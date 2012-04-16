Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nün yeni binası güneş panelleriyle örtülü

Japonya'nın en prestijli üniversitesi olarak gösterilen Tokyo Teknoloji Enstitüsü yeşil enerji konsepti çerçevesinde yeni Çevre ve Enerji İnovasyon Binası'nı tamamiyle güneş panelleriyle kapattı. Binanın çevresini ve çatısını örten 4500 güneş paneli toplamda 650 kilowatt enerji üretirken, yakıt hücresi kullanımı ile buna ek olarak 100 kilowatt daha enerji elde ediliyor.

Aynı ölçekteki geleneksel yapılara göre tipik enerji tüketimi neredeyse yarı yarıya az olan bina üniversitenin yeşil enerji ve çevre konularındaki çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Tokyo Teknoloji Enstitüsü akademik çevrelerce dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.



