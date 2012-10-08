The Wall Street Journal: Apple, 10 milyonun üzerinde iPad Mini siparişi verdi

Uzunca bir süredir konuşulan ve hakkında birçok dedikodu çıkan iPad Mini için resmi bir duyuru yapılmış olmasa da Apple'ın gerçekleştireceği tanıtım etkinliğinin davetiyelerini bu hafta dağıtacağı söyleniyor. Ayrıca, şirketin 2012'nin son çeyreğinde satmak için 10 milyonun üzerinde iPad Mini siparişi verdiği de konuşulmaya başlanmış durumda.





Konuyla ilgili olarak The Wall Street Journal'ın endüstriyel kaynaklardan almış olduğu bilgiye göre; Apple, 10 milyonun üzerindeki iPad Mini siparişi vermiş. iPad Mini için verilen 10 milyonun üzerindeki bu sipariş rakamının 7 inç'lik tablet pazarının önemli oyuncularında Amazon'un Kindle Fire için vermiş olduğu sipariş rakamını ikiye katlamış durumda.





7.85 inç'lik, 1024 x 768 çözünürlüğündeki bir ekrana sahip olması beklenen iPad Mini'nin bu segmentte kendine yer edinmeyi başarmış Kindle Fire ve Nexus 7 gibi cihazlar karşısına çıkıp çıkmayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://blogs.wsj.com/digits/2012/10/07/buzz-building-for-smaller-apple-tablet/?KEYWORDS=ipad+mini