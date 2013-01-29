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Tokina, AT-X 70-200mm F/4 Pro Fx VCM-S ve AT-X 12-28mm F/4 Pro DX lenslerini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tokina, AT-X 70-200mm F/4 Pro Fx VCM-S ve AT-X 12-28mm F/4 Pro DX lenslerini duyurdu
Dünyanın önde gelen optik üreticilerinden olan Tokina, AT-X 70-200mm F/4 Pro Fx VCM-S ve AT-X 12-28mm F/4 Pro DX lenslerini resmi olarak duyurdu.
Geçen sene yapılan CP+ görüntüleme şovunda prototip olarak tanıtılan AT-X 70-200mm F/4 Pro Fx VCM-S sonunda firma tarafından resmi olarak duyuruldu. Lensin teknik özelliklerine bakarsak;
- Lens içinde görüntü sabitleme özelliği
- 67mm filtre çapı
- 14 grup 19 element lens yapısı
- Tam Kare (FF) lens
- En yakın netleme mesafesi: 1.0m
- Minimum diyafra değeri: F/22
- Görüş açısı: 34.45° - 12.42°
- 1,020 gram ağırlığık
Tokina tarafından duyurulan diğer bir lens modeli ise AT-X 12-28mm F/4 Pro DX oldu. Lensin teknik özelliklerine bakarsak;
- Minimum diyafram oranı: F/22
- 12 grup 14 element lens yapısı
- En yakın netleme mesafesi: 25cm
- Görüş açısı: 99.37° - 54.73°
- 600 gram ağırlık
Fiyatları hakkında bilgi olmayan Tokina lensler, Nikon gövdeler ile uyumlu olarak çalışabiliyor.


http://photorumors.com/2013/01/28/new-tokina-at-x-70-200mm-f4-pro-fx-vcm-s-and-at-x-12-28-f4-pro-dx-lenses/ Yorum Yaz
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Ed - 6 yıl
Hmm f/4 demek hesaplı olur demek. Çıksın bakalım :)
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musasm 6 yıl
Tokina 70-200 F4 geçen sene CP+ da duyurulacaktı, Tokina dedikoduları yaydı ama çıkaramadı. Arada Nikon çıkardı Tokina duyurusunu ancak şimdi yapabildi. Muhtemelen Nikon'un modelinden ucuz olacaktır. 1100 dolar civari olursa şaşırmam.
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ademyagiz 6 yıl
nikon da 800mm f/5,6 vr çıkarmış sanırım:)
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