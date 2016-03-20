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Tissot Smart-Touch akıllı saati karşınızda

Lüks saat üreticilerinin, akıllı saat pazarına yatırımları devam ediyor. Tag Heuer ve Fossil gibi markaların ardından, Swatch grubu altında faaliyet gösteren Tissot da bir akıllı saat duyurdu.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lüks saat markalarının birer ikişer akıllı saat pazarına adım attığı bugünlerde, Tissot da trende ilgisiz kalamadı. Firma, önemli özelliklerle donattığı Smart-Touch akıllı saatini duyurdu.
Swatch markasının bugüne kadar iki akıllı saati bulunuyordu ancak bunlar özel alanlara hitap ettiği için, ana akım bir akıllı saat konumunda değildi. Smart-Touch, Tissot'un ilk akıllı saati olurken, Swatch'un da ilk ana akım akıllı saati durumuna gelecek.

Tissot Smart-Touch, rakiplerinin aksine Android Wear platformundan uzak durmayı tercih etmiş ve kendi arayüzünü geliştirmiş. Saatin üst kısmı analog kadrandan oluşurken, alt kısmında da dijital akıllı ekran yer alıyor. Analog kısım saati gösterirken, gerekirse pusula veya barometre gibi değerleri yansıtabilmek için akrep-yelkovan ikilisini hareketlendirebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Bir akıllı saat de Michael Kors'tan"
Dijital ekran ise, bağlı olduğu akıllı telefondan aldığı bildirimleri kullanıcıya yansıtırken, yükseklik bilgilerini de verebiliyor. Ayrıca bir navigasyon uygulaması kullanıyorsanız, akrep-yelkovan size yönleri, dijital ekran da mesafeleri gösteriyor. Böylece telefonu cebinizden çıkarmanıza gerek kalmıyor.

Uygulamaya bağlayacağınız güneş enerjili akıllı hava istasyonundan alınan ortam değerleri saat üzerinde gösterilirken, yine kaybolmasını istemediğiniz eşyalarınıza taktığınız Bluetooth etiketi, uygulama üzerinden saat ile haberleşiyor ve bulunduğu yönü kullanıcıya iletiyor.

Saatin en önemli yönü kullanım süresi. Batarya, tek şarj ile bir yıla kadar kullanım süresi sunabiliyor. Saatinizi, özel güneş enerjili şarj adaptörü ile şarj edebiliyorsunuz. Yani, dış mekanlarda prizlere bağımlılık ortadan kaldırılmış. 1100$-1200$ arasında fiyat etiketi olacağı tahmin edilen Tissot Smart-Touch, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Tissot'un ilk yıl hedefi 20 000-40 000 arası satış yapmak.
 

http://www.engadget.com/2016/03/19/tissot-smart-touch-watch/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
halitozbasli 3 yıl
Bende T-touch titanium var zaten onun fiyatı 1000 doların üzerinde 1100'e bu özelliklerle gelsin alırım.
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kımyasal 3 yıl
Saat üreticileri,akıllı saatlere geçiş dönemlerini melez modeller çıkararak atlatmaya çalışıyorlar.Hem eski kullanıcıları kapsayacak mekanik öğeler,hemde dijital özellikler beraber.
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simbolmina 3 yıl
Önceki seri olan solar modelleri 800$ civarı da. Bu biraz daha yüksek olacaktır.
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