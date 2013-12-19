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Tizen OS arayüzünde önemli değişiklikler ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tizen OS arayüzünde önemli değişiklikler ortaya çıktı
Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve bu yılı pas geçerek ilk modelleri Şubat ayında satış sunmasının beklendiği Tizen işletim sistemi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Güney Kore Fikri Haklar servisi veritabanında ortaya çıkan görsellere göre Tizen işletim sisteminin arayüzü daha önce internette paylaşılan görsellerden oldukça farklı bir tasarıma sahip durumda. 

Numara çevirici, rehber, mesajlaşma, takvim ve bildirim alanı gibi çekirdek uygulamaların daha iyi bir görünüme kavuştuğu görülüyor. Hatta şu anki TouchWiz arayüzünden daha iyi bir tasarıma sahip olduğu belirtiliyor. 

Samsung'un Tizen işletim sistemini zengin özelliklerle donatmak istediği bu bakımdan da Android cihazlardaki pek çok yazılımı Tizen'e de sunacağı iddia ediliyor. Görsellerdeki Sürüş Modu ve S-Beam uygulamalarının da bunun işareti olduğu belirtiliyor. 
Tizen OS arayüzünde önemli değişiklikler ortaya çıktı
Tizen OS arayüzünde önemli değişiklikler ortaya çıktı


http://www.sammobile.com/2013/12/19/leaked-images-show-new-tizen-user-interface/ Yorum Yaz
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mert1907 5 yıl en beğenilen
Bada daki arayüzden farklı olarak bi kaç eksiklik giderilmiş, arka plan beyazlamış, simgeler yuvarlatılmış o kadar pek fazla bi numarası yok.
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Balawitz 5 yıl
Beyaz tema? Demekki lcd panellere gecis yapabilir. Zira amoledler beyazlarda sarji iciyoelr
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DH Misafiri 5 yıl
android+ios=tizen
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grandcross 5 yıl
Bu değişiklikle birlikte versiyon kaç oldu bu dört yada beş falan mı? Daha işletim sistemini yayınlamadan versiyon 7ye sekize geçecekler herhâlde.
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senersongur 5 yıl
Samsung o kadar büyük bir sirket ki, eğer Google Android'i ilerde vermezse, gider Apple'i satin alir. ios kullanır.
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Schnitter 5 yıl senersongur
senersongur
Samsung o kadar büyük bir sirket ki, eğer Google Anfroid'i ilerde vermezse, gider Apple'i satin alir. ios kullanır.

Wow !
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Gopluumit 5 yıl senersongur
Diego dur bi allah aşkına
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yaman06 5 yıl senersongur
senersongur
Samsung o kadar büyük bir sirket ki, eğer Google Android'i ilerde vermezse, gider Apple'i satin alir. ios kullanır.

Sana gore gecenlerde de Microsoft satin aliyordu Apple'i.


Kaca satin alir sence merak ettim simdi
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SEO-Uzmanı 5 yıl
gösterilen şey bir işletim sistemi değil sadece bir ara yüz ! ve bu tarz arayüzler zaten androidte 5-10 mb bir şey !
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giogo 5 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

gösterilen şey bir işletim sistemi değil sadece bir ara yüz ! ve bu tarz arayüzler zaten androidte 5-10 mb bir şey !

Ben arayüz hakkında konuşuyo gibimi gözüküyorum ?
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sadrag 5 yıl
Hiç belli olmaz.. hata yapmakta bir tecrübedir. Sonuçta samsung geniş çapta yeni bir işletim sistemi meselesini badayi çıkararak deneyen tek firma. Neyi eksik yada yanlış yaptıklarını biliyorlardir bu sefer. Bu bir avantaj değilmi?
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Rektal muayene 5 yıl
ben hic umutlu degilim bu uygulama olayi cok sikinti bb bile apk destegi sunarken yok oldu gitti ureticilerin tizene alismasi zor. anca apk destegi ile cikarsa ki hic sanmiyorum ozaman olabilir androidin arayuzunden gina gelmis biri olarak yeni seyler denemeyi isterim
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| OMG! | 5 yıl
şöyle bir ikilem var,android ekosisteminin çok büyük bir kısmını samsung oluşturuyor,samsung androidi bırakmak google da samsungu bırakmak istemeyecektir. eğer google sistemi kapatırsa neyde kullanacak? hangi marka samsung kadar popüler şuan? samsung da tizeni çıkarırsa insanları kesinlikle memnun etmesi lazım,uygulama yönünden eksik olması düşünülemez bile çünkü tek bir şansı var,ben sanmıyorum tizenin şuan uygulama yönünden android kadar zengin olduğunu.
yani iki firmanın da iyi düşünüp taşınması gerekiyor,tizen iyi gelişirse samsung bir adım önde.
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mert1907 5 yıl en beğenilen
Bada daki arayüzden farklı olarak bi kaç eksiklik giderilmiş, arka plan beyazlamış, simgeler yuvarlatılmış o kadar pek fazla bi numarası yok.
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HAAltuntas 5 yıl
Android bile bir süre önce tekel olan iOS'a yeni yetişmişken bu çok gereksiz bir aksiyon.
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giogo 5 yıl
Google`ın ileride ne yapacağı belli olmaz.Çünkü nexus cihazları tutulmaya başladı ve bundan 2-3 sene sonra ben Android`i sadece kendi cihazlarımda kullanıcam derse veya Android`i diğer cihazlara yüksek lisans ücretleriyle verirse Android`in tek hakimi Google olur.
Tabi Samsung böyle bir hamle olabileceği ihtimaline karşı kendi işletim sistemini yapıyor.Ve Tizen`i geliştirmek için ortak çalıştığı İntel`de bu konuda uzman.
Burda sıkıntılı olan firmalar Sony,Htc.Çünkü bu firmalar şu anda ciddi mânada yeni bir işletim sistemi yapma uğraşı içinde değiller.İleride Google Android`i keserse bu firmaların deyim yerindeyse dımdızlak ortada kalacakları aşikâr.
Listede neden Lg yok diyenle olabilir.Bilineceği üzere Nexus cihazlarını üreten firma Lg.Ve Google`la Lg arasında sıkı bir iş ilişkisi var.İleride Lg ile Google`ın mobil sektörde birleşmesi muhtemel.Telefon Lg`den yazılım Google`dan hesabı.Eğer birleşme olmasada Google`ın Lg`ye bir güzellik yapacağı kanısındayım.
4 Yanıt Yanıtla
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khytr89 5 yıl giogo
giogo

