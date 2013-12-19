Tizen OS arayüzünde önemli değişiklikler ortaya çıktı

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Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve bu yılı pas geçerek ilk modelleri Şubat ayında satış sunmasının beklendiği Tizen işletim sistemi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Güney Kore Fikri Haklar servisi veritabanında ortaya çıkan görsellere göre Tizen işletim sisteminin arayüzü daha önce internette paylaşılan görsellerden oldukça farklı bir tasarıma sahip durumda.
Numara çevirici, rehber, mesajlaşma, takvim ve bildirim alanı gibi çekirdek uygulamaların daha iyi bir görünüme kavuştuğu görülüyor. Hatta şu anki TouchWiz arayüzünden daha iyi bir tasarıma sahip olduğu belirtiliyor.
Samsung'un Tizen işletim sistemini zengin özelliklerle donatmak istediği bu bakımdan da Android cihazlardaki pek çok yazılımı Tizen'e de sunacağı iddia ediliyor. Görsellerdeki Sürüş Modu ve S-Beam uygulamalarının da bunun işareti olduğu belirtiliyor.
http://www.sammobile.com/2013/12/19/leaked-images-show-new-tizen-user-interface/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Wow !
Sana gore gecenlerde de Microsoft satin aliyordu Apple'i.
Kaca satin alir sence merak ettim simdi
Ben arayüz hakkında konuşuyo gibimi gözüküyorum ?
yani iki firmanın da iyi düşünüp taşınması gerekiyor,tizen iyi gelişirse samsung bir adım önde.
Tabi Samsung böyle bir hamle olabileceği ihtimaline karşı kendi işletim sistemini yapıyor.Ve Tizen`i geliştirmek için ortak çalıştığı İntel`de bu konuda uzman.
Burda sıkıntılı olan firmalar Sony,Htc.Çünkü bu firmalar şu anda ciddi mânada yeni bir işletim sistemi yapma uğraşı içinde değiller.İleride Google Android`i keserse bu firmaların deyim yerindeyse dımdızlak ortada kalacakları aşikâr.
Listede neden Lg yok diyenle olabilir.Bilineceği üzere Nexus cihazlarını üreten firma Lg.Ve Google`la Lg arasında sıkı bir iş ilişkisi var.İleride Lg ile Google`ın mobil sektörde birleşmesi muhtemel.Telefon Lg`den yazılım Google`dan hesabı.Eğer birleşme olmasada Google`ın Lg`ye bir güzellik yapacağı kanısındayım.
Intel bu konu da uzman mi :/ donanim konusunda amenna ama madem bu konuda da uzman o zaman adam gibi calisan bir bluetooth ve widi yazilimi yapsin.. hep sorun hep sorun..
Ek olarak bu tizenin islemcisi intel atom olacaksa yine kotu :/ intel atom olayindan vazgecmeli.. tutmadi iste anlasin artik..
Samsung un son kalesi Microsoft birşey olmaz. Microsoft un da son kapısı htc
1 Misafir
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