve kurumsal kullanıcıların yüksek fiyatla satın alabildiği ChatGPT premium abonelikten kazanıyor.

Instagram’dan gelen ve şirkette CPO pozisyonunda olan Kevin Weil, ChatGPT’te reklamların nereye yerleştirilebileceği konusunda yardımcı olacakken, yakın zamanda Google’ın arama reklamcılığı ekibinden gelen Shivakumar Venkataraman da OpenAI’ın reklamlar aracılığıyla para kazanmasına katkı sağlayacak. ChatGPT’ye reklamların yakın zamanda gelmesi beklenmiyor.

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