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Thermalright yeni işlemci soğutucusu HR-02'yi tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermalright yeni işlemci soğutucusu HR-02'yi tanıttı
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Silver Arrow adını taşıyan çift fanlı işlemci soğutucusunu kullanıma sunacağını açıklayan Thermalright, HR-02 isimli yeni işlemci soğutucusunu da tanıttı. 110 x 140 x 160 mm boyutlarında ve 1.1 Kg ağırlığında olan soğutucu Bakır taban, 6 adet bakır ısı borusu ve 32 adet Alüminyum yaprak ile geliyor. 120mm ve 140mm çapındaki fanlar için iki set klips ile sunulan soğuucu, Intel'in LGA 775, LGA 1156, LGA1366 soket formundaki işlemcilerine destek sunuyor.

Thermalright tarafından Chill factor III termal pasta ile sunulacak HR-02 isimli yeni işlemci soğutucusunun çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Thermalright yeni işlemci soğutucusu HR-02'yi tanıttı
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Batuist 9 yıl
alternatif birde fan sunsaymış yanında bari..
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No Way Out 9 yıl
Thermalright bu ürün ile hava soğutmada liderliği hedefliyorsa bu ürünün Noctua NH-D14'i geçmesi imkansız.
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fukarakoala 9 yıl
Şimdi bu kasa fanı dışarıya veriyosa psu yu altta kullanan kasalarda daha çok verim alabilir örn haf932 bende kasada yükselen havayı dışarı atma mantığıyla bağladım.Ve bence iyi oldu bendeki fanda tt big typhoon ne dısarı ne yukarı sekilde fanları ama ekzos ve yukarısı acık oldugundan hava sıkışmadan çıkıyo dışarı
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaş şunu neden ekzos çıkışına çevirmezler. Aldığı bğtğn sıcak havayı kasada bırakıyor.
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saintroyo 9 yıl

DH Misafiri

Arkadaş şunu neden ekzos çıkışına çevirmezler. Aldığı bğtğn sıcak havayı kasada bırakıyor.



ondan ziyade ekran kartındaki sıcakllığı işlemci soğutucusuna veriyor. yukarda fan vardır mutlaka.
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acbold 9 yıl
bunları prescot lar zmanında çıkartmadılar.şimdi 45-60nm lik işlemcilere çıkarıyorlar.orası garip biraz :)
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Towarscke 9 yıl
HR-01 bende var... uzerine fan baglam biraz zor bir is..power supply'in altinda fan varsa bu sogutucu super.. yoksa baya bir ugrastiriyor..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


4 borulu olan tasarimi 6 borulu yapmislar... Bazi AMD anakartlarda sorun cikmiyor ama bazilarinin soketi dik durdugu icin sogutucudan gecen hava arkadan degil, usten gitmek istiyor... ona gore kullanilacak kasanin ya ustta PSU'su olmayacak onun yerine fani olacak, yada PSU'nun uzerinde 12cm fan olacak ki sogutucudaki sicak havayi cekecek...

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zagor33 9 yıl
Towarscke, bu PSU gerçekten olmamış. Benim çift fanlı TRUE da kasanın yukarı tarafına doğru üflüyor ama, hem PSU altında 12 cm fan, hem de PSU yanında dışarıya hava basan 12 cm. fan var.
Resimdeki şakilde olursa soğutma performansı çok düşer. Thermalright işlemci soğutucusu alacaklar dikkat etsin: AMD sistem kurarken, bir çok model soğutucu kasanın arkasına doğru üfleyecek şekilde monte edilemiyor. Sadece yukarıya üfleyecek şekilde monte edilebiliyor. Bu bakımdan yukarıdaki fotoğraf çok faydalı olmuş.
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hsngencer 9 yıl

Towarscke

HR-01 bende var... uzerine fan baglam biraz zor bir is..power supply'in altinda fan varsa bu sogutucu super.. yoksa baya bir ugrastiriyor..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


4 borulu olan tasarimi 6 borulu yapmislar... Bazi AMD anakartlarda sorun cikmiyor ama bazilarinin soketi dik durdugu icin sogutucudan gecen hava arkadan degil, usten gitmek istiyor... ona gore kullanilacak kasanin ya ustta PSU'su olmayacak onun yerine fani olacak, yada PSU'nun uzerinde 12cm fan olacak ki sogutucudaki sicak havayi cekecek...



bu montaj yanlış.sıcak havayla sogutmaya calısıyorsun.bi yerden ekran kartının sıcaklıgı bi yerden pusudan gelen sıcaklık.hem sistemin amd olusu hemde thermalright in gerekli aparat ozelliği olmadıgından kaynaklanıyor.
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sakiri 9 yıl
Çok sisman duruyor.
Saka bir yana güzel bir görünüsü var. Eger isin arkasinda Thermalrigt varsa performansina diyecek yok.
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white_predator 9 yıl
Cpu soğutucular gittikce irileşiyor. Yeni bir standart gelsede soğutucuları direkt anakart tepsisine vidalasak. Her ne kadar backplate ile gelsede bu tür soğutucular, yine anakarta baskı uyguluyorlar.
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