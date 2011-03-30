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Tivibu Ev'in görüntü kalitesini Test Ettik! video ön inceleme

8 yıl
505,4b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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TTNET'in ilgi ile karşılanan IPTV hizmeti Tivibu Ev, sahip olduğu interaktif servislerle günümüzdeki dijital TV platformlarına iyi bir alternatif oluşturuyor. Fakat bir çok kullanıcı görüntünün internet üzerinden aktarılıyor olması nedeniyle görüntü kalitesi konusunda şüphelere sahip.

Bu çalışmamızda sizler için Tivibu Ev'in hem SD hem de HD yayınlarını kayıt altına alarak karşılaştırma imkanı sunuyoruz. Dilerseniz orjinal dosyaları download ederek daha iyi bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Tabi burada unutulmaması gereken görüntüler orjinal kaynaktan olabildiğince yüksek kalitede kayıt edilmiş olsalarda bir takım kayıplar her zaman söz konusu. Yani orjinal görüntüyü %100 olarak yansıttıkları söylenemez.

Orjinal SD Video

Orjinal HD Video


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benimadimkuntakinte 8 yıl en beğenilen
oldu o zaman biz kalkalım. kaç gündür dakikada bir internet kopuyor izmirin göbeğinde. birde hd yayın vaad ediyorlar. neremle gülsem henüz karar veremedim.
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PePo 8 yıl
IPTV nin 9.99TL'lik lansmanı yapıldığından beri internet sorunları giderek artıyor, internet kalitesi şu anda yerlerde sürünüyor.
IPTV'nin bölgemizde kullanılmaya başlamasıyla eşzamanlı olarak zaten sorunlu olan online oyun deneyimi özellikle akşam primetime saatlerinde iyice dayanılmaz hale geldi! Son bir kaç gündür pingler ve packet loss aşırı kötüleşti.
Sitelere erişim, başta webtivibu olmak üzere belirli servislerin kullanımı son derece sorunlu hale geldi.
Dosya indirimleri kesintili, büyük dosyalar tamamlanamıyor, tamamlanabilenlerin çoğu CRC hatası veriyor.
Bir kaç ay öncesinin internetine göre durum rezalet olarak adlandırılabilir, konuştuğum herkes bu aşırı kötüleşmeden şikayetçi.
Gerekli altyapı iyileştirmelerini ve herkesi rahatlatacak 3 kuruşluk ek band genişliği masrafını inatla yapmaktan kaçınırken, kazanç hırsıyla pc satışından, oyun satışına, o da yetmedi tv yayına, önüne çıkan her işe dalan ve hizmetlerini ve fiyat/performans oranını iyileştirmeye, yıllar boyu inatlaşarak karşısına alıp, küstürdüğü kullanıcıların memnuniyetini bir nebze olsun arttırmaya harcayacağı paraları kendini şirin göstermek adına reklam ve medya sektörüne saçan Telekom ve TTNet bu işi beceremediğini artık kanıtladı.
IPTV nin 9.99TL'lik lansmanı yapıldığından beri internet sorunları giderek artıyor, internet kalitesi şu anda yerlerde sürünüyor.IPTV'nin bölgemizde kul...
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esenkaya20 8 yıl
Bu güne kadar fiyat-performans önerileriniz için, Ürün incelemelerinizde kullanıcıları olumlu yönde bilgilendirdiğiniz için, firmalardan çok kullanıcıları düşündüğünüz için bende Mesut ÇEVİK ve Donanımhaber hayranlığı vardı. Taki Mesut ÇEVİK in yorumlarını okuyana kadar :( Bu forumda ttnet kullanıcılarının en az %90 ı çok ciddi sorunlar yaşamıştır ve yaşamaya devam etmektedir. Ancak Donanımhaber ttnet reklamlarını aldıktan sonra Mesut ÇEVİK tüm kullanıcılarının sorun yaşadığı ve sevmediği ttnet i savunmaya başlamıştır. Büyük bir hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm. Niyetim kimseyi kırmak değil sadece düşüncelerimi paylaşmak istedim. Saygılar...
Bu güne kadar fiyat-performans önerileriniz için, Ürün incelemelerinizde kullanıcıları olumlu yönde bilgilendirdiğiniz için, firmalardan çok kullanıcıları düşün...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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DH Misafiri 3 yıl
slm.
ben istanbul zeytınburnu dan yazıyorum ben sumabat,mart ayın icinde tvıbu ev başvurusu yaptım müşterı hizmetlerınden bana renduvu günü veriyorlar reduduvu tarıhı gelıyor kimse benımle itibata gecmiyorlar ve benım halen tivibu kurulum gelcekleşmedı bana bilgi verırmısınız.
teşekkürler.
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19]GaLaTaSaRaY[05 4 yıl
Ttnet denemem icin 1 aylik ucretsiz bagladi 3 gun once. ilk firsatta sokup iade edicem.. Digiturk sagemcom iq plus kullaniyorum normalde onunla kiyas dahi edilemez.Aylik 20 tl verilecek bii alet degil malesef.
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Tekno moomce 4 yıl
Düzenli ğünceleme alıyor cihaz da hala yayın kalitesi vasatan halice durdur izle baya iyi şahsen çok TV seyretmem ama iyi oldu en azında Müzik kanaları vede Discower chanel var sırf bunlar seyretiriyor kendilerini
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yankiiiii 5 yıl
Ben 1 yila yakin suredir kullaniyorum. Esimle birlikte inanilmaz memnunuz. Kacirdigimiz programi sec izleden izleyebilmek harika. Yayini durdurup geri alip tekrar izlemek de sikca kullandigimiz bir ozellik. Kirmizi halida 5 liraya perdeden 2-3 ay once kalkan filmler geliyor. Cok iyi ucretsiz filmlerde var. Goruntu kalitesi de bizi tatmin ediyor kesinlikle. Tek sorun bazen guncelleme geliveriyor ve bir kac dakika mahrum kaliyoruz. Bir de kanal isminin altinda yazan o anki program gozukmuyor bir muddet. Onun dışında dedigim gibi cok severek kullaniyoruz. Dsmarti ntv smartspor icin almak istiyorum ancak dsmartla daha once yasadigim akilalmaz sorunlar ve maliyeti beni dusunduruyor. Keske sadece ntvsmartsporu alabilsek...
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Limonen 5 yıl yankiiiii
hangi tivibu ev paketini kullanıyorsunuz
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brk-bjk 5 yıl
Digiturk,Turksat Kablolu,Uydunet,Androidli Uydu şeysi vs bir sürü tv platformu varken bir insan neden bu kadar kalitesiz bir şey alır ki onu anlamış değilim
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buqra_ 5 yıl
Tüm lcd lerle uyumlu mu tivibu ? Acil yardim ederseniz sevinirim
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cem6392 5 yıl
arkadaşlar daha önce digitürk kullandım sonra d smarta geçtim ikisindende hiç memnun kalmadım şimdi forumdaki tivibu hakkında yazılanları okudum maalesef tivibuda vasatmış

en iyisi uydu,çanak galiba en azından bir kere para ödüyoruz
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kimbehicayy 5 yıl
arkadaşlar tivibudan facebook a nasıl giriyoduk daha doğrusu facebooktaki arkadaşların fotolarına nasıl ulaşıoduk
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ExtremeSTR 5 yıl
Bu Konunun Başlangıcı Eski ve Uzun Bir Konu,Konunun Tamamını Okuyamadım Ancak Konu Başındaki Tartışmaları Okudum. TTnette 8Mbps İnternet Alan Kullanıcıların Bir Çoguna 8Mbps İnternet Gelmez Hatta Bazen O Deger Öylesine Düşük Olur ki (1Mbps) TTnete Başvuruldugunda Hattınız Kaldırmıyor vs. Bahaneler Üretilir Peki İPTV ye Gerekli Olan Hat BandGenişligi Olarak 8Mbps İ Kaldıramıyorken HD TV Yayını Yapan İPTV İçin Gerekli Olan Hat BandGenişligini Nasıl Kaldırıyor ? Sonuçta Bir Video Datası Var Ve Bildigimiz Üzere HD Video Dataları Normalden Daha Büyük Boyutlular 8Mbps İnterneti Kaldırmayan Hat Olsaydı IPTV İçin Hat Yetersiz Kalırdı.IPTV için Hat Yeterliyse 8Mbps İnternet İçinde Yeterli Olur Buda TTnet Kullanıcılarına Bilerek Hız Kesintisi Yapıldıgı ve Hat Kaldırmıyor Gibi Bahanelerin Yalan Oldugunu Kanıtlar...
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Gidip vınn sinirsiz almayi dusunuyorum.
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Marco87 6 yıl
Muhahaha yayin varken test etmissiniz
Biz aldik eve gunde 3-4 saat kesin yayin olmuyor oğlen saatlerinde
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DH Misafiri 6 yıl
Bu sitem güzel ancak bizde altyapı yeterli olmadığı için hiç bir işe yaramıyoo malesef ve ayrıca bi telefon numarası vermişler 4440375 oradan derdini anlatabilene aşk olsun 4 gündür hiç yayın yok izleyemiyorum telefonla ulaşamıyorum bir bekletmeye alıyorlar oradaki telefon parası zaten yayın parasını katlıyo mesaj atıyorum oradanda cevap vermiyorlar bir cevap veren çıksa cihazı nereye iade edeceğimi soracağım böyle hizmet olmaz, bu sıkıntı dijitürk veya D-smartta olsa hemen çözülüyor ama burada pek ilgi yokkk
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DH Misafiri 6 yıl
Tivibu ev SUPER bir olay. Kablo tv de yaşanan kesilme sorunları Tivibuev de kesinlikle yok. Tek sıkıntım Santralimin HD yayınlarını desteklememesi. Umarım yakılnd bu sorun da çözülür.
Melih Artar
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