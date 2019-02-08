Nokia CECA Bölgesi Başkanı: “Türkiye bizim için önemli”

Nokia yıllık satış toplantısını İstanbul’da düzenledi. Avrupa pazarı için önceliklerin ve stratejilerin tartışıldığı toplantıya 700 şirket lideri ve yöneticisi katıldı. Şirketin hedefleri arasında 5G iletişim ağlarının daha hızlı bir şekilde yayılması için ve ekonominin dijitalleşmesi için çalışmalar yapmak var.

Akıllı telefon üretimini HMD Global’e devreden Fin şirket, telekomünikasyon ve ağ teknolojileri çalışmalarını kendi bünyesinde devam ettiriyor. 5G teknolojileri ve endüstrinin dijitalleşmesi için Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

“Türkiye bizim için önemli”

Nokia için Türkiye pazarının çok önemli olduğunu belirten Nokia Orta Doğu Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti, “Buradan, büyümekte olan CECA bölgesi için 250 milyondan fazla insana yönelik işimizi kolayca yönetebiliyoruz. Türkiye’de ilk çalışmaya başladığımız günden bu yana yerel yeteneklerle teknik bir uzmanlık geliştirdik. Bu yeteneğimizi dünya genelindeki 100’den fazla ülkede yer alan müşterilerimize daha iyi bir hizmet vermek için kullanıyoruz. Ayrıca buradaki varlığımız sayesinde, Türkiye için iyi olan yeni teknik ve ticari yetkinlikleri de getirdik. Kapsamlı uçtan uca portföyümüz ve küresel gücümüzle Türkiye’de 5G’nin yayılması ve devam eden dijitalleşme sürecinde ideal ortağıyız” dedi.

CECA bölgesi Orta Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki 23 ülkeyi kapsıyor. İstanbul, Nokia için CECA bölgesinin merkezi olarak hizmet veriyor.