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Thermaltake'den fan donanımına sahip oyuncu faresi: Black Element Cyclone Edition

7 yıl
10b
1
51
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Thermaltake'den fan donanımına sahip oyuncu faresi: Black Element Cyclone Edition
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Bilgisayar oyuncularına yönelik olarak fare, fare altlığı, klavye ve kulaklık gibi aksesuarlar hazırlayan Thermaltake (Tt eSports), Black Element Cyclone Edition ile ürün portföyünü genişletiyor.
Thermaltake'in Black Element Cyclone Edition olarak isimlendirdiği yeni oyuncu faresini pazardaki rakiplerinden ayıran özelliği fan donanımına sahip olması. Fanı istediğiniz zaman fareye takarak elinizin terlemesinin önüne geçebiliyorsunuz. 30 mm x 30 mm x 10 mm ebatlarında tasarlanan fan, 6000 devir / dakika hızında çalışıyor, 2.7 CFM hava akışı sağlıyor ve çalışma esnasında 21.7 dB ses çıkarıyor. Fan, 50.000 saate varan çalışma ömrü sunuyor.
123.8 mm x 66.7 mm x 41.6 mm ebatlarında tasarlanan oyuncu faresinde 6500 dpi lazer sensör kullanılmış. Dpi değerinin 100 ile 6500 arasında değiştirilebildiğini belirtelim. 1.8 metre uzunluğunda örgülü kabloya ve altın kaplama USB bağlantısına yer verilen farenin üzerinde bulunan 9 tuş programlanabiliyor. Farenin 128 KB'lık dahili hafızası sayesinde 5 farklı profil oluşturabiliyorsunuz. Fareyle beraber her biri 4.5 gramlık 5 adet ağırlık geliyor ve farenin ışık rengi kırmızı, mavi, yeşil, mor, açık mavi olarak değiştirilebiliyor.
5 milyon kez tıklama ömrüne sahip olduğu belirtilen farenin fiyatı konusunda Thermaltake bilgi vermemiş.
Thermaltake'den fan donanımına sahip oyuncu faresi: Black Element Cyclone Edition
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http://www.ttesports.com/products/product.aspx?g=spec&s=32 Yorum Yaz
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ykanat 7 yıl en beğenilen
3 cm lik bir fanın 22 dB gibi az bir sesi olması garip . bunu kullanan kişinin klavyesinde de bir fan olması lazım . yoksa bir elimiz alaska , bir elimiz afrika kıtası gibi olur oyun oynarken :)
3 cm lik bir fanın 22 dB gibi az bir sesi olması garip . bunu kullanan kişinin klavyesinde de bir fan olması lazım . yoksa bir elimiz alaska , bir elimiz afrik...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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osooso148 7 yıl
Sıcak üfleme modu varsa alınabilir. Kışları oyun oynarken fareyi tutam elim buz gibi oluyor
1 Yanıt Yanıtla +15
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pijama61 7 yıl

Bunu Türkler icat etse gülerler, ama fahiş fiyatla ülkemizde satılırsa işte mouse budur diyecekler.
2 Yanıt Yanıtla +7
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lyridder 6 yıl
Saçmalığı fark edip fanı harici yapma başarılı bir yaklaşım olmuş.
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Aseudra 6 yıl
Fan yerine mousenin içine soğutucu yapsalar,parmağımızı koyduğumuz yerden üflese daha iyi olur aslıda.
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EXcom_Zkko 6 yıl
Fareye kelebek konmuş gibi. Çok eğreti.
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neilsonqt 6 yıl
anladınız siz :D Böyle fanlı bir sandalye,koltuk vs çok daha iyi olur :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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P.Escobar 6 yıl
şerefsizim aklıma gelmisti


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The Catalyst 7 yıl
yok artık ilk defa gördüm böyle birşey. sanırsam daha önce klavyeler için varmış.
eli çok terleyenler için güzel olmuş gerçekten
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bahti24 7 yıl
difrizli mouse isteriz bu yetmez
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MxFxOx 7 yıl
gereksiz arakadaş nerde yaşıyorsunuz anlamadım fare fazkadan ağırlık denge unsuru ayrı olay mause pad bağlantılı olsa neyse ama ben terleme olayını çözdüm pcler içim usb bağlantılı mini fanlar var 10 tl çok işe yarıyorlar üstelik daha büyük
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DH Misafiri 7 yıl
Çok güzel bir tasarım, beğenmeyenlerin neden beğenmediğini hiç anlayamadım.
Daha önceleri farenin içinden avuç içine hava sirkülasyonu sağlayan modeller çıkmıştı ama bu daha güzel çünkü;
1-Farenin içine doğru açılan delikleri yok, bozulma ihtimali düşük,
2-Mini USB bağlantısını istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz, taşıma ve soğuk günlerde yararlı,
3-Farenin kendisi zaten çok güzel,
4-Hepimiz biliriz ki elimiz ne zaman terlese parmaklarımızı biraz kaldırır, avuç içinin olduğu bölgeyi havalandırırız. Fan tam bu harekete uygun konumlandırılmış.
Bence çok güzel bir pro-gamer ürünü.
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alp0007 7 yıl
Mantık iyi ama, mekanik sistem çok kullanışlı gözükmüyor.
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Dark Shade 7 yıl
çok ilkel duruyo
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Nightmare70 7 yıl
Aslında benim daha iyi fikrim var.Oyun oynarken elim veya ayağım terlemiyor asıl terleyen yer .. anladınız siz :D Böyle fanlı bir sandalye,koltuk vs çok daha iyi olur :D
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