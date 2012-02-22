Thermalright'ın yeni işlemci soğutucusu Silver Arrow SB-E, Avrupa'da

Thermalright ilk detayları bu ayın başında ortaya çıkan yüksek performanslı yeni işlemci Silver Arrow SB-E, Avrupalı kullanıcıların beğenisine sunuldu. 130 x 170 x 170 mm boyutlarında ve 1124 gram ağırlığında işlemci soğutucusu, her biri 6mm kalınlığında 8 adet bakır ısı borusu ve biri 140mm çapında ve 900-1300 devir/dakika hızında diğer ise 150mm çapında ve 500-1100 devir/dakika hızında çalışan iki adet fan ile geliyor.

Beraberinde gelen evrensel montaj kiti sayesinde Intel'in LGA 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 775 ve AMD'nin ise Soket AM2(+) / AM3(+) / FM1 işlemcileriyle uymlu olan soğutucu Avrupa'da 65 Avro seviyesindeki son kullanıcı fiyatıyla alınabiliyor.