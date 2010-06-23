Thermalright yeni işlemci soğutucusu HR-02'yi tanıttı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Silver Arrow adını taşıyan çift fanlı işlemci soğutucusunu kullanıma sunacağını açıklayan Thermalright, HR-02 isimli yeni işlemci soğutucusunu da tanıttı. 110 x 140 x 160 mm boyutlarında ve 1.1 Kg ağırlığında olan soğutucu Bakır taban, 6 adet bakır ısı borusu ve 32 adet Alüminyum yaprak ile geliyor. 120mm ve 140mm çapındaki fanlar için iki set klips ile sunulan soğuucu, Intel'in LGA 775, LGA 1156, LGA1366 soket formundaki işlemcilerine destek sunuyor.
Thermalright tarafından Chill factor III termal pasta ile sunulacak HR-02 isimli yeni işlemci soğutucusunun çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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ondan ziyade ekran kartındaki sıcakllığı işlemci soğutucusuna veriyor. yukarda fan vardır mutlaka.
4 borulu olan tasarimi 6 borulu yapmislar... Bazi AMD anakartlarda sorun cikmiyor ama bazilarinin soketi dik durdugu icin sogutucudan gecen hava arkadan degil, usten gitmek istiyor... ona gore kullanilacak kasanin ya ustta PSU'su olmayacak onun yerine fani olacak, yada PSU'nun uzerinde 12cm fan olacak ki sogutucudaki sicak havayi cekecek...
Resimdeki şakilde olursa soğutma performansı çok düşer. Thermalright işlemci soğutucusu alacaklar dikkat etsin: AMD sistem kurarken, bir çok model soğutucu kasanın arkasına doğru üfleyecek şekilde monte edilemiyor. Sadece yukarıya üfleyecek şekilde monte edilebiliyor. Bu bakımdan yukarıdaki fotoğraf çok faydalı olmuş.
bu montaj yanlış.sıcak havayla sogutmaya calısıyorsun.bi yerden ekran kartının sıcaklıgı bi yerden pusudan gelen sıcaklık.hem sistemin amd olusu hemde thermalright in gerekli aparat ozelliği olmadıgından kaynaklanıyor.
Saka bir yana güzel bir görünüsü var. Eger isin arkasinda Thermalrigt varsa performansina diyecek yok.