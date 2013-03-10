Thermaltake'ten NiC serisi dört yeni işlemci soğutucu: F3, F4, C4 ve C5

Bilgisayar bileşeni üretiminde söz sahibi firmalardan Thermaltake, NiC (Non-interference Cooler) serisi işlemci soğutucularına resmiyet kazandırdı. F3, F4, C4 ve C5 olmak üzere dört farklı modeli bulunan serinin ön plana çıkan noktası, yüksek profilli RAM'lerle çakışma problemi yaşatmaması.

0.4 mm kalınlığında alüminyum yapraklara yer verilen işlemci soğutucularından F3, 3 adet 6 mm'lik bakır ısı iletim borularıyla; F4, 4 adet 6 mm'lik bakır ısı iletim borularıyla; C4, 4 adet 6 mm'lik bakır ısı iletim borularıyla; C5 ise 5 adet 6 mm'lik bakır ısı iletim borularıyla donatılmış. F3 ile F4'ün bakır tabanları işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde iken; C4 ile C5'te durum tam tersi. C4 ile C5'te ısı iletim borularının yanı sıra tabanda da nikel kaplama uygulandığı görülüyor. Bilindiği üzere nikel kaplama, uzun vadede oluşabilecek korozyon problemini önlüyor.

F3 dışındaki işlemci soğutucuları 120 mm çapında ikişer adet fanla geliyor. F3 ile F4'ün fanları ısı kontrollü (PWM) iken; C4 ile C5'in fanlarının çalışma hızını manuel olarak ayarlayabiliyoruz. F3 ile F4'ün fanları, ısı durumuna göre 800 devir / dakika ile 1.600 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor ve maksimum 79.2 CFM performansında hava üflüyor. C4 ile C5'in fanlarının çalışma hızını bir kontrolcü yardımıyla 1.000 devir / dakika ile 2.000 devir / dakika arasında değiştirebiliyoruz. Fanlar maksimum 99.1 CFM performansına hava üfleyebiliyor.



Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten işlemci soğucuları sırasıyla 160W, 180W, 200W ve 230W ısıl tasarım gücüne sahip işlemcilerin üstesinden gelebiliyor. Intel ve AMD'nin en güncel işlemcilerine destek veriliyor.

F3, F4, C4 ve C5'in daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://uk.thermaltake.com/cooler.aspx