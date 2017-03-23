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Thync, uyumaya ve sakin kalmaya yardımcı olan cihaz üretti

Giyilebilir teknoloji cihazları üreten Thync, uyumaya ve sakin kalmaya yardımcı olan yeni cihazını tanıttı. Cihaz esneye takılarak işlevini görüyor. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Emre Karakullukçu
Yazar
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Thync, uyumaya ve sakin kalmaya yardımcı olan cihaz üretti
 

2015 senesinde taç benzeri ilginç bir cihaz üreterek gündeme gelen Thync, odaklanmayı ve sakinleşmeyi kolaylaştıran bu cihazının yeni bir modelini ürettiğini duyurdu. Thync Relax Pro isimli bu cihaz, iddia edilene göre kullanıcısının daha iyi bir uyku çekmesini ve daha sakin kalmasını sağlıyor.

Ensenin biraz aşağısına yerleştirilerek kullanılan Thync Relax Pro, üzerindeki tek kullanımlık elektrot padlerle kullanıcısına düşük seviyeli elektrik akımı veriyor ve sakinleşmeyi, daha iyi bir uyku çekmeyi sağlamak adına vücudu etkisi altına alıyor. Cihazda Thync Deep Relax ve Thync Deep Sleep isimli iki farklı mod var. İsimlerinden de anlaşılabildiği gibi bu modlar, kullanım amacına göre cihazın etkisinin değişim göstermesini sağlıyor.

Bir akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilen Thync Relax Pro, yapılan araştırmalara göre tehlikeli değil ve yalnızca birkaç yan etkiye sahip.

Cihazın ne zaman satışa sunulacağı henüz belli değil ancak 150 dolarlık fiyata sahip olacak. Yeni padler almanın ve akıllı telefon uygulamasını kullanmaya devam etmenin ücreti ise aylık 30 dolar.


http://www.digitaltrends.com/wearables/thync-relax-pro-news/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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kımyasal 2 yıl en beğenilen
kaliteli uyku bile zengin için.Biz çekyatta yatalım,zengin cipli mipli mışıl mışıl uyusun.
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TheNewAtilla 2 yıl
Tam benlik
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redoracle 2 yıl
O kadar fakirim ki esnem bile yok
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m.hüseyin 2 yıl
Keşke enseye de takılabilseymiş.
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arel.gr 2 yıl m.hüseyin
m.hüseyin
Keşke enseye de takılabilseymiş.

başka bi yere mi takılıyor diyor ?
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axaxa 2 yıl
Hep para tuzağı.
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kımyasal 2 yıl en beğenilen
kaliteli uyku bile zengin için.Biz çekyatta yatalım,zengin cipli mipli mışıl mışıl uyusun.
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1BilimAdamı 2 yıl
Valla nasıl sürekli negatif elektron yüklenerek rahat uyuyacağımızı çözemedim ve sabah suya metale falan dokundumu yıldırım atmamızda çabası...
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