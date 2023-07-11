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    Instagram biyografi sözleri: En güzel Insta not & bio sözleri

    Kısa, anlamlı, havalı Insta biyografi sözleri arayanlar buraya! İşte fotoğraf altına yazabileceğiniz en güzel İnstagram not ve bio sözleri:                      
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    İnstagram biyografi bölümü, profil sayfanızda kendiniz, markanız ve Instagram hesabınızın amacı hakkında kısa açıklama eklediğiniz bölüm. Biyografi sözü, Instagram fotoğrafınızın altında bulunur ve iyi bir biyografi yazısı ücretsiz takipçi kazanmanın en iyi yollarından biridir. Instagram profili için biyografi 150 karakterle sınırlı olduğundan kısa olduğu kadar anlamlı ve havalı sözler de yazmalısınız. Instagram profiline ne yazılabilir? diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Fotoğraf altına, biyografiye yazılacak en güzel Instagram sözleri burada.

    İnstagram biyografi sözleri 📲

    en güzel instagram biyografi sözleri Tam Boyutta Gör
    Biyografi sözleri özellikle Instagram’da çok önemli. Instagram, dünya genelinde en çok kullanılan ve aktif kullanıcıya sahip sosyal ağ platformlarının başında geliyor. İnsanları profilinize çekmenin en iyi yolu etkili bir biyografi sözü eklemekten geçiyor. Instagram biyografi sözleri Türkçe ve İngilizce genelde kısa ve anlamlı mesajlardan oluşuyor. Peki, biyografi kısmına ne yazılır? En güzel Instagramlık sözler neler? İşte foto altı sözler arayanlar için en iyi Instagram biyografi sözleri 👇🏻
    • O hikaye yarıda kalmadı o hikaye o kadardı.
    • Kimseye fazla güvenme, beyaz gülün gölgesi bile siyahtır.
    • Sevdiğimi belli etsem sen de gidersin.
    • Kara kalemle gök kuşağı çizmek gibiydi hayallerim.
    • Saygı koparsa sevgi tutunamaz.
    • Kimin hayatında kimsin?
    • Bugün yap ya da yarın pişman ol.
    • Susmak huyların efendisidir.

    Kısa ve anlamlı Instagram biyografi sözleri ✍🏻

    kısa anlamlı instagram bio sözleri Tam Boyutta Gör

    • En uzun yoldur insanın içi.
    • Kiminin yaşantısı kimine hikaye…
    • Çok uzaklar ne tarafta?
    • Sükut-u lisan selamet-i insan.
    • İyiler kaybetmez kaybedilir.
    • Yitirdim kendimi kendi içimde.
    • Değer gördüğün kadar kıymet ver.

    Havalı Instagram sözleri 😎

    instagram cool biyografi sözleri Tam Boyutta Gör

    • Gerçek özgürlük yüreğinin sesini dinleyebilmekti.
    • Mesafeler engel değildir kalbi kuş olana
    • Şair istemese de şiir biter.
    • Eylül gibiyim sarı sabrım yeşil umudum
    • Geçici insanlar kalıcı dersler verir.
    • Güneşi ararken peşini bırakmaz Ay.

    İngilizce bio sözleri 🆒

    instagram ingilizce biyografi örnekleri Tam Boyutta Gör

    • Simplicity is the key to happiness
    • You can’t become the best without first being the worst
    • In a world where you can be anyone, be yourself
    • Turned my dreams into my vision and my vision into my reality
    • Happiness never goes out of style
    • Live in the sunshine where you belong
    • Every day might not be a good day but there is good in every day

    Ağır Insta biyografi sözleri 🤫

    sert instagram sözleri Tam Boyutta Gör

    • Bir çiçeği yolarak büyütemezsiniz.
    • Anlatırım bitmez, ben biterim diye sustum.
    • İyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası
    • Kusur arıyorsan tüm aynalar senin.
    • Yaktığımız ateş dostu ısıtır, düşmanı yakar.
    • Keşke ağzınızdan çıkanı önce kalbiniz duysa.
    • Umursamazlığınla öldür, başarınla göm.

    Aşkla ilgili biyografi sözleri ❤️

    instagram aşk sözleri Tam Boyutta Gör

    • Konuma gerek yok kalbinin attığı yerdeyim.
    • Yıllar geçiyor, yaralar değil.
    • Yaralarına çiçekler ekeceğim.
    • Yıllar geçmiş tek nefeste.
    • Aklın mecali yetmez, gönlün meâline.
    • Sevgi kalplerin ilkbaharıdır.
    • Geceydi her yer, sen yıldızdın.

    Etkileyici Instagram bio sözleri 💯

    etkileyici instagram sözleri Tam Boyutta Gör

    • Yol yormuyorsa yoldaşındandır.
    • Belki de kuşlar gökyüzüne dokunmak için öğrendi uçmayı.
    • Tek başımayım, yalnız değilim.
    • İnsan aldığı nefesleri değil, nefesinin kesildiği anları hatırlar.
    • Bazı hatıraların anısı değil de acısı kalır bazen.
    • Uyuyalım, hiçbir şey olmazsa sabah olur.

    Instagram not sözleri 📝

    instagram nota yazılacak sözler Tam Boyutta Gör
    Instagram notları, takipçilerinizin ve arkadaşlarınızın gelen kutularının üst kısmında görünen kısa mesajlar veya gönderilerdir. Notlar, profil resminizin veya başkalarının gelen kutularındaki simgenizin üzerinde baloncuk gibi görünür. Notlar, yazı veya emojilerden oluşabilir ve 60 karakter sınırı vardır. Instagram notuna yazılacak sözler, kısa, anlamlı, komik olabilir. Peki, Instagram not kısmına ne yazılır? İşte Instagram notlara yazılacak sözler 👇🏻

    Komik Instagram not sözleri 😁

    instagram not komik sözler Tam Boyutta Gör

    • Sol kulağını kapatırsan sağduyulu olursun.
    • Mutluluktan uçsak sinek ilacı sıkarlar.
    • Adamın dibi dediğimiz herkes kazandibi çıktı.
    • Verilen değer Tofaş istenilen sevgi BMW.
    • Herkes kalbinin ekmeğini yer sen yine diyettesin.
    • Asgari ücret gibiyim kimse benle geçinemiyor.

    Kısa Instagram nota yazılacak sözler ✍🏻

    instagram not sözleri kısa anlamlı Tam Boyutta Gör

    • Uzakta olmak unutmak mı?
    • Düşman kör nişancıdır, dost nereden vuracağını iyi bilir.
    • Sessizim ama kör değilim, rahat olun.
    • Umudun olduğu yere mucizeler çiçek açar.
    • Kusurları kabul edin ama yalanları kabul etmeyin.

    Instagram bio sözleri, profiliniz hakkında ilk izlenimi yaratmak açısından önem arz eder. Çoğu insan sizi takip edip etmeme kararı vermeden önce fotoğraf altına yazacağınız biyografi sözü ile birlikte fotoğraflarınıza göz atar. Diğer sosyal ağ platformlarında olduğu gibi Insta bio sözleri de kısa ve anlamlı olmalıdır. Tabii ki havalı (cool) ve komik foto altı sözleri de seçebilirsiniz. Instagram biyografiye ne yazmalı diyorsanız, en güzel Instagram sözleri öneri listemize bakmalısınız.

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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