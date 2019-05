Think Tank, yeni fotoğraf çantalarını duyurdu

Fotoğraf sektöründen ürettiği kaliteli çantalar ile tanınan Think Tank firması, yeni geliştirdiği fotoğraf çantalarının duyurusunu yaptı.

Fotoğraf severler tarafından iyi tanınan Think Tank, beş yeni fotoğraf makinesi çantasını duyurdu. Duyurulan çantalardan Sub Urban Disguie serisi dört ayrı model olarak piyasaya çıkacak. Çantalar hızlı ulaşım sağlayan ve bel konumunda yer alan bir yapı ile geliyor. Çantalar kullanım sırasında kolaylık sağlaması açsından hafif ve dayanaklı malzeme ile üretilmiş. Sub Urban Disgue serisi çantaları model ve özelliklerine bakmak gerekirse;

Sub Urban Disgue 5

Normal boyutta bir tane DSLR fotoğraf makinesi ve yanında iki adet ufak telefoto yada sabit odak uzaklığa sahip (prime) lens taşıyabiliyor. Farklı bir alternatif olarak D700 gibi büyük bir gövdeler ile 18-200 lenslerde çantaya rahatça sığabiliyor. Ayrıca Disgue 5 ile Micro 4/3, Leica, Sony Nex sistem fotoğraf makineleri yanında üç tane harici flaş rahatça çantaya sığıyor.

Sub Urban Disgue 10 Normal boyutta bir tane DSLR fotoğraf makinesi ve yanında iki yada üç adet ufak telefoto yada sabit odak uzaklığa sahip (prime) lens taşıyabiliyor. Farklı bir alternatif olarak D700 gibi büyük bir gövdeler ile 18-200 lenslerde çantaya rahatça sığabiliyor. Ayrıca bunların yanında Disgue 10 üç tane harici flaşı rahatça taşıyabiliyor. Sub Urban Disgue 20 Normal boyutta bir tane DSLR fotoğraf makinesi ve yanında üç yada dört adet ufak telefoto yada sabit odak uzaklığa sahip (prime) lens taşıyabiliyor. Farklı bir alternatif olarak D700 gibi büyük bir gövdeler ile 18-200 lensler ve 4-5 adet harici flaş rahatça taşınabiliyor.

Sub Urban Disgue 30 Normal boyutta bir tane DSLR fotoğraf makinesi ve yanında üç yada dört adet standart telefoto yada sabit odak uzaklığa sahip (prime) lens taşıyabiliyor. Farklı bir alternatif olarak D700 gibi büyük bir gövdeler ile 24-70mm lensler ile iPad boyutundaki tabletler rahatça taşınıyor. Think Tank tarafından duyurusu yapılan diğer çanta ise Chance-Up V2.0 modeli. Çanta standart boyutta bir DSLR fotoğraf makinesi ve ona bağlı 70-300 F/2.8 ve harici olarak 3 adet lens taşıyabiliyor. Tam Boyutta Gör Think Tank Sub Urban serisi 5-10-20-30 modelleri sırasıyla $49, $64, $69 ve $85 fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Thinl Tank Chance Up V2.0 modeli ise $140 fiyat ile satın alınabilecek.

