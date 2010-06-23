Thermalright yeni işlemci soğutucusu HR-02'yi tanıttı

Silver Arrow adını taşıyan çift fanlı işlemci soğutucusunu kullanıma sunacağını açıklayan Thermalright, HR-02 isimli yeni işlemci soğutucusunu da tanıttı. 110 x 140 x 160 mm boyutlarında ve 1.1 Kg ağırlığında olan soğutucu Bakır taban, 6 adet bakır ısı borusu ve 32 adet Alüminyum yaprak ile geliyor. 120mm ve 140mm çapındaki fanlar için iki set klips ile sunulan soğuucu, Intel'in LGA 775, LGA 1156, LGA1366 soket formundaki işlemcilerine destek sunuyor.

Thermalright tarafından Chill factor III termal pasta ile sunulacak HR-02 isimli yeni işlemci soğutucusunun çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.