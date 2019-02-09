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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları madalyaları, elektronik atık kullanılarak üretilecek

Japonya, 2020 yılında düzenlenecel Olimpiyat Oyunlarında sporculara dağıtacağı madalyaları e-atıklardan imal ediyor. Ham madde ihtiyacını büyük oranda karşılayan ülke 47 bin tondan fazla atık topladı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Sürdürülebilirlik adına vurgu yapmak isteyen Japonya, 2020 yılında düzenleyeceği Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kapsamında dağıtılacak madalyaların elektronik atıktan (e-atık) imal edileceğini açıkladı. Bu kapsamda yapılacak madalyalar; akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, kamera vb. cihazlardan elde edilen değerli madenler kullanılarak üretilecek ve  zamanı geldiğinde hak eden sporculara takılacak.

E-atık toplama konusunda ısrarcı davranan Japonya; Nisan 2017 yılında başladığı faaliyetin, istenilen hedefe ulaşılarak 31 Mart 2019’da tamamlanacağını belirtiyor. 1,594 belediyeye ait toplama merkezinde, Kasım 2018 itibariyle toplanan toplam atık miktarı 47,488 ton olmuş. Aynı zamanda, 2,400 NTT Docomo mağazasına da 5 milyondan fazla kullanılmayan cep telefonu teslim edilmiş.

Haziran ayı içi tamamlandığı vurgulanan 2.700 kg’lık bronz hedefinin yanında, 30,3 kg’lık altın hedefinin %93,7’sine ve 4,100 kg’lık gümüş hedefinin ise %85,4’üne ulaşıldığı ifade ediliyor. Toplanan atıkların 3 milyon dolar değerinde metal içerdiği bilgisi de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Madalya tasarımları yakında paylaşılacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, altın madalyalar için en az altı gram altın ve %92,5 oranında gümüş kullanılmasını istiyor. 2020 yılında düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunlarında dağıtılacak madalyaların tasarımlarının ise 2019 yılı ortalarında kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.


https://tokyo2020.org/en/games/medals/project/status/ Yorum Yaz
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