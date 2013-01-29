Tokina, AT-X 70-200mm F/4 Pro Fx VCM-S ve AT-X 12-28mm F/4 Pro DX lenslerini duyurdu

Dünyanın önde gelen optik üreticilerinden olan Tokina, AT-X 70-200mm F/4 Pro Fx VCM-S ve AT-X 12-28mm F/4 Pro DX lenslerini resmi olarak duyurdu.

Geçen sene yapılan CP+ görüntüleme şovunda prototip olarak tanıtılan AT-X 70-200mm F/4 Pro Fx VCM-S sonunda firma tarafından resmi olarak duyuruldu. Lensin teknik özelliklerine bakarsak;

- Lens içinde görüntü sabitleme özelliği

- 67mm filtre çapı

- 14 grup 19 element lens yapısı

- Tam Kare (FF) lens

- En yakın netleme mesafesi: 1.0m

- Minimum diyafra değeri: F/22

- Görüş açısı: 34.45° - 12.42°

- 1,020 gram ağırlığık

Tokina tarafından duyurulan diğer bir lens modeli ise AT-X 12-28mm F/4 Pro DX oldu. Lensin teknik özelliklerine bakarsak;

- Minimum diyafram oranı: F/22

- 12 grup 14 element lens yapısı

- En yakın netleme mesafesi: 25cm

- Görüş açısı: 99.37° - 54.73°

- 600 gram ağırlık

Fiyatları hakkında bilgi olmayan Tokina lensler, Nikon gövdeler ile uyumlu olarak çalışabiliyor.





http://photorumors.com/2013/01/28/new-tokina-at-x-70-200mm-f4-pro-fx-vcm-s-and-at-x-12-28-f4-pro-dx-lenses/