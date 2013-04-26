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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake, Water 3.0 serisi sıvı soğutma çözümlerini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Thermaltake, Water 3.0 serisi sıvı soğutma çözümlerini tanıttı
Bilgisayar bileşeni üretiminde söz sahibi firmalardan Thermaltake, hız aşırtma tutkunlarına yönelik geliştirdiği Water 3.0 serisi hepsi bir arada sıvı soğutma çözümlerini tanıttı. Water 3.0 serisinde, Water 3.0 Performer, Water 3.0 Pro ve Water 3.0 Extreme olmak üzere üç farklı model söz konusu. Her bir model, alüminyum radyatörden, çift yönlü kauçuk hortumlardan, pompadan ve bakır soğutma bloğundan oluşuyor.
Intel cephesinde LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcileri; AMD cephesinde soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcileri destekleyen sıvı soğutma sistemlerinden Water 3.0 Performer, 151 mm x 120 mm x 27 mm boyutlarında radyatöre; Water 3.0 Pro, 151 mm x 120 mm x 49 mm boyutlarında radyatöre; Water 3.0 Extreme ise 270 mm x 120 mm x 27 mm boyutlarında radyatöre sahip. Dikkat edileceği üzere Water 3.0 Performer ile Water 3.0 Pro'nun radyatörleri arasında kalınlık farkı var. 326 mm uzunluğunda, çift yönlü kauçuk hortumların eşlik ettiği Water 3.0 serisinde pompa ünitesinin ortalama 2900 devir / dakika hızında çalıştığını not düşelim.
Sıvı soğutma sistemlerinin radyatörlerinde 120 mm çapında, ısı kontrollü fanlara yer verildiğini görüyoruz. Isı durumuna göre 1.000 devir / dakika ile 2.000 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışan bu fanlar, maksimum 99 CFM performansında hava akımı oluşturabildiği gibi 20 dBA seviyesinde ses çıkarıyor. Thermaltake'in özel yazılımı aracılığıyla soğutma sıvısının sıcaklığını, fanların çalışma hızını, pompanın çalışma hızını ve işlemci sıcaklığını görebiliyor; fanların çalışma hızını kontrol altında tutabiliyoruz.
Thermaltake, Water 3.0 serisi hepsi bir arada sıvı soğutma sistemlerinin fiyatlarına dair herhangi açıklama yapmamış.
Thermaltake, Water 3.0 serisi sıvı soğutma çözümlerini tanıttı
Thermaltake, Water 3.0 serisi sıvı soğutma çözümlerini tanıttı
Thermaltake, Water 3.0 serisi sıvı soğutma çözümlerini tanıttı
Thermaltake, Water 3.0 serisi sıvı soğutma çözümlerini tanıttı

http://www.thermaltake.com/content.aspx?id=3730 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Wolftired 6 yıl
ustun ekran kartları ıcın cok uygun olabılecegını dusunuyorum fakat fp urunu oldugunu dusunmuyorum
ama sogutma konusunda her zaman thermaltake basarılı olmustur...
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genc_AVCI 6 yıl Wolftired
Wolftired

ustun ekran kartları ıcın cok uygun olabılecegını dusunuyorum fakat fp urunu oldugunu dusunmuyorum

ama sogutma konusunda her zaman thermaltake basarılı olmustur...


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IRyujin 6 yıl
Umarım uygun fiyatlı olur, TT'nin bunu yapması iyi oldu belki Hxx lerinde fiyatı etkilenir yeni rakipten.
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TURK-ŞAD 6 yıl
bu tip ürünler artık çoğu firma çıkartmaya başladı biraz daha zaman geçince rekabet kızıştıkca fiyatlarda düşecektir, biraz daha beklemekde fayda var, F/P oranları berbat durumda şuan bence..
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TanrıTürktür 6 yıl
Ucuz olsa da alsam.
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digimon52 6 yıl
bunu bir sekilde klavyenin yanina koyup elekdirigini
versem yeter ....sonra üserine kola mi koysam sogutur mu ? XD
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cagri_dz 6 yıl digimon52
digimon52
bunu bir sekilde klavyenin yanina koyup elekdirigini
versem yeter ....sonra üserine kola mi koysam sogutur mu ? XD

"elekdirigin" kisminda ne yazmaya calistgini inan bir muddet anlamaya calistim. "userine" kelimesine gelince okumayi biraktim.cok mu zor "elektrik " yada " üzerine" demek onu da yanlis anlamadiysam
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zwanzig 6 yıl
Kesin cok pahali olur
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FaLCoN^ 6 yıl
Keşke ucuz olsa.
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