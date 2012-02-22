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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermalright'ın yeni işlemci soğutucusu Silver Arrow SB-E, Avrupa'da

7 yıl
39,8b
1
212
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermalright'ın yeni işlemci soğutucusu Silver Arrow SB-E, Avrupa'da
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Thermalright ilk detayları bu ayın başında ortaya çıkan yüksek performanslı yeni işlemci Silver Arrow SB-E, Avrupalı kullanıcıların beğenisine sunuldu.  130 x 170 x 170 mm boyutlarında ve 1124 gram ağırlığında  işlemci soğutucusu, her biri 6mm kalınlığında 8 adet bakır ısı borusu ve biri 140mm çapında ve 900-1300 devir/dakika hızında diğer ise 150mm çapında ve 500-1100 devir/dakika hızında çalışan iki adet fan ile geliyor.
Beraberinde gelen evrensel montaj kiti sayesinde Intel'in LGA 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 775 ve AMD'nin ise Soket AM2(+) / AM3(+) / FM1 işlemcileriyle uymlu olan soğutucu Avrupa'da 65 Avro seviyesindeki son kullanıcı fiyatıyla alınabiliyor.  
Thermalright'ın yeni işlemci soğutucusu Silver Arrow SB-E, Avrupa'da
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FoXDiE 7 yıl en beğenilen
"Küçük yap biraz bunları küçük ...insan yicek bunu"
"kimsede çıkıp demiyorki aga bu nedir ?"
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0ldboy 7 yıl
Ağırlığına niye bu kadar takılınmış anlayamadım. Çift kule tasarımlar zaten 1 kilodan aşağı olmuyor.
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MÜŞAVİR 7 yıl
1124 gr.
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TanrıTürktür 6 yıl
kilosu kadar fiyati olmaz insallah
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Rüzgar81 6 yıl
Thermalright Macho HR02 bakabilirsin. Yüksekliğini tam bilmiyorum ama performans olarak oda gayet iyidir.
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Iron Mask 6 yıl
Rüzgar81

Yüksekliğini tam bilmiyorum ama performans olarak oda gayet iyidir.


162 mm yükseklikte
Burada öncelikli olan kasaya sığması, kapağın kapanması.
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Rüzgar81 7 yıl
Parası önemli degilse, hosuna giden bir soğutucuyu al ve üzerine piyasadaki en sessiz fan hangisiyse onu alabilirsin.

Thermalright Macho HR2 bakabilirsin ayrıca.
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prenss1907 7 yıl Rüzgar81
Rüzgar81

Parası önemli degilse, hosuna giden bir soğutucuyu al ve üzerine piyasadaki en sessiz fan hangisiyse onu alabilirsin.

Thermalright Macho HR2 bakabilirsin ayrıca.

tşkler cevap için.ama trde olan bir model olsun ayrı ayrı almak istemiyorum.mesela noctuna herkes çok beyeniyor ama benim için ses daha önemli olduğu için bana ses de en sessizi lazım soğutması en iyi olmasına gerek yok
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Rüzgar81 7 yıl
Hiç problemsiz kullanabilirsiniz, harika soğutuyor ve fanlar büyük oldugundan çoğu tek fanli soğutucudan dahi sessiz. Anakartinda kırılacak gibi bir durumu yok.

Lütfen bana 4-5 örnek gösterin, kimde kırılmış anakart?
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Rüzgar81 7 yıl
Piyasadaki çift kuleli soğutucular arasındaki açık ara en sessizi budur.
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aga61 7 yıl
eğer ramin ilk slotunu kapatmazsa aldım gitti
maximus IV gene-z
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RehgarEarthfury 7 yıl
Anakarta yazık :) Kasayı yan kullanmadığım sürece kesinlikle kullanmam
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marseltalon 7 yıl
Daha önce venomous-x almasaydım bunu alırdım.
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DH Misafiri 7 yıl
standart fan neyinize yetmiyor diyebilirim ama yıllardır intel cpu kullandıgımdan olabilir amd kullanan arkadaslar çileli olabilir durumdan genede kasanın icindeki hava sürkilasyonu düzgün deilse bunu koysanda çok bisi deistirmez.
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eagle58 7 yıl
Ürün tasarımı mükemmele yakın...
Tabanı CM hyper 412 de olduğu gibi aralıksız direk temas olsaymış ve kanatları khan gaming de olduğu gibi pütürlü olsaymış harika olurmuş.

14 cm lik fanlar yüksek hava akımı ve düşük ses ile sorun çıkarmayacaktır. Her ne kadar biraz ağır olsada anakarta zarar verecek kadar değil.

Tabanı geniş ve bu büyük avantaj. İşlemcinin bu tabanı tamamen kaplaması gerekmiyor. Sonuçta ısınırken tabandaki plakanın tamamı ısınıyor ve 8 ısı borusu ile bu sıcaklık hızlı bir şekilde uzaklaştırılır.

Bu soğutucuyu alacak kişi de herhalde işlemcisini 5 Ghz nin altında kullanmayı düşünmez...
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Boracalin 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

standart fan neyinize yetmiyor diyebilirim ama yıllardır intel cpu kullandıgımdan olabilir amd kullanan arkadaslar çileli olabilir durumdan genede kasanın icindeki hava sürkilasyonu düzgün deilse bunu koysanda çok bisi deistirmez.

İnan dostum bende yıllardır AMD kullanan biri olarak , intelciler için bunu diyorum...


Soğutucuların geneline bak en başta intel lga ... bilme ne soketlerine uyumlu diye başlar , en sonda amd'lere de olur der biter...

Şu an phenom II x4 960T kullanıyorum... Boşta 27-28 derece yükte 36-37 derece... Stok fan için tek eleştirim sesli çalışıyor... Onun dışında abartı o.c. yapmayacaksanız gayet yeterli...

Ama dediğin gibi , kasa içi sirkülasyon kötü ise , şap soksan fayda etmez... Benim kasadan örnek vereyim , geçenlerde sese + değer katıyor diye airduck denen zımbırtıyı çıkardım , bir süre öyle kullandım , sıcaklıklarda yeminle 6-7 dereceye kadar fark oldu... Çünkü airduck direk cpu fanının önüne kadar gelir ve fanın kasa içinde ki havayı değilde , dışarıdan temiz hava almasını sağlar... Ama bu kadar fark ettireceği aklıma gelmezdi....

(Bu arada AMD en son geçen yüzyıl ısınıyordu... 6-7 yıl önce aldığım ve birkaç ay önce değiştirdiğim athlon x2 64 3800+ 'da da ısınma yoktu... Yükte max:43-45 derece idi... Kirini , tozunu 6 ayda bir alın bişeycik olmaz
)
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halitozbasli 7 yıl
Drysdale
UzmaN345 Bukadar para baglanmaz bu işlemci sogutucusuna sıvı sogutmalar 210tl satılırken Akasa Venom Voodoo 130tl satılıyor tam f/p hava sogutmalı işlemci sogutucusu Eyer 150 tl fazla para vericeksem sıvı sogutmalı alırım... eksenbilgisayar.com/... 193tl
hava soğutma ile ilgili baya listeye baktım. boşta voodoo boşta gerçekten iyi diğer soğutuculara göre. ama iş yükteki performansa gelince nh-14 5-10derece fark atıyor. extreme şeyler denemeyecek kişiler için voodoo dediğiniz gibi tam bir f/p ürünü...ama en hızlısını arayanlar için yetersiz kalacak bir soğutucu maalesef. sıvı soğutma ise kasa içerisinde fazla yer kaplamamasından ötürü bana da cazip geliyor.

Bu corsairın su sogutma sistemi gözümden kacmış. fiyat olarak makul geldi şipariş ettim bir tane
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nysarac 7 yıl
bu ürünü ancak lga 2011 kullanıcıları alır soketi geniş olanlar için gerisi hikayeee
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UzmaN345 7 yıl
Bukadar para baglanmaz bu işlemci sogutucusuna sıvı sogutmalar 210tl satılırken
Akasa Venom Voodoo 130tl satılıyor tam f/p hava sogutmalı işlemci sogutucusu
Eyer 150 tl fazla para vericeksem sıvı sogutmalı alırım... eksenbilgisayar.com/...
193tl
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HiqhWoltage 7 yıl
yalnız bu soğutucunun performansı H100 den de iyi. H60 ile karşılaştırma bile.
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Drysdale 7 yıl UzmaN345
UzmaN345

Bukadar para baglanmaz bu işlemci sogutucusuna sıvı sogutmalar 210tl satılırken
Akasa Venom Voodoo 130tl satılıyor tam f/p hava sogutmalı işlemci sogutucusu
Eyer 150 tl fazla para vericeksem sıvı sogutmalı alırım...
eksenbilgisayar.com/...
193tl

hava soğutma ile ilgili baya listeye baktım. boşta voodoo boşta gerçekten iyi diğer soğutuculara göre.
ama iş yükteki performansa gelince nh-14 5-10derece fark atıyor.
extreme şeyler denemeyecek kişiler için voodoo dediğiniz gibi tam bir f/p ürünü...ama en hızlısını arayanlar
için yetersiz kalacak bir soğutucu maalesef.

sıvı soğutma ise kasa içerisinde fazla yer kaplamamasından ötürü bana da cazip geliyor.
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