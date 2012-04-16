Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nün yeni binası güneş panelleriyle örtülü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japonya'nın en prestijli üniversitesi olarak gösterilen Tokyo Teknoloji Enstitüsü yeşil enerji konsepti çerçevesinde yeni Çevre ve Enerji İnovasyon Binası'nı tamamiyle güneş panelleriyle kapattı. Binanın çevresini ve çatısını örten 4500 güneş paneli toplamda 650 kilowatt enerji üretirken, yakıt hücresi kullanımı ile buna ek olarak 100 kilowatt daha enerji elde ediliyor.
Aynı ölçekteki geleneksel yapılara göre tipik enerji tüketimi neredeyse yarı yarıya az olan bina üniversitenin yeşil enerji ve çevre konularındaki çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Tokyo Teknoloji Enstitüsü akademik çevrelerce dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.
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O kadar kolay olsaydı keşke. Bakın, şuan petrolle çalışan araba üreten firmalar ne paralar kazanıyor. İnsanın neslini devâm ettirmesi ve bir süre daha Dünya'da kalabilmesi insana bağlıdır. Ve ne yazıktır ki, insanın doğayı kirletmesinin en büyük sebebi yine kendisinin oluşturduğu ekonomidir. Petrolle çalışan arabalar üreten şirketlerin ekonomileri, güneş enerjisiyle çalışan arabalara geçince büyük bir düşüşe geçecektir. Bu da güneş enerjisiyle çalışