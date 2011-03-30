Tivibu Ev'in görüntü kalitesini Test Ettik! video ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
TTNET'in ilgi ile karşılanan IPTV hizmeti Tivibu Ev, sahip olduğu interaktif servislerle günümüzdeki dijital TV platformlarına iyi bir alternatif oluşturuyor. Fakat bir çok kullanıcı görüntünün internet üzerinden aktarılıyor olması nedeniyle görüntü kalitesi konusunda şüphelere sahip.
Bu çalışmamızda sizler için Tivibu Ev'in hem SD hem de HD yayınlarını kayıt altına alarak karşılaştırma imkanı sunuyoruz. Dilerseniz orjinal dosyaları download ederek daha iyi bir fikir sahibi olabilirsiniz.
Tabi burada unutulmaması gereken görüntüler orjinal kaynaktan olabildiğince yüksek kalitede kayıt edilmiş olsalarda bir takım kayıplar her zaman söz konusu. Yani orjinal görüntüyü %100 olarak yansıttıkları söylenemez.
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IPTV'nin bölgemizde kullanılmaya başlamasıyla eşzamanlı olarak zaten sorunlu olan online oyun deneyimi özellikle akşam primetime saatlerinde iyice dayanılmaz hale geldi! Son bir kaç gündür pingler ve packet loss aşırı kötüleşti.
Sitelere erişim, başta webtivibu olmak üzere belirli servislerin kullanımı son derece sorunlu hale geldi.
Dosya indirimleri kesintili, büyük dosyalar tamamlanamıyor, tamamlanabilenlerin çoğu CRC hatası veriyor.
Bir kaç ay öncesinin internetine göre durum rezalet olarak adlandırılabilir, konuştuğum herkes bu aşırı kötüleşmeden şikayetçi.
Gerekli altyapı iyileştirmelerini ve herkesi rahatlatacak 3 kuruşluk ek band genişliği masrafını inatla yapmaktan kaçınırken, kazanç hırsıyla pc satışından, oyun satışına, o da yetmedi tv yayına, önüne çıkan her işe dalan ve hizmetlerini ve fiyat/performans oranını iyileştirmeye, yıllar boyu inatlaşarak karşısına alıp, küstürdüğü kullanıcıların memnuniyetini bir nebze olsun arttırmaya harcayacağı paraları kendini şirin göstermek adına reklam ve medya sektörüne saçan Telekom ve TTNet bu işi beceremediğini artık kanıtladı.