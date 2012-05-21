Thermaltake'den fan donanımına sahip oyuncu faresi: Black Element Cyclone Edition

Bilgisayar oyuncularına yönelik olarak fare, fare altlığı, klavye ve kulaklık gibi aksesuarlar hazırlayan Thermaltake (Tt eSports), Black Element Cyclone Edition ile ürün portföyünü genişletiyor.

Thermaltake'in Black Element Cyclone Edition olarak isimlendirdiği yeni oyuncu faresini pazardaki rakiplerinden ayıran özelliği fan donanımına sahip olması. Fanı istediğiniz zaman fareye takarak elinizin terlemesinin önüne geçebiliyorsunuz. 30 mm x 30 mm x 10 mm ebatlarında tasarlanan fan, 6000 devir / dakika hızında çalışıyor, 2.7 CFM hava akışı sağlıyor ve çalışma esnasında 21.7 dB ses çıkarıyor. Fan, 50.000 saate varan çalışma ömrü sunuyor.



123.8 mm x 66.7 mm x 41.6 mm ebatlarında tasarlanan oyuncu faresinde 6500 dpi lazer sensör kullanılmış. Dpi değerinin 100 ile 6500 arasında değiştirilebildiğini belirtelim. 1.8 metre uzunluğunda örgülü kabloya ve altın kaplama USB bağlantısına yer verilen farenin üzerinde bulunan 9 tuş programlanabiliyor. Farenin 128 KB'lık dahili hafızası sayesinde 5 farklı profil oluşturabiliyorsunuz. Fareyle beraber her biri 4.5 gramlık 5 adet ağırlık geliyor ve farenin ışık rengi kırmızı, mavi, yeşil, mor, açık mavi olarak değiştirilebiliyor.



5 milyon kez tıklama ömrüne sahip olduğu belirtilen farenin fiyatı konusunda Thermaltake bilgi vermemiş.



http://www.ttesports.com/products/product.aspx?g=spec&s=32