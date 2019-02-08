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Nokia CECA Bölgesi Başkanı: “Türkiye bizim için önemli”

Nokia, yıllık satış toplantısını İstanbul'da düzenledi. Toplantıya 700'ün üzerinde yönetici katıldı. İstanbul, Nokia için Nokia Orta Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinin merkezi olma özelliği taşıyor
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Nokia yıllık satış toplantısını İstanbul’da düzenledi. Avrupa pazarı için önceliklerin ve stratejilerin tartışıldığı toplantıya 700 şirket lideri ve yöneticisi katıldı. Şirketin hedefleri arasında 5G iletişim ağlarının daha hızlı bir şekilde yayılması için ve ekonominin dijitalleşmesi için çalışmalar yapmak var.

Akıllı telefon üretimini HMD Global’e devreden Fin şirket, telekomünikasyon ve ağ teknolojileri çalışmalarını kendi bünyesinde devam ettiriyor. 5G teknolojileri ve endüstrinin dijitalleşmesi için Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

“Türkiye bizim için önemli”

Nokia için Türkiye pazarının çok önemli olduğunu belirten Nokia Orta Doğu Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti, “Buradan, büyümekte olan CECA bölgesi için 250 milyondan fazla insana yönelik işimizi kolayca yönetebiliyoruz. Türkiye’de ilk çalışmaya başladığımız günden bu yana yerel yeteneklerle teknik bir uzmanlık geliştirdik. Bu yeteneğimizi dünya genelindeki 100’den fazla ülkede yer alan müşterilerimize daha iyi bir hizmet vermek için kullanıyoruz. Ayrıca buradaki varlığımız sayesinde, Türkiye için iyi olan yeni teknik ve ticari yetkinlikleri de getirdik. Kapsamlı uçtan uca portföyümüz ve küresel gücümüzle Türkiye’de 5G’nin yayılması ve devam eden dijitalleşme sürecinde ideal ortağıyız” dedi.

CECA bölgesi Orta Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki 23 ülkeyi kapsıyor. İstanbul, Nokia için CECA bölgesinin merkezi olarak hizmet veriyor.


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dr20mouse 3 ay en beğenilen
Önemliyse modellerinizi getirin.
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DH Misafiri 3 ay
MADEM TÜRKİYE SİZİN İÇİN ÖNEMLİ 1 YIL OLDU NEDEN BİR ÇOK ANDROİD TELEFON HENÜZ TÜRKİYE'YE GELMEDİ? MESELA NOKİA 8 SİROCCO GİBİ.
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DH Misafiri 3 ay
Ağlamıyorum tamam mı?
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esmerbuyucu 3 ay
Ey Ericsson neredesin 🙌🏻
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batmanlı 3 ay
Umarım O 700 Yönetici İçerisinde Türk Yoktur Markaların Modellerini Ülkelere Getirmeyenler Distribitörlerdir Tedarik Edenlerdir Firmalar Değildir Doğal Olarak Bunlarda Türk Olduğu İçin Ülkemize Gelmemekte Ayrıca Fiyatlarıda Yine Aynı Şekilde Tedarik Edenler Ve Distribitörler Belirler Bundan Seneler Önce Sony Ericson Satio Modelini Çıkarmıştı Ve Bir Gün Tesadüf Buya Mağazaya Pazarlayan Satış Sorumlularından Biride Denk Gelmiştim Ve Sormuştum Ülkemize Ne Zaman Gelecek Diye Bana Gülerek O Model Çok Satıyo Gelmez Demişti Ukalaca Nokia N86 Siyah Kullanıyordum Teleservice'ye Defalarca Onarıma Gönderdim En Sonunda Dayanamadım Nokia'nın Başkanından Tutun Bütün Kıta Sorumlularına Müdürlerine Güzel Bir İzan İle Mail Attım Tek Bir Defa Ne Oldu Biliyormusunuz Beyaz Renk Kapalı Kutu Talep Ettim Ve Teleservice 2 Gün İçerisinde Bana Cihazımı Ulaştırdı Buda Yetmiyormuş Gibi Nokia Avrupa Kıtası Sorumlusunun Teleservice İle Yazışmış Olduğu Bütün Mail Trafiğini Cevapları İle Bana Gönderdiler Ve Teleservice İstanbul Bölge Sorumlusu Beni Aradı Ve Lütfen Bizi Şikayet Etme Problem Sorun Ne İse Beni Ara Ben Yardımcı Olacağım Dedi Söylemek İstediğim Şu Arkadaşlar Kısa Ve Öz Biz Millet Olarak Milletimizi Memnun Etme Değil Söğüşlemek Düdükleme Kazık Atma Derdinden Kurtulmadıkça Hiçbir Zaman Bu Rezilliklerden Kurtulamayacağız Malesef
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bilgehankalkan 3 ay
Nokia sadece cep telefon üretimiyle var olan bir firma değil ve sanıyorum ki haberdeki konuşmanın sebebi cep telefonu konusundan çok telekomünikasyon altyapısı alanıyla ilgilidir. Nokia, Türkiye'ye cep telefonu getirmese de var olacak zaten Türkiye'de.
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sis651 3 ay bilgehankalkan
O altyapı da Çinlilere devroldu gibi. Yeni altyapı yatırımlarında NSN var mı bilmiyorum.
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General. 3 ay
Bu vergi sistemiyle bu kadar önemli olan bir ülke, avrupa standartlarında olsa neler olur tahmin etmek zor değil.
Siyasiler şimdi göbek atabilir
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Krone 3 ay
Eskiden olduğu gibi Nokia mağazaları geri gelsin. Fiyatlara ayar çekilsin. Biz de alalım. Şahsen Nokia kullanmak isterim.
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intel7mix 3 ay
Önemliyse fiyatları bölgesel olarak ayarlasınlar bize. Uygun fiyattan gelirse güzel satış yaparlar.
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Askaparta 3 ay
Nokia da önemli olmalı.
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WaylandIZMIR 3 ay
82 milyonluk ülke tabi ki önemli olacak. Mal olmak lazım Türkiyeyi yok saymak için.
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