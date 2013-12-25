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Tim Cook: 2014'de insanların seveceği büyük planlarımız var

5 yıl
2,6b
1
91
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Tim Cook: 2014'de insanların seveceği büyük planlarımız var
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Şubat ayında ülkemize bir ziyaret düzenleyeceği konuşulan Tim Cook, ABD’deki tatil dönemi dolayısıyla Apple çalışanlarına gönderdiği mektupta 2013 yılını değerlendirdi ve 2014 için dikkat çekici cümlelere yer verdi.

Apple’ın iflasından eşiğinden dönüp, altın çağına ulaşmasında önemli rol oynayan Tim Cook, 2013 yılında, faaliyet gösterdikleri her alanda sektöre yön veren ürünler tanıttıklarını söyledi. Tüm bu ürünlerin Apple’ın sahip olduğu derin ve geniş yenilik vizyonunu ortaya koyduklarını söyleyen Cook, App Store’un 50 milyar yükleme sayısına 2013 yılında ulaştığına dikkat çekerek “Bu kadar hızlı büyüyeceğini biz bile tahmin etmemiştik.” Dedi.

Ünlü tepe yöneticisi 2014 yılı içinse tüketicilerin seveceklerine inandıkları çok büyük planları olduğunu ve bu yüzden 2014’ü dört gözle beklediklerini söyledi. Tim Cook, mektubunu ise şu cümlelerle bitirdi:

“İnsanoğlunun en derin değerlerine ve yüksek beklentilerine hizmet edecek yenilikler ortaya koyarken sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyor; bu mükemmel şirkette sizlerle birlikte çalışma fırsatına sahip olduğum için kendimi dünyanın en şanslı insanı olarak görüyorum.”

2014’de bizleri neler bekliyor?

Güçlü kaynakların ortaya attıkları fısıltıların doğru olduğunu varsayarsak; 2014’de Apple karşımıza şu ürünlerle çıkacak:
  • Büyük ekranlı ve kavisli tasarımıyla 8.nesil iPhone
  • Yüksek çözünürlük 12.9 inçlik iPad
  • Retina Macbook Air
  • 4K çözünürlüklü iMac’ler
  • Akıllı saat iWatch
  • Ses ve hareket algılayıcılı Apple TV
  • OS X 10.10
  • iOS 8

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Peregrino 5 yıl en beğenilen
Ben kavisli bir iphone beklemiyorum. Ekranın biraz daha büyüyeceğini tahmin ediyorum.
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Xagdas 5 yıl
Tutturmuşlar kavisli telefon diye
Lg, Samsung deniyor. Belki ilerde Nokia ve Apple vs vs..
Telefonda kavisin nesi güzel anlamıyorumki, düz ve esnek deseler hadi neyse.
Düz ve metal en iyisi, ekranı kırılmasın yeter.
Tutturmuşlar kavisli telefon diyeLg, Samsung deniyor. Belki ilerde Nokia ve Apple vs vs..Telefonda kavisin nesi güzel anlamıyorumki, düz ve esnek desele...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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doctor5945 5 yıl
Herkes birşey söyler eleştirir bir daha iphone almam der 4' ekranmı olur bu devirde der ki piyasada 5' altı telefon sayısı üstünün yaklaşık 10000 katıdır onu kimse görmez giderler note 3 z1 one yada z ultra gibi dev aynasındaki tek elde kullanım rahatlığı sıfır olan cihazlarla mukayese ederler herkes 5' seviyor zannederler o yüzden apple batar yakında derler sonu nokia blackberry gibi olacak derler,iphone 5 ile 5s arasında hiçbir fark diyen dahilerimiz olur,fark eşittir ekran boyutu zannederler,2150 tl lik iphone 5s e pahalı derler gider 2000tl ye plastik harikası 2 yıl önce ipad 3 ün kullandıgı gpu yu kullanan türkiyeye özel meşhur octalı s4 ü yüzyılın en iyisi diye alırlar 4 ay sonra 1400 tl ye almayanı döverler 2000 tl ye alanlarda paso küfür ederler sonra 4.3 adında bir güncelleme alırlar telefon kafayı yer geri çekilir sonra hatalarından arınıp tekrar verirler bir uygulama kurmak için adamın annesinden bir nikah cüzdanı istemeyen kalitesiz ve her donanıma uyumsuz virüs ve pornografi dolu android marketi överler, işletim sisteminin 18 ay dan daha fazla güncelleme vermeyeceğim sözüne rağmen hiçbir sey denmememiş gibi hala savunurlar cihazlarının öleceğini bile bile 2200 tl ye note 3 alırlar , sonrada dünyanın ilk ve en iyi marketine sahip , gerek uygulama kalitesiyle gerek güncelleme desteğiyle gerek servis kalitesiyle gerek yenisi çıktığı halde düşmeyen sıfır ve 2. el fiyatıyla yeryüzünün en iyi estetik ve konforlu cihazına laf saydırırlar.Ben size söylüyeyim seneye yeni iphone cıktığında buna türkiyede dahil oldu yine kuyruklarda sabahlayan insanlar anında tükenen stoklar, herkese yetecek kadar iphone üretmek için üretim kapasitemizi 2 katına çıkarttık diyen bir tim cook ve evrimini tamamlamaya devam eden bir iphone göreceksiniz siz devam edin 5'lik 2k lı adreno bilmem neli kartlarınızla gidin kumda oynayın ve cafelerde bluetooth la mp3 paylaşın iphone a bulaşmayın.
Herkes birşey söyler eleştirir bir daha iphone almam der 4' ekranmı olur bu devirde der ki piyasada 5' altı telefon sayısı üstünün yaklaşık 10000 katıdır onu ki...
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7 Yanıt Yanıtla +21
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doctor5945 5 yıl
Orijinalden alıntı: pastadanadam
arkadasım ben her yazdıgımı sana alıntılamıyorum sorularıma cvp vermemıssın demıssın gereklı gereksız herseyı saydırmıssın bak aynı baslıkta sunu yazdım oku android denen sacmalık neymıs anla , android demek note 3 z1 htc one yada s4 demek değildir
Bu forumda bende dahil android cihaz kullanmadım deneyimini bilmiyorum dıyen ınsan azdır ve en fazla pişmanlık yaşayan insanlarda android kullanıcılarıdır bunun sebebide başta açgözlü samsung olmak üzere diğerlerdir 300tl den başayan fiyatlarla android işletim sistemli cihaz satarak bu işletim sisteminin kaynak ihtiyacını gözardı ederek piyasaya sürmeleri nedeniyle kullanıcılar hayalkırıklığı yaşamaktadır biraz özeleştiri yapsanız fena olmaz, bugün android işletim sisteminin performanslı çalışması için neler gerekiyor hangi cihazlar akıcı bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor hangi cihazların güncelleme alacağı garanti hep tepe modeller yani fiyatı 1500tl üstü olan cihazlar samsung değilmiydi galaxy s modeli 512 mb ram'e sahip o yüzden ics yi kaldırmıyor diyen yine samsung değilmiydi s2 touchwiz uyumsuzluğu nedeniyle jellybeen 4.2.2. ve üstünü almayacak diyen halbuki s3 ile aynı ram'e sahip sadece biri çift çekirdekli diğeri dört güncellemenin cekırdekle alakası olmadıgına göre google 4.4 sürümü 512 mb ram la dahi akıcı calısacak dedıgı halde samsung neden vermıyor htc dönemin en iyi cihazlarından desire hd disk bölümlendirme sorunu nedeniyle guncelleme alamayacak demedımı desire s nerede incredible s nerede ya sansation serisi nerede dünyanın ilk çift kanal belleklı cihazı optimus 2x ve yine dünyanın ilk 3d cihazı optimus 3d nerede adını anan varmı bugun kacınız gecen senenın amıral gemısı optmus g almaya gıdersınız L5-L7-L9 nerede g pro bile gözden dustu fıyatı dusmesıne ragmen alan yok su an piyasada android işletim sisteminin kaynak ihtiyaclarına cvp veremeyecek 1000tl altı onlarca çöp cihaz var en başta samsung da sony de ve htc de model isimlerine girmeyeceğim herkesin bildiği cihazlar hiçbiri güncelleme alamayacak ve alındıgı gıbı kalacak 4.3 güncellemesi yüzünden az küfür yemedi samsung bu forumda yada gelmeyen güncelleme yüzünden diğer android üreticileri, bir 4s cihazla akıcı birşekilde asphalt8 i dead triger 2 yi high ayarlarda oynayabilirsin ama bir galaxy ace ile oynayamazsın wildfire s ile oynayamazsın xperia go ile oynayamazsın lg l5 ile oynayamazsın önce kendi ekosisteminizi eleştirin böyle dandik cihazlar cıkardıkları ıcın ios marketteki büyük yapımların neredeyse %80 i yok google playde %80 kullanım oranına sahipken android dünyada acıklaması varmı bunun var korsan kullanıyorsunuz o yuzden gelıstırıcıler sıze oyun cıkartmıyor , ya cok geç gelıyor ya hiç gelmıyor uygulamalar apple ios işletim sisteminin sistem kaynaklarına uygun yazılım üretip yıllarca tüm cihazlarına aktarıyor 2+2 daha 4 gidip işletim sisteminin kaldırmayacagını bile bile kasarak calısan donan takılan ram yüzünden problem cıkartan 400tl lik cihaz üretmiyor bir note 3 ün 3gb ram neredeyse ultrabook gücündeki cpu ile yaptıgını iphone 5s 1gb ram ve cift cekırdeklı işlemciyle yapıyorsa sapkanınızı önünüze koyup sonra fanboyluk yapın apple estetik cihaz üretiyor görsel güzellik var hafiflik var tek elde kullanım kolaylıgı var yetkılı servıslerınde %90 ı sıfır cihaz değişimiyle sonuclanan hızlı cozumler var dünyanın en kalıtelı marketi var düşmeyen 2. el ve sıfır fıyatlarıyla kullanıcısını mağdur etmiyor insanların bircogu 2 yıl kontratlı cıhaz alıyorlar operatorlerden adam 2000tl ye s4 alıyor 3 ay sonra 1600tl oluyor sen olsan kızmazmısın sıfırı 400tl düşerse 2. eli direk 900tl ye geriliyor cihazın 16gb telefon üretiyor kullanıcıya kalan kısım 8gb sonra pardon deyip uygulamaları sd karta tasıyan guncelleme verıyor dahili hafızan kac 8 ne farkın kaldı s4 miniden o zaman samsung'a ayrı bir pragraf acıyorum ülkeye özel işlemci yalanıyla turk kullanıcısını magdur ettı s800 ve adreno 330 dan kendi kalıtesız ve ram optimizasyonu berbat işlemcilerini satmak için ve note 3 te 4k video kaydınıda desteklemıyor kendı işlemcisi vesselam iphone bu alemin bugattisidir her açıdan ben haklının hakkını teslim ediyorum sunduğu artıların yanında eksilerini görmezden geliyorum
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multiTYRT 5 yıl
Şöyle 5" ya da 5.5" iPad çözünürlüğünde bir iPhone gelsin işte o zaman mutlu oluruz
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doctor5945 5 yıl
Bu forumda bende dahil android cihaz kullanmadım deneyimini bilmiyorum dıyen ınsan azdır ve en fazla pişmanlık yaşayan insanlarda android kullanıcılarıdır bunun sebebide başta açgözlü samsung olmak üzere diğerlerdir 300tl den başayan fiyatlarla android işletim sistemli cihaz satarak bu işletim sisteminin kaynak ihtiyacını gözardı ederek piyasaya sürmeleri nedeniyle kullanıcılar hayalkırıklığı yaşamaktadır biraz özeleştiri yapsanız fena olmaz, bugün android işletim sisteminin performanslı çalışması için neler gerekiyor hangi cihazlar akıcı bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor hangi cihazların güncelleme alacağı garanti hep tepe modeller yani fiyatı 1500tl üstü olan cihazlar samsung değilmiydi galaxy s modeli 512 mb ram'e sahip o yüzden ics yi kaldırmıyor diyen yine samsung değilmiydi s2 touchwiz uyumsuzluğu nedeniyle jellybeen 4.2.2. ve üstünü almayacak diyen halbuki s3 ile aynı ram'e sahip sadece biri çift çekirdekli diğeri dört güncellemenin cekırdekle alakası olmadıgına göre google 4.4 sürümü 512 mb ram la dahi akıcı calısacak dedıgı halde samsung neden vermıyor htc dönemin en iyi cihazlarından desire hd disk bölümlendirme sorunu nedeniyle guncelleme alamayacak demedımı desire s nerede incredible s nerede ya sansation serisi nerede dünyanın ilk çift kanal belleklı cihazı optimus 2x ve yine dünyanın ilk 3d cihazı optimus 3d nerede adını anan varmı bugun kacınız gecen senenın amıral gemısı optmus g almaya gıdersınız L5-L7-L9 nerede g pro bile gözden dustu fıyatı dusmesıne ragmen alan yok su an piyasada android işletim sisteminin kaynak ihtiyaclarına cvp veremeyecek 1000tl altı onlarca çöp cihaz var en başta samsung da sony de ve htc de model isimlerine girmeyeceğim herkesin bildiği cihazlar hiçbiri güncelleme alamayacak ve alındıgı gıbı kalacak 4.3 güncellemesi yüzünden az küfür yemedi samsung bu forumda yada gelmeyen güncelleme yüzünden diğer android üreticileri, bir 4s cihazla akıcı birşekilde asphalt8 i dead triger 2 yi high ayarlarda oynayabilirsin ama bir galaxy ace ile oynayamazsın wildfire s ile oynayamazsın xperia go ile oynayamazsın lg l5 ile oynayamazsın önce kendi ekosisteminizi eleştirin böyle dandik cihazlar cıkardıkları ıcın ios marketteki büyük yapımların neredeyse %80 i yok google playde %80 kullanım oranına sahipken android dünyada acıklaması varmı bunun var korsan kullanıyorsunuz o yuzden gelıstırıcıler sıze oyun cıkartmıyor , ya cok gelıyor ya hiç gelmıyor uygulamalar apple ios işletim sisteminin sistem kaynaklarına uygun yazılım üretip yıllarca tüm cihazlarına aktarıyor 2+2 daha 4 gidip işletim sisteminin kaldırmayacagını bile bile kasarak calısan donan takılan ram yüzünden problem cıkartan 400tl lik cihaz üretmiyor bir note 3 ün 3gb ram neredeyse ultrabook gücündeki cpu ile yaptıgını iphone 5s 1gb ram ve cift cekırdeklı işlemciyle yapıyorsa sapkanınızı önünüze koyup sonra fanboyluk yapın apple estetik cihaz üretiyor görsel güzellik var hafiflik var tek elde kullanım kolaylıgı var yetkılı servıslerınde %90 ı sıfır cihaz değişimiyle sonuclanan hızlı cozumler var dünyanın en kalıtelı marketi var düşmeyen 2. el ve sıfır fıyatlarıyla kullanıcısını mağdur etmiyor insanların bircogu 2 yıl kontratlı cıhaz alıyorlar operatorlerden adam 2000tl ye s4 alıyor 3 ay sonra 1600tl oluyor sen olsan kızmazmısın sıfırı 400tl düşerse 2. eli direk 900tl ye geriliyor cihazın 16gb telefon üretiyor kullanıcıya kalan kısım 8gb sonra pardon deyip uygulamaları sd karta tasıyan guncelleme verıyor dahili hafızan kac 8 ne farkın kaldı s4 miniden o zaman samsung'a ayrı bir pragraf acıyorum ülkeye özel işlemci yalanıyla turk kullanıcısını magdur ettı s800 ve adreno 330 dan kendi kalıtesız ve ram optimizasyonu berbat işlemcilerini satmak için ve note 3 te 4k video kaydınıda desteklemıyor kendı işlemcisi vesselam iphone bu alemin bugattisidir her açıdan ben haklının hakkını teslim ediyorum sunduğu artıların yanında eksilerini görmezden geliyorum
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mmkocak 5 yıl
Valla daha önce Apple kullanmamıştım bu yıl paramın yettiği iPad air aldım. Bu zamana kadar böyle 10 numara çalışan sıstem görmedim. Bundan sonra alacağım diğer ürünlerinde dişimi biraz sıkar Apple alırım .
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minivipers 5 yıl
ben apple ipad 2 kullanıcısı olarak şunu diyebilirim ki ios kadar kolay ve apple store kadar geniş kullanıcıya hitap eden bir sistem daha yok...menuleri kasmıyor etmiyor..samsung galaxy note3 aldım daha 1 ay olmadı güzel telefon büyük ekranlı ama android kadar ağır çalışan sistem yeryüzünde yok...apple iphone u galaxy note 3 gibi yapsın direk iphone alırım...
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DigitalWorld 5 yıl minivipers
minivipers

ben apple ipad 2 kullanıcısı olarak şunu diyebilirim ki ios kadar kolay ve apple store kadar geniş kullanıcıya hitap eden bir sistem daha yok...menuleri kasmıyor etmiyor..samsung galaxy note3 aldım daha 1 ay olmadı güzel telefon büyük ekranlı ama android kadar ağır çalışan sistem yeryüzünde yok...apple iphone u galaxy note 3 gibi yapsın direk iphone alırım...


Yuh Note3 de kasıyor dersen cidden yuh.
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kucuker34 5 yıl
Lg g2 kullanıcısı olarak soyle 5 inc 5.2 inc arası apple çıkarsın sorgusuz sualsiz alırım
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Batuist 5 yıl
imac'lere 4K çözünürlük gelsin artık.. 27" monitörde pikselleri tek tek ayırt edebiliyorum... Hatta 4K bu boyuttaki monitörlere bile az gelir..
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FlyingUnderpants 5 yıl
Bu saatten sonra 5" üstü de, altı da telefon almam.
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isyanimvar 5 yıl
pek bir ilginç birşey yok sanki
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GunslingeR085 5 yıl
Takip
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Master_Evil 5 yıl
büyük ekranlı iphone çok sevilecektir
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