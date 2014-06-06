Tinder, iOS tarafında güncellendi

iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için hazırlanan sosyal uygulamalardan Tinder, yeni özelliklerle güncellendi.





Kullanmak için Facebook hesabı gerektiren ve verilen bilgilerin de desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı olan Tinder uygulaması, yayınlanan yeni sürümüyle Moment adı verilen yeni bir özelliğe kavuşuyor ve böylece belirli kişilere fotoğraf paylaşmanın önünü açıyor. Bu fotoğraflara farklı filtre ile çizimler de ekleyebilen Türkçe dil destekli uygulama, yeni tasarımıyla da daha iyi görünüyor.





Ücretsiz olarak sunulan Tinder uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/tinder/id547702041?mt=8