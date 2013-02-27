The Other Brothers, mart ayı içerisinde mobil oyuncularla buluşacak

Geçtiğimiz yılın ocak ayında duyurusu yapılan sonrasında ise, çeşitli ekran görüntüleri ve tanıtım videolarıyla oyuncuları uzun bir bekleyişin içine sürükleyen "The Other Brothers", mart ayı içerisinde yayınlanacak.





Oynanış itibariyle klasik Mario oyunlarını andıran The Other Brothers, Unity grafik motoruyla geliştirilen piksellerin hakim olduğu dünyasıyla bir hayli dikkat çekiyor. Oyuncuları Joe ve Jim'in macerasına ortak edecek olan yapım; grafik yapısıyla uyumlu müzikleri, basit kontrol yapısı ve bölüm sonu canavarlarıyla eğlenceli bir oyun deneyimi sunmayı planlıyor.





Aslına bakılacak olursa, geçtiğimiz yıl yayınlanmasını beklenen yapımın geliştirme süresinde yaşanan sıkıntılardan dolayı yapımı "3D Atack" adlı yeni bir yayıncıya devredilmişti. Bu nedenle de oyunun geliştirme süreci biraz uzamıştı.





PC, Mac, iOS ve Android platformunun yanı sıra, Ouya için de geliştirilen yapımın kesin çıkış tarihi henüz bilinmese de mart ayı içerisinde yayınlanacağı belirtiliyor. Farklı bir mobil oyun deneyimi sunmasını beklediğimiz The Other Brothers'ın yayınlanmasıyla birlikte oyunu deneyerek görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız.











http://3dattack.us/Games/TOB/index.html