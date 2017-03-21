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Karşınızda Android O

Android işletim sisteminin merakla beklenen yeni sürümü Android 8.0 bugün itibariyle resmiyet kazandı. Yeni sürüm radikal değişikliklerden ziyade kullanıcı deneyimini güçlendirecek dokunuşlar yapıyor.
2 yıl
18,4b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun zamandır gündemde olan ve merakla beklenen Android işletim sisteminin yeni sürümü resmiyet kazandı. Android 8.0 olarak karşımıza gelecek olan işletim sistemi, yaygın kullanıma sunulana kadar Android O şeklinde isimlendirilecek.

Ayrıca Bkz. "Apple’dan Clips uygulaması geliyor"

Android O işletim sistemi radikal değişikliklerden ziyade kullanıcı deneyimini güçlendirecek dokunuşlara imza atıyor. Bu bakımdan dış görünüş olarak çok fazla bir değişimin olmadığını söyleyebiliriz. Yeni sürüm ile gelecek yeniliklere göz atmak gerekirse:

Karşınızda Android O
  • Doze enerji tasarruf  özelliği biraz daha geliştirilmiş. Artık arka planda yüksek enerji harcayan uygulamalara sınırlama geliyor ve enerji tüketimi belirli bir seviyenin altında tutuluyor.
  • Bildirimler artık belirli bir tür veya konu altında gruplanabiliyor. Kullanıcılar böylece ilgi alanlarına dair bildirimleri tek bir grup içerisinde görebiliyor.
Karşınızda Android O
  • Resim içinde resim - PIP özelliği ile video oynatırken ilgili uygulamadan çıkış yaptığınızda ekran üzerinde küçük bir pencere üzerinde sabit kalıyor ve böylece video deneyiminiz sekteye uğramıyor.
  • Uyarlanabilir ikonlar arayüz bileşenlerine göre kare veya yuvarlak şeklini alabiliyor. Ayrıca dokunduğunuzda farklı tepkiler verebilen animasyonlu ikonlar da kullanabiliyorsunuz.
  • Chrome OS platformuna yönelik olarak sunulan çoklu ekran desteği ile geliştiriciler test süreçlerini uzak ekrana taşıyabiliyorlar.
  • Ayrıca uygulamalar için geniş renk yelpazesi kullanabilme, yüksek kaliteli Bluetooth ses kodekleri,  internet olmasa bile iletişim kurma imkanı veren WiFi Aware teknolojisi, yüksek ses performansı için AAudio arayüzü, daha hızlı Java 8 desteği yenilikler arasında yer alıyor. Yeni sürümde Sony yaklaşık 30 hatanın düzeltilmesinde yardımcı olmuş.

Android 8.0 önizleme sürümü Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X ve Nexus Player cihazlarına kurulabiliyor. Yeni sürümün kullanıma sunulması ise Eylül-Ekim aylarında olacak. 

 

http://wccftech.com/android-o-new-features/ Yorum Yaz
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Giresunlufuk 2 yıl en beğenilen
Saf Android arayüzüne kurban olun. Bence gayet güzel, hoş ve sade.
1 Yanıt Yanıtla +35
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fox5578 2 yıl
Arayüz korkunç. Bir türlü değiştirilmedi. Mesela ikonlar, kısayol butonları çok sönük sanki eski telefon kullanıyor hissiyatı veriyor. Arayüz genel itibarı ile karanlık olması bir süre sonra bunaltıyor. Animasyonlar artık değiştirilmeli uzun zaman oldu artık. Mesela arayüzün bazı yerlerini beyaz ya da blur gibi yarı şeffaf yapabilirler. Artık şu arayüz değişsin yanlış hatırlamıyorsam 5 den beri böyle. Touchwiz gibi olmasın bazı yorumlarda touchwiz önerilmiş. Ancak yeni touchwiz in beyaz arayüzü fena değil örnek alınabilir. Hatta miui tarzı bence çok iyi. Yenilikleri getirmeye korkmasınlar zira android dünyasının sadece %5 kullanabilecek çünkü diğer telefonlara gelmesi min. 1 yıl sürer bu hep böyle olmuştur. Android artık radikal kararlar almalı. Resim içinde resim özelliği nedir Allah aşkına. Düşünün kaç kişi multiwindow düzenli kullanuyor ya da kaç kişi bluetooth speaker kullanıyor ki bunları geliştirsinler. Tabi bunlara gelsin ona lafım yok e ama artık "Oha google ne yapmış" demek istiyoruz. Yıllardır lg ve samsung telefonlarda olan ekrana baktığınız sürece kapanmama gibi bir uygulama var o bile mükemmel getirsinler şöyle kullanıcı dostu bir şeyler.
Düzenleme:
Bakın samsung telefonlara çözünürlük değiştirme getirmiş. Mükemmel bence, yaptığı enerji tasarrufunu düşünün. Oyunları düşük çözünürlükte açıp ısınma azaltma ve pil gücüne etkisini hesaba katmadım daha.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Arayüz korkunç. Bir türlü değiştirilmedi. Mesela ikonlar, kısayol butonları çok sönük sanki eski telefon kullanıyor hissiyatı veriyor. Arayüz genel itibarı ile ...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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gurkanse 2 yıl
google'ın android kısmında arayüz ile alakalı çalışan ne kadar insan varsa ...... ! bu kadar kötü bir arayüz.bu kadar kötü ve sıkıcı bir renk paleti görmedim ben. buna android M ve android N dahil.
kıytırık touchwiz bile daha tatlı duruyor be.insanın kullanası geliyor.şu saf android arayüzüne baktıkça midem kalkıyor
google'ın android kısmında arayüz ile alakalı çalışan ne kadar insan varsa ...... ! bu kadar kötü bir arayüz.bu kadar kötü ve sıkıcı bir renk paleti görmedim be...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 2 yıl
Arayüz'ün böyle olmasının sebebi Google'ın artık tüm platformlarda kendi materyal ui tasarımını kullanması. Web sitelerinde hoş duruyor ama android gibi sistemlerde sıkıcı. Ama artı yönü de var kullanıcı deneyimi çok iyi.
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axaxa 2 yıl
İsmi belli oldu mu kesin
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mbs02 2 yıl
Android Obur
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Alpha Centauri 2 yıl
güzel haber
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ömerfb 2 yıl
bence asus daha güzel..
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yldrmzffr 2 yıl
Google şu saf temada zincirlerini kırıp daha canlı renkler kullanmalı en kaliteli ekranda bile berbat bir görsellik sunuyor. onun dışında google a ve android e söylenecek söz yok bazı firmalar gibi boş boş ve hatalı güncelleme göndermiyorlar. her güncelleme dolu dolu..
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axaxa 2 yıl
Sadelik iyidir.
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mstfckmk 2 yıl
"Android O işletim sistemi radikal değişikliklerden ziyade kullanıcı deneyimini güçlendirecek dokunuşlara imza atıyor. "
Bu radikal değişiklikler hangi sürümde olacak acaba :)
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3arbar 2 yıl
android merdiven altı telefonlara hatta akılsız telefonlara bile girerek kullanıcıdaki kalite algısını bitirdi.ortalık malı haline geldi adeta.
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melo1903 2 yıl
Yeni sürümde Sony yaklaşık 30 hatanın düzeltilmesinde yardımcı olmuş.
sony bu işi biliyor Ilove sony...
ama birde kendi ses ve kamera yazılımına el atma zamanı gelmedi mi :D
telefon otomatik modda saçmalama rekorları kırıyor manuel modda da ayar ayar ayar ,en sonunda ayar oluosun kapatıyosun ...
yani yan uygulamalar olmasa elimizdeki 23 mp lik kameralar çöp olacak
ses olayında da aynısı
sony kutusundan çıkan kulaklığı kendi telefonumda ses seviyesi sonda cılız ses ve bas ,
iphone tele takıyorum aynı kulaklığı ateş ediyor ..
çıkış gücünde mi problem var yazılım mı izin vermiyor anlamadım gitti.
ama herşeye rağmen yine de son sözümüz I LOVE SONY sen bitanesin ...
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