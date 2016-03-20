Tissot Smart-Touch akıllı saati karşınızda



Lüks saat markalarının birer ikişer akıllı saat pazarına adım attığı bugünlerde, Tissot da trende ilgisiz kalamadı. Firma, önemli özelliklerle donattığı Smart-Touch akıllı saatini duyurdu.

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markasının bugüne kadar iki akıllı saati bulunuyordu ancak bunlar özel alanlara hitap ettiği için, ana akım bir akıllı saat konumunda değildi. Smart-Touch, Tissot'un ilk akıllı saati olurken, Swatch'un da ilk ana akım akıllı saati durumuna gelecek., rakiplerinin aksineplatformundan uzak durmayı tercih etmiş ve kendi arayüzünü geliştirmiş. Saatin üst kısmı analog kadrandan oluşurken, alt kısmında da dijital akıllı ekran yer alıyor. Analog kısım saati gösterirken, gerekirse pusula veya barometre gibi değerleri yansıtabilmek için akrep-yelkovan ikilisini hareketlendirebiliyor.Dijital ekran ise, bağlı olduğu akıllı telefondan aldığı bildirimleri kullanıcıya yansıtırken, yükseklik bilgilerini de verebiliyor. Ayrıca bir navigasyon uygulaması kullanıyorsanız, akrep-yelkovan size yönleri, dijital ekran da mesafeleri gösteriyor. Böylece telefonu cebinizden çıkarmanıza gerek kalmıyor.Uygulamaya bağlayacağınız güneş enerjili akıllı hava istasyonundan alınan ortam değerleri saat üzerinde gösterilirken, yine kaybolmasını istemediğiniz eşyalarınıza taktığınız Bluetooth etiketi, uygulama üzerinden saat ile haberleşiyor ve bulunduğu yönü kullanıcıya iletiyor.Saatin en önemli yönü kullanım süresi. Batarya, tek şarj ile bir yıla kadar kullanım süresi sunabiliyor. Saatinizi, özel güneş enerjili şarj adaptörü ile şarj edebiliyorsunuz. Yani, dış mekanlarda prizlere bağımlılık ortadan kaldırılmış. 1100$-1200$ arasında fiyat etiketi olacağı tahmin edilen, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.un ilk yıl hedefi 20 000-40 000 arası satış yapmak.