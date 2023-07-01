WhatsApp'a HD kalitede video gönderme özelliği geliyor

WhatsApp’ta HD kalitede fotoğraf gönderme özelliği bir süredir test ediliyor. Bu özelliğin videolara da gelmesi bekleniyordu ve beta sürümde HD kalite video gönderme seçeneği ortaya çıktı. WhatsApp’a yüksek kalitede video paylaşma özelliği çok yakında gelecek gibi duruyor.
WhatsApp, şu anda videolar için 16MB gibi oldukça düşük boyutta paylaşıma izin veriyor. WhatsApp, otomatik olarak dosyanın boyutunu küçültüyor ve sıkıştırıyor; video orijinalinden çok daha düşük çözünürlükte, kalitede gönderiliyor. Ancak, bu sorun yakında çözülecek.
WhatsApp'ta yüksek kalite video gönderme 📲
- WhatsApp'ta video göndereceğiniz sohbete girin.
- Artı simgesine dokunun.
- Fotoğraf ve video arşivini seçin.
- Videoya dokunun.
- Medya kalitesini HD olarak seçin.
- Bitti'yi dokunup gönderin.
WhatsApp, HD video paylaşma seçeneğini ilerleyen haftalarda daha fazla beta test kullanıcısına açacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D