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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a HD kalitede video gönderme özelliği geliyor

    "WhatsApp'ta video kalitesi düşüyor" sorununa çözüm getiren yeni özellik yolda. WhatsApp'ta yüksek kalite video göndermek mümkün olacak.                         
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    WhatsApp’ta HD kalitede fotoğraf gönderme özelliği bir süredir test ediliyor. Bu özelliğin videolara da gelmesi bekleniyordu ve beta sürümde HD kalite video gönderme seçeneği ortaya çıktı. WhatsApp’a yüksek kalitede video paylaşma özelliği çok yakında gelecek gibi duruyor.

    WhatsApp, şu anda videolar için 16MB gibi oldukça düşük boyutta paylaşıma izin veriyor. WhatsApp, otomatik olarak dosyanın boyutunu küçültüyor ve sıkıştırıyor; video orijinalinden çok daha düşük çözünürlükte, kalitede gönderiliyor. Ancak, bu sorun yakında çözülecek.

    WhatsApp'ta yüksek kalite video gönderme 📲

    whatsapp hd kalitede video nasıl gönderilir Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıya standart ve hd kalitede gönderme seçeneği sunulacak. HD kalite, orijinal video çözünürlüğünde olacak, dolayısıyla göndermesi çok daha uzun sürecek. Yalnız, HD kalitede videolarda da sıkıştırma uygulanacağından detaylarda kayıp yaşanacak. Yüksek çözünürlüklü videolar, HD etiketi ile ayırt edilebilecek. WhatsApp HD kalite video gönderme adımları şöyle 👇🏻
    1. WhatsApp'ta video göndereceğiniz sohbete girin.
    2. Artı simgesine dokunun.
    3. Fotoğraf ve video arşivini seçin.
    4. Videoya dokunun.
    5. Medya kalitesini HD olarak seçin.
    6. Bitti'yi dokunup gönderin.

    WhatsApp, HD video paylaşma seçeneğini ilerleyen haftalarda daha fazla beta test kullanıcısına açacak.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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