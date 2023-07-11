Instagram biyografi sözleri: En güzel Insta not & bio sözleri

- İnstagram biyografi sözleri 📲
- Kısa ve anlamlı Instagram biyografi sözleri ✍🏻
- Havalı Instagram sözleri 😎
- İngilizce bio sözleri 🆒
- Ağır Insta biyografi sözleri 🤫
- Aşkla ilgili biyografi sözleri ❤️
- Etkileyici Instagram bio sözleri 💯
- Instagram not sözleri 📝
- Komik Instagram not sözleri 😁
- Kısa Instagram nota yazılacak sözler ✍🏻
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İnstagram biyografi bölümü, profil sayfanızda kendiniz, markanız ve Instagram hesabınızın amacı hakkında kısa açıklama eklediğiniz bölüm. Biyografi sözü, Instagram fotoğrafınızın altında bulunur ve iyi bir biyografi yazısı ücretsiz takipçi kazanmanın en iyi yollarından biridir. Instagram profili için biyografi 150 karakterle sınırlı olduğundan kısa olduğu kadar anlamlı ve havalı sözler de yazmalısınız. Instagram profiline ne yazılabilir? diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Fotoğraf altına, biyografiye yazılacak en güzel Instagram sözleri burada.
İnstagram biyografi sözleri 📲
- O hikaye yarıda kalmadı o hikaye o kadardı.
- Kimseye fazla güvenme, beyaz gülün gölgesi bile siyahtır.
- Sevdiğimi belli etsem sen de gidersin.
- Kara kalemle gök kuşağı çizmek gibiydi hayallerim.
- Saygı koparsa sevgi tutunamaz.
- Kimin hayatında kimsin?
- Bugün yap ya da yarın pişman ol.
- Susmak huyların efendisidir.
Kısa ve anlamlı Instagram biyografi sözleri ✍🏻
- En uzun yoldur insanın içi.
- Kiminin yaşantısı kimine hikaye…
- Çok uzaklar ne tarafta?
- Sükut-u lisan selamet-i insan.
- İyiler kaybetmez kaybedilir.
- Yitirdim kendimi kendi içimde.
- Değer gördüğün kadar kıymet ver.
Havalı Instagram sözleri 😎
- Gerçek özgürlük yüreğinin sesini dinleyebilmekti.
- Mesafeler engel değildir kalbi kuş olana
- Şair istemese de şiir biter.
- Eylül gibiyim sarı sabrım yeşil umudum
- Geçici insanlar kalıcı dersler verir.
- Güneşi ararken peşini bırakmaz Ay.
İngilizce bio sözleri 🆒
- Simplicity is the key to happiness
- You can’t become the best without first being the worst
- In a world where you can be anyone, be yourself
- Turned my dreams into my vision and my vision into my reality
- Happiness never goes out of style
- Live in the sunshine where you belong
- Every day might not be a good day but there is good in every day
Ağır Insta biyografi sözleri 🤫
- Bir çiçeği yolarak büyütemezsiniz.
- Anlatırım bitmez, ben biterim diye sustum.
- İyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası
- Kusur arıyorsan tüm aynalar senin.
- Yaktığımız ateş dostu ısıtır, düşmanı yakar.
- Keşke ağzınızdan çıkanı önce kalbiniz duysa.
- Umursamazlığınla öldür, başarınla göm.
Aşkla ilgili biyografi sözleri ❤️
- Konuma gerek yok kalbinin attığı yerdeyim.
- Yıllar geçiyor, yaralar değil.
- Yaralarına çiçekler ekeceğim.
- Yıllar geçmiş tek nefeste.
- Aklın mecali yetmez, gönlün meâline.
- Sevgi kalplerin ilkbaharıdır.
- Geceydi her yer, sen yıldızdın.
Etkileyici Instagram bio sözleri 💯
- Yol yormuyorsa yoldaşındandır.
- Belki de kuşlar gökyüzüne dokunmak için öğrendi uçmayı.
- Tek başımayım, yalnız değilim.
- İnsan aldığı nefesleri değil, nefesinin kesildiği anları hatırlar.
- Bazı hatıraların anısı değil de acısı kalır bazen.
- Uyuyalım, hiçbir şey olmazsa sabah olur.
Instagram not sözleri 📝
Komik Instagram not sözleri 😁
- Sol kulağını kapatırsan sağduyulu olursun.
- Mutluluktan uçsak sinek ilacı sıkarlar.
- Adamın dibi dediğimiz herkes kazandibi çıktı.
- Verilen değer Tofaş istenilen sevgi BMW.
- Herkes kalbinin ekmeğini yer sen yine diyettesin.
- Asgari ücret gibiyim kimse benle geçinemiyor.
Kısa Instagram nota yazılacak sözler ✍🏻
- Uzakta olmak unutmak mı?
- Düşman kör nişancıdır, dost nereden vuracağını iyi bilir.
- Sessizim ama kör değilim, rahat olun.
- Umudun olduğu yere mucizeler çiçek açar.
- Kusurları kabul edin ama yalanları kabul etmeyin.
Instagram bio sözleri, profiliniz hakkında ilk izlenimi yaratmak açısından önem arz eder. Çoğu insan sizi takip edip etmeme kararı vermeden önce fotoğraf altına yazacağınız biyografi sözü ile birlikte fotoğraflarınıza göz atar. Diğer sosyal ağ platformlarında olduğu gibi Insta bio sözleri de kısa ve anlamlı olmalıdır. Tabii ki havalı (cool) ve komik foto altı sözleri de seçebilirsiniz. Instagram biyografiye ne yazmalı diyorsanız, en güzel Instagram sözleri öneri listemize bakmalısınız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)