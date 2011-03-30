Tivibu Ev'in görüntü kalitesini Test Ettik! video ön inceleme

TTNET'in ilgi ile karşılanan IPTV hizmeti Tivibu Ev, sahip olduğu interaktif servislerle günümüzdeki dijital TV platformlarına iyi bir alternatif oluşturuyor. Fakat bir çok kullanıcı görüntünün internet üzerinden aktarılıyor olması nedeniyle görüntü kalitesi konusunda şüphelere sahip.

Bu çalışmamızda sizler için Tivibu Ev'in hem SD hem de HD yayınlarını kayıt altına alarak karşılaştırma imkanı sunuyoruz. Dilerseniz orjinal dosyaları download ederek daha iyi bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Tabi burada unutulmaması gereken görüntüler orjinal kaynaktan olabildiğince yüksek kalitede kayıt edilmiş olsalarda bir takım kayıplar her zaman söz konusu. Yani orjinal görüntüyü %100 olarak yansıttıkları söylenemez.

Orjinal SD Video

Orjinal HD Video