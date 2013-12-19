Tizen OS arayüzünde önemli değişiklikler ortaya çıktı

Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve bu yılı pas geçerek ilk modelleri Şubat ayında satış sunmasının beklendiği Tizen işletim sistemi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.





Güney Kore Fikri Haklar servisi veritabanında ortaya çıkan görsellere göre Tizen işletim sisteminin arayüzü daha önce internette paylaşılan görsellerden oldukça farklı bir tasarıma sahip durumda.





Numara çevirici, rehber, mesajlaşma, takvim ve bildirim alanı gibi çekirdek uygulamaların daha iyi bir görünüme kavuştuğu görülüyor. Hatta şu anki TouchWiz arayüzünden daha iyi bir tasarıma sahip olduğu belirtiliyor.





Samsung'un Tizen işletim sistemini zengin özelliklerle donatmak istediği bu bakımdan da Android cihazlardaki pek çok yazılımı Tizen'e de sunacağı iddia ediliyor. Görsellerdeki Sürüş Modu ve S-Beam uygulamalarının da bunun işareti olduğu belirtiliyor.





http://www.sammobile.com/2013/12/19/leaked-images-show-new-tizen-user-interface/