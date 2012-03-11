Thermaltake, Level 10 M oyun faresini tanıttı

Soğutma sistemleri ve çevre birimleri konusunda lider firmalardan Thermaltake, BMW Designworks USA ile işbirliği yaparak hazırladığı Level 10 M oyuncu faresini CeBIT 2012 fuarında resmi olarak tanıttı. Model, Cyborg RAT 7 ve Logitech G9x modellerinden esintiler taşıyor.





Fare kullanımını daha estetik hale getiren Level 10 M modeli, alüminyum tabanlı bir iskelet barındırıyor. Üst orta kısım LED ile aydınlatılmış ve oluklu yapısı havalandırma sistemine imkan tanıyor. Farenin arka kısmının yüksekliği 5mm'ye kadar ayarlanabiliyor. Sağ ve sol taraflara 5 derece eğilebiliyor.





Yazılım desteği ile farenin 11 tuşu programlanabiliyor, LED'lerin rengi değişebiliyor ve hassasiyeti 800-8200 DPI arasında ayarlanabiliyor. Farenin 128KB dahili hafızası içerisine 5 farklı profil kaydedilebiliyor.





Thermaltake ve BMW daha önce Level 10 PC modelinin tasarımını yapmıştı. Ortaklığın ilk çevre birimi Level 10 M fare modeli oldu. Modelin çıkış tarihi ve fiyatı bilinmiyor ancak siyah, beyaz veya haki yeşili renk seçeneğiyle Thermaltake firmasının Tt eSports markası altında satılacak.