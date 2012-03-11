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Thermaltake, Level 10 M oyun faresini tanıttı

7 yıl
6,4b
1
53
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Soğutma sistemleri ve çevre birimleri konusunda lider firmalardan Thermaltake, BMW Designworks USA ile işbirliği yaparak hazırladığı Level 10 M oyuncu faresini CeBIT 2012 fuarında resmi olarak tanıttı. Model, Cyborg RAT 7 ve Logitech G9x modellerinden esintiler taşıyor.

Fare kullanımını daha estetik hale getiren Level 10 M modeli, alüminyum tabanlı bir iskelet barındırıyor. Üst orta kısım LED ile aydınlatılmış ve oluklu yapısı havalandırma sistemine imkan tanıyor. Farenin arka kısmının yüksekliği 5mm'ye kadar ayarlanabiliyor. Sağ ve sol taraflara 5 derece eğilebiliyor. 

Yazılım desteği ile farenin 11 tuşu programlanabiliyor, LED'lerin rengi değişebiliyor ve hassasiyeti 800-8200 DPI arasında ayarlanabiliyor. Farenin 128KB dahili hafızası içerisine 5 farklı profil kaydedilebiliyor.

Thermaltake ve BMW daha önce Level 10 PC modelinin tasarımını yapmıştı. Ortaklığın ilk çevre birimi Level 10 M fare modeli oldu. Modelin çıkış tarihi ve fiyatı bilinmiyor ancak siyah, beyaz veya haki yeşili renk seçeneğiyle Thermaltake firmasının Tt eSports markası altında satılacak.

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FreeShah 7 yıl en beğenilen
tasarımın nereden geldiği belli oldu
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venom.X 7 yıl
berbat gözüküyor umarım performansıda öyle değildir :D
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JeFFreY.JeY 7 yıl
Mouseminator
1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 6 yıl
Ne kadar çirkin, o kadar iyi :)
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lyridder 6 yıl
Farklı tasarımlardan çok keyif alıyorum ama olmamışlık var içten içe...
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NoWLoadinG 6 yıl
Saitek Cyborg'lara özenilerek yapılan bir model daha. Yapmayın, etmeyin.
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neilsonqt 6 yıl
Ele oturmada bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum.
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Hater- 7 yıl
Tasarı olarak değişik olmuş fakat beğenmedim bende. Özellik olarak iyi fakat fiyatı da fazla olacağından pek tavsiye edilmez.
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MMistanbul 7 yıl
Gece görse insan korkar bundan :) Umarım performanslıdır.
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ZooZ 7 yıl
su soüutma ile performansı mükemmelmiş....:)
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KANUNI61 7 yıl
cok fena OLMUŞ GERCEKDEN
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semıh11 7 yıl
bence güzel ama sağlımlık konusunda bişe dieme hızlı farededir işallah
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S 7 yıl
Sıra dışı bir mouseolmuş sağlamlığını incelemelerde göreceğiz.
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artenis 7 yıl
KESİNLİKLE R.A.T kopysı --------------------------
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fakasupi 7 yıl
mouse demeye bin şahit lazım, bundan olsa olsa sıçan olur.
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