Google`ın ileride ne yapacağı belli olmaz.Çünkü nexus cihazları tutulmaya başladı ve bundan 2-3 sene sonra ben Android`i sadece kendi cihazlarımda kullanıcam derse veya Android`i diğer cihazlara yüksek lisans ücretleriyle verirse Android`in tek hakimi Google olur.

Tabi Samsung böyle bir hamle olabileceği ihtimaline karşı kendi işletim sistemini yapıyor.Ve Tizen`i geliştirmek için ortak çalıştığı İntel`de bu konuda uzman.

Burda sıkıntılı olan firmalar Sony,Htc.Çünkü bu firmalar şu anda ciddi mânada yeni bir işletim sistemi yapma uğraşı içinde değiller.İleride Google Android`i keserse bu firmaların deyim yerindeyse dımdızlak ortada kalacakları aşikâr.

Listede neden Lg yok diyenle olabilir.Bilineceği üzere Nexus cihazlarını üreten firma Lg.Ve Google`la Lg arasında sıkı bir iş ilişkisi var.İleride Lg ile Google`ın mobil sektörde birleşmesi muhtemel.Telefon Lg`den yazılım Google`dan hesabı.Eğer birleşme olmasada Google`ın Lg`ye bir güzellik yapacağı kanısındayım.

Intel bu konu da uzman mi :/ donanim konusunda amenna ama madem bu konuda da uzman o zaman adam gibi calisan bir bluetooth ve widi yazilimi yapsin.. hep sorun hep sorun..

Ek olarak bu tizenin islemcisi intel atom olacaksa yine kotu :/ intel atom olayindan vazgecmeli.. tutmadi iste anlasin artik..
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treabacks 5 yıl giogo
giogo

Google`ın ileride ne yapacağı belli olmaz.Çünkü nexus cihazları tutulmaya başladı ve bundan 2-3 sene sonra ben Android`i sadece kendi cihazlarımda kullanıcam derse veya Android`i diğer cihazlara yüksek lisans ücretleriyle verirse Android`in tek hakimi Google olur.

Tabi Samsung böyle bir hamle olabileceği ihtimaline karşı kendi işletim sistemini yapıyor.Ve Tizen`i geliştirmek için ortak çalıştığı İntel`de bu konuda uzman.

Burda sıkıntılı olan firmalar Sony,Htc.Çünkü bu firmalar şu anda ciddi mânada yeni bir işletim sistemi yapma uğraşı içinde değiller.İleride Google Android`i keserse bu firmaların deyim yerindeyse dımdızlak ortada kalacakları aşikâr.

Listede neden Lg yok diyenle olabilir.Bilineceği üzere Nexus cihazlarını üreten firma Lg.Ve Google`la Lg arasında sıkı bir iş ilişkisi var.İleride Lg ile Google`ın mobil sektörde birleşmesi muhtemel.Telefon Lg`den yazılım Google`dan hesabı.Eğer birleşme olmasada Google`ın Lg`ye bir güzellik yapacağı kanısındayım.



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Nokia Specialist 5 yıl giogo
giogo
Google`ın ileride ne yapacağı belli olmaz.Çünkü nexus cihazları tutulmaya başladı ve bundan 2-3 sene sonra ben Android`i sadece kendi cihazlarımda kullanıcam derse veya Android`i diğer cihazlara yüksek lisans ücretleriyle verirse Android`in tek hakimi Google olur.
Tabi Samsung böyle bir hamle olabileceği ihtimaline karşı kendi işletim sistemini yapıyor.Ve Tizen`i geliştirmek için ortak çalıştığı İntel`de bu konuda uzman.
Burda sıkıntılı olan firmalar Sony,Htc.Çünkü bu firmalar şu anda ciddi mânada yeni bir işletim sistemi yapma uğraşı içinde değiller.İleride Google Android`i keserse bu firmaların deyim yerindeyse dımdızlak ortada kalacakları aşikâr.
Listede neden Lg yok diyenle olabilir.Bilineceği üzere Nexus cihazlarını üreten firma Lg.Ve Google`la Lg arasında sıkı bir iş ilişkisi var.İleride Lg ile Google`ın mobil sektörde birleşmesi muhtemel.Telefon Lg`den yazılım Google`dan hesabı.Eğer birleşme olmasada Google`ın Lg`ye bir güzellik yapacağı kanısındayım.

Samsung un son kalesi Microsoft birşey olmaz. Microsoft un da son kapısı htc
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