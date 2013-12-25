Tim Cook: 2014'de insanların seveceği büyük planlarımız var

Şubat ayında ülkemize bir ziyaret düzenleyeceği konuşulan Tim Cook, ABD’deki tatil dönemi dolayısıyla Apple çalışanlarına gönderdiği mektupta 2013 yılını değerlendirdi ve 2014 için dikkat çekici cümlelere yer verdi.

Apple’ın iflasından eşiğinden dönüp, altın çağına ulaşmasında önemli rol oynayan Tim Cook, 2013 yılında, faaliyet gösterdikleri her alanda sektöre yön veren ürünler tanıttıklarını söyledi. Tüm bu ürünlerin Apple’ın sahip olduğu derin ve geniş yenilik vizyonunu ortaya koyduklarını söyleyen Cook, App Store’un 50 milyar yükleme sayısına 2013 yılında ulaştığına dikkat çekerek “Bu kadar hızlı büyüyeceğini biz bile tahmin etmemiştik.” Dedi.

Ünlü tepe yöneticisi 2014 yılı içinse tüketicilerin seveceklerine inandıkları çok büyük planları olduğunu ve bu yüzden 2014’ü dört gözle beklediklerini söyledi. Tim Cook, mektubunu ise şu cümlelerle bitirdi:

“İnsanoğlunun en derin değerlerine ve yüksek beklentilerine hizmet edecek yenilikler ortaya koyarken sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyor; bu mükemmel şirkette sizlerle birlikte çalışma fırsatına sahip olduğum için kendimi dünyanın en şanslı insanı olarak görüyorum.”

2014’de bizleri neler bekliyor?

Güçlü kaynakların ortaya attıkları fısıltıların doğru olduğunu varsayarsak; 2014’de Apple karşımıza şu ürünlerle çıkacak:



Büyük ekranlı ve kavisli tasarımıyla 8.nesil iPhone

Yüksek çözünürlük 12.9 inçlik iPad

Retina Macbook Air

4K çözünürlüklü iMac’ler

Akıllı saat iWatch

Ses ve hareket algılayıcılı Apple TV

OS X 10.10

iOS 8