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Tokina, Sony A-Mount uyumlu AT-X PRO 11-16mm f/2.8 DX II lensini duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tokina, Sony A-Mount uyumlu AT-X PRO 11-16mm f/2.8 DX II lensini duyurdu
Hazırladığı optik performansı yüksek lens modelleri ile tanınan başarılı firmalardan Tokina, AT-X PRO 11-16mm f/2.8 DX II lensinin Sony A-Mount uyumlu yeni versiyonunu duyurdu.
Canon EF ve Nikon F sonrası Sony'nin A-Mount bağlantı yapısına sahip fotoğraf makineleri için de resmi olarak duyurulan Tokina AT-X PRO 11-16mm f/2.8 DX II, özellikle manzara çekimleri için ideal bir kullanım yapısı ortaya koyuyor ve üst seviye fotoğraflar çıkartabiliyor. Teknik olarak 11-16mm odak uzaklığına, F/2.8 maksimum, F/22 minimum diyafram değerine, 9 diyafram bıçağına, 13 element 11 grup optik dizilime, 0.30m minimum netleme mesafesine, dahili otomatik netleme motoruna, 77 mm filtre çapına, 542 gram ağırlığa ve 89mm uzunluğa sahip olan lens, özel kaplamalarıyla da farklı ışık koşulları altında maksimum performans gösterebiliyor. Tokina AT-X PRO 11-16mm f/2.8 DX II aynı zamanda otomatik netleme ile manuel netleme arasında hızlı geçiş imkanı veren "One-touch Focus Clutch" mekanizmasını da bünyesinde barındırıyor.
Tokina tarafından duyurulan Sony A-Mount uyumlu AT-X PRO 11-16mm f/2.8 DX II'in resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında açıklama yapılmamış olsa da, lensin Nikon ve Canon versiyonu ortalama 550$ aralığında satılıyor.

http://www.tokinalens.com/news/press/N0000028/ Yorum Yaz
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filteke 5 yıl
sony için lens üretsinle bol bol piyasa canlansın
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Nokia Specialist 5 yıl
Zamanında D3000 için "Carl zeiss mi tokina mi" diye çok ikilemde kalmıştım. Carl zeiss aldım, tek sıkıntısı Full manuel onun dışında tokina dan daha iyi
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VlknFX 5 yıl
ahh ne güzeldin sen dx teyken en iyi geniş açılardan biriydi. Keskinlik süper özledim be seni :)
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