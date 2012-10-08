Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Wall Street Journal: Apple, 10 milyonun üzerinde iPad Mini siparişi verdi

6 yıl
2,9b
1
30
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzunca bir süredir konuşulan ve hakkında birçok dedikodu çıkan iPad Mini için resmi bir duyuru yapılmış olmasa da Apple'ın gerçekleştireceği tanıtım etkinliğinin davetiyelerini bu hafta dağıtacağı söyleniyor. Ayrıca, şirketin 2012'nin son çeyreğinde satmak için 10 milyonun üzerinde iPad Mini siparişi verdiği de konuşulmaya başlanmış durumda.

Konuyla ilgili olarak The Wall Street Journal'ın endüstriyel kaynaklardan almış olduğu bilgiye göre; Apple, 10 milyonun üzerindeki iPad Mini siparişi vermiş. iPad Mini için verilen 10 milyonun üzerindeki bu sipariş rakamının 7 inç'lik tablet pazarının önemli oyuncularında Amazon'un Kindle Fire için vermiş olduğu sipariş rakamını ikiye katlamış durumda.

7.85 inç'lik, 1024 x 768 çözünürlüğündeki bir ekrana sahip olması beklenen iPad Mini'nin bu segmentte kendine yer edinmeyi başarmış Kindle Fire ve Nexus 7 gibi cihazlar karşısına çıkıp çıkmayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.  

http://blogs.wsj.com/digits/2012/10/07/buzz-building-for-smaller-apple-tablet/?KEYWORDS=ipad+mini Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Extreme Victory 6 yıl en beğenilen tunewiki
tunewiki

iphone da ekran 1 metre uzamıştı ipad de 3 metre uzayabilir

Komik' mi sence
2.si bahsedilen iPad mini.
tunewikiiphone da ekran 1 metre uzamıştı ipad de 3 metre uzayabilirKomik' mi sence2.si bahsedilen
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
Ne kadar abartmayı seven bir milletiz. İphone 5 benim için de pek güzel değil ama bir haklı eleştiri vardır bir de gereksiz yere konuşmak var. Ekran oranı değişti çünkü 4:3 oranda büyük bir ekran cihazın konforunu olumsuz etkiler Optimus Vu buna en basit örnek doğal olarak Apple da bu orandan vazgeçmek zorunda kaldı bu bir geri adımdır,yıllarca 4:3 oranda direten Apple dı çünkü.
Ama gel gelelim yorumlara bakınca Apple alan salak,vs. gibi saçma şeyler.Ben çok mu seviyorum hayır ama düşünerek yazalım,elbette iphone 5 i beğenen ve almak isteyen insanlar var ve tercihlerinden dolayı siz kimseyi aptal diye itham edemezsiniz ve ipad mini den bahseden haberde dahi aynı yorumlar var. Daha cihazın nasıl olacağını bile kesin olarak bilmiyoruz.
Akıllı telefon konusunda tartışılır ama tablet piyasasında Apple ın en iyi olduğu(şu an için)//( W8 ne getirecek bakalım) gerçeğini yalanlamak da cehalete girer.
Ne kadar abartmayı seven bir milletiz. İphone 5 benim için de pek güzel değil ama bir haklı eleştiri vardır bir de gereksiz yere konuşmak var. Ekran oranı değiş...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teknomnyak_37 6 yıl
beyler ben apple dan nefret ediyorum fakat tablet konusunda gerçekten rakipsizle sadece apple ürünü olarak ipad kullanıyorum adamlar yapmış valla ama telefonda tabiki galaxy s3 ezip geçti :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madage 6 yıl
wow, bu iPhone mağaza şimdi büyük bir satış olduğunu. iPhone çok çeşitli, seçim için iPad, HTC, Samsung, PS3, sıcak araba aksesuar veya parçaların, gerek bir şey olmalı. Burada çok sürpriz olacaktır. yüksek indirim ve ücretsiz kargo keyfine varacaksınız. Burada bu şaşırtıcı mağaza görelim: cutt.us/... Noel günü erkek, bayan ve çocuklar için çok güzel hediyeler! sizin gibi herkes seçebilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 6 yıl
Kim ne derse desin new ipad
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl *GameOver*
*GameOver*

Kim ne derse desin new ipad



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eeevrim 6 yıl
İpad mini kime hitap edecek ? İpad den farkli ne vadedecek ? Ne bir kale mi olacak ne telefon gorusmesi sunacak nede kamerasın da flas olacak ? Apple in ipad mini diye girecegi segment deki urunler is insanlari icin gerekli veya tercih ettikleri segment ve bu insanlar icin iletisim cok onemlidir eger siz bu insanlar icin bir urun yapiyorsaniz telefon ozelligini kapatip iletisimi sadece kuru bir internetle saglayan bir urun yaparsaniz Drek marka fanatiklerine yonelik urun yapmis olursunuz Yani ipad mini yenilik yada ihtiyac degil apple in ac gozlulugudur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hobametin 6 yıl
tr de 1000tl olur bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LegendM 6 yıl
Telefon küçük geliyor tablet yapalım dediler haklısınız dedik
Şimdi tableti küçültüp ayrı bir ürün gibi satmanın amacı nedir?
10 milyon sipariş vermiş anında biter iphone 5 alan insan gider ipad mini de alır.Soru şu ihtiyacınız varmı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@rtin 6 yıl
tunewiki
apple : yoluncak enayi arama sirketi

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 6 yıl
yine cahil fandroidler doluşmuş


forumdaki bilinçli fandroid sayısı cidden azaldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
Apple son etkinliğinden yola çıkarsak, cihazın tasarımı kesin bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FightForBeer 6 yıl
Artık hiç şaşırmıyorum.Kesın tasarımı bu olucak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
Ne kadar abartmayı seven bir milletiz. İphone 5 benim için de pek güzel değil ama bir haklı eleştiri vardır bir de gereksiz yere konuşmak var. Ekran oranı değişti çünkü 4:3 oranda büyük bir ekran cihazın konforunu olumsuz etkiler Optimus Vu buna en basit örnek doğal olarak Apple da bu orandan vazgeçmek zorunda kaldı bu bir geri adımdır,yıllarca 4:3 oranda direten Apple dı çünkü.
Ama gel gelelim yorumlara bakınca Apple alan salak,vs. gibi saçma şeyler.Ben çok mu seviyorum hayır ama düşünerek yazalım,elbette iphone 5 i beğenen ve almak isteyen insanlar var ve tercihlerinden dolayı siz kimseyi aptal diye itham edemezsiniz ve ipad mini den bahseden haberde dahi aynı yorumlar var. Daha cihazın nasıl olacağını bile kesin olarak bilmiyoruz.
Akıllı telefon konusunda tartışılır ama tablet piyasasında Apple ın en iyi olduğu(şu an için)//( W8 ne getirecek bakalım) gerçeğini yalanlamak da cehalete girer.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 6 yıl
Nexus 7 TR a halen giremedi , ASUS 10.1 reklamları bile dönüyor artık TV lerde ! Nexus arka kamera ve DÜŞÜK sabit hafıza ile zaten iyice kendini zora soktu ve TEGRA 3 çatırdama sesleri daha biz ürünü kullanmadan geliyor. İPAD serisi ile APPLE her zaman kazanacak ve İOS6 desteği ile bu cihaz her zaman en iyi 7 " tablet katagorisinde yer alacaktır. APPLE kar ve ürün satışı ile ( çeşit sayısına göre ) en başarılı TEK dünya şirketi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl Bukalemun
Bukalemun
Nexus 7 TR a halen giremedi , ASUS 10.1 reklamları bile dönüyor artık TV lerde ! Nexus arka kamera ve DÜŞÜK sabit hafıza ile zaten iyice kendini zora soktu ve TEGRA 3 çatırdama sesleri daha biz ürünü kullanmadan geliyor. İPAD serisi ile APPLE her zaman kazanacak ve İOS6 desteği ile bu cihaz her zaman en iyi 7 " tablet katagorisinde yer alacaktır. APPLE kar ve ürün satışı ile ( çeşit sayısına göre ) en başarılı TEK dünya şirketi.

imzami atarim bu mesaja
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merhabaadunyali 6 yıl
gayet lezzetli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2911 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, iPad ve
2 etiket daha Apple ipad mini
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 25. Bölüm "En iyi iOS ve Android uygulamaları" (Ses Düzeltildi) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim