TimeTag'ın OSX versiyonu kısa bir süre için ücretsiz

Capparsa adlı geliştirici tarafından iOS yanında OSX işletim sistemli Mac bilgisayarlarda da çalışabilen zaman çizelgesi oluşturma uygulaması TimeTag, OSX tarafında kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Kısa süre önce arayüzü yenilenerek çok daha sade hale getirilen TimeTag, temel olarak farklı işlemler için harcanan zamanın kayıt altına alınmasına imkan tanıyor ve toplu zaman çizelgeleri oluşturabiliyor. Yapılan kayıtları günlere ayrılmış şekilde gözler önüne serebilen uygulama, zaman çizelgelerini web sayfası, CSV ya da metin dosyası olarak dışa aktarabiliyor ve genel olarak organize bir çalışma sürecinin önünü aralıyor.

Daha önce 4$, an itibariyle de ücretsiz olarak sunulan TimeTag uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id402739073?mt=12