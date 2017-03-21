Karşınızda Android O

Uzun zamandır gündemde olan ve merakla beklenen Android işletim sisteminin yeni sürümü resmiyet kazandı. Android 8.0 olarak karşımıza gelecek olan işletim sistemi, yaygın kullanıma sunulana kadar Android O şeklinde isimlendirilecek.

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Android O işletim sistemi radikal değişikliklerden ziyade kullanıcı deneyimini güçlendirecek dokunuşlara imza atıyor. Bu bakımdan dış görünüş olarak çok fazla bir değişimin olmadığını söyleyebiliriz. Yeni sürüm ile gelecek yeniliklere göz atmak gerekirse:

Doze enerji tasarruf özelliği biraz daha geliştirilmiş. Artık arka planda yüksek enerji harcayan uygulamalara sınırlama geliyor ve enerji tüketimi belirli bir seviyenin altında tutuluyor.

Bildirimler artık belirli bir tür veya konu altında gruplanabiliyor. Kullanıcılar böylece ilgi alanlarına dair bildirimleri tek bir grup içerisinde görebiliyor.

Resim içinde resim - PIP özelliği ile video oynatırken ilgili uygulamadan çıkış yaptığınızda ekran üzerinde küçük bir pencere üzerinde sabit kalıyor ve böylece video deneyiminiz sekteye uğramıyor.

Uyarlanabilir ikonlar arayüz bileşenlerine göre kare veya yuvarlak şeklini alabiliyor. Ayrıca dokunduğunuzda farklı tepkiler verebilen animasyonlu ikonlar da kullanabiliyorsunuz.

Chrome OS platformuna yönelik olarak sunulan çoklu ekran desteği ile geliştiriciler test süreçlerini uzak ekrana taşıyabiliyorlar.

Ayrıca uygulamalar için geniş renk yelpazesi kullanabilme, yüksek kaliteli Bluetooth ses kodekleri, internet olmasa bile iletişim kurma imkanı veren WiFi Aware teknolojisi, yüksek ses performansı için AAudio arayüzü, daha hızlı Java 8 desteği yenilikler arasında yer alıyor. Yeni sürümde Sony yaklaşık 30 hatanın düzeltilmesinde yardımcı olmuş.

Android 8.0 önizleme sürümü Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X ve Nexus Player cihazlarına kurulabiliyor. Yeni sürümün kullanıma sunulması ise Eylül-Ekim aylarında olacak.