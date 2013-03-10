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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake'ten NiC serisi dört yeni işlemci soğutucu: F3, F4, C4 ve C5

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Thermaltake'ten NiC serisi dört yeni işlemci soğutucu: F3, F4, C4 ve C5
Bilgisayar bileşeni üretiminde söz sahibi firmalardan Thermaltake, NiC (Non-interference Cooler) serisi işlemci soğutucularına resmiyet kazandırdı. F3, F4, C4 ve C5 olmak üzere dört farklı modeli bulunan serinin ön plana çıkan noktası, yüksek profilli RAM'lerle çakışma problemi yaşatmaması.
0.4 mm kalınlığında alüminyum yapraklara yer verilen işlemci soğutucularından F3, 3 adet 6 mm'lik bakır ısı iletim borularıyla; F4, 4 adet 6 mm'lik bakır ısı iletim borularıyla; C4, 4 adet 6 mm'lik bakır ısı iletim borularıyla; C5 ise 5 adet 6 mm'lik bakır ısı iletim borularıyla donatılmış. F3 ile F4'ün bakır tabanları işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde iken; C4 ile C5'te durum tam tersi. C4 ile C5'te ısı iletim borularının yanı sıra tabanda da nikel kaplama uygulandığı görülüyor. Bilindiği üzere nikel kaplama, uzun vadede oluşabilecek korozyon problemini önlüyor.
F3 dışındaki işlemci soğutucuları 120 mm çapında ikişer adet fanla geliyor. F3 ile F4'ün fanları ısı kontrollü (PWM) iken; C4 ile C5'in fanlarının çalışma hızını manuel olarak ayarlayabiliyoruz. F3 ile F4'ün fanları, ısı durumuna göre 800 devir / dakika ile 1.600 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor ve maksimum 79.2 CFM performansında hava üflüyor. C4 ile C5'in fanlarının çalışma hızını bir kontrolcü yardımıyla 1.000 devir / dakika ile 2.000 devir / dakika arasında değiştirebiliyoruz. Fanlar maksimum 99.1 CFM performansına hava üfleyebiliyor.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten işlemci soğucuları sırasıyla 160W, 180W, 200W ve 230W ısıl tasarım gücüne sahip işlemcilerin üstesinden gelebiliyor. Intel ve AMD'nin en güncel işlemcilerine destek veriliyor.
F3, F4, C4 ve C5'in daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Thermaltake'ten NiC serisi dört yeni işlemci soğutucu: F3, F4, C4 ve C5
Thermaltake'ten NiC serisi dört yeni işlemci soğutucu: F3, F4, C4 ve C5
Thermaltake'ten NiC serisi dört yeni işlemci soğutucu: F3, F4, C4 ve C5

http://uk.thermaltake.com/cooler.aspx Yorum Yaz
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aliosman2323 6 yıl en beğenilen
:)
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Emir Otomotiv 5 yıl
Arkadaşlar bundan aldım, memnunum ama ultra hızda çalışınca çok ses yapıyor ve ayrıca eklemek istiyorum
İlk kasayı topladığımda bu fan ayar tusunun kablosu cok narin elimde kaldı ve problem çıkartıyor :) dikkat.
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WoXeD 6 yıl
sağdaki ve sdoldaki ramlere temas etmeden fanlı olarak takılabilecek bi soğutucu yoktu piyasada.anakarta paralel olarak konumlanan birsürü var ama anakarta dik duran yoktu.süper bi çözüm olmuş.130tl civarında kalırsa fiyatı alırım.
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dushmann 6 yıl
Cooler master kullanıcısı olarak 36 derece sıcaklıkta stabil olarak amd 8150 işlemciyi battlefield 3, mw3, farcry3, lara croft 2013 oyunlarını aynı anda çalıştırmama rağmen çok iyi performans sağlıyor. v10 daha iyi.. her zaman. .
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V4LKyR 6 yıl
Evet, bir Core-Contact değil ama, Core-Contact'dan daha iyi performans verdiğini ciddi ciddi düşünmeye başladım. O nasıl bir yüzeydir arkadaş, aynadan farkı yok! :O
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TempleJoker 6 yıl
Fiyat?
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aliosman2323 6 yıl en beğenilen
:)
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TanrıTürktür 6 yıl
ne yapacaklarını şaşırdılar
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kaskas123 6 yıl
tasarımı hoşuma gitti.
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