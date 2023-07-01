WhatsApp'a HD kalitede video gönderme özelliği geliyor

WhatsApp’ta HD kalitede fotoğraf gönderme özelliği bir süredir test ediliyor. Bu özelliğin videolara da gelmesi bekleniyordu ve beta sürümde HD kalite video gönderme seçeneği ortaya çıktı. WhatsApp’a yüksek kalitede video paylaşma özelliği çok yakında gelecek gibi duruyor.

WhatsApp, şu anda videolar için 16MB gibi oldukça düşük boyutta paylaşıma izin veriyor. WhatsApp, otomatik olarak dosyanın boyutunu küçültüyor ve sıkıştırıyor; video orijinalinden çok daha düşük çözünürlükte, kalitede gönderiliyor. Ancak, bu sorun yakında çözülecek.

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WhatsApp'ta yüksek kalite video gönderme 📲

Tam Boyutta Gör Kullanıcıya standart ve hd kalitede gönderme seçeneği sunulacak. HD kalite, orijinal video çözünürlüğünde olacak, dolayısıyla göndermesi çok daha uzun sürecek. Yalnız, HD kalitede videolarda da sıkıştırma uygulanacağından detaylarda kayıp yaşanacak. Yüksek çözünürlüklü videolar, HD etiketi ile ayırt edilebilecek. WhatsApp HD kalite video gönderme adımları şöyle 👇🏻

WhatsApp'ta video göndereceğiniz sohbete girin. Artı simgesine dokunun. Fotoğraf ve video arşivini seçin. Videoya dokunun. Medya kalitesini HD olarak seçin. Bitti'yi dokunup gönderin.

WhatsApp, HD video paylaşma seçeneğini ilerleyen haftalarda daha fazla beta test kullanıcısına açacak.

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WhatsApp yüksek kalitede video gönderme nasıl yapılır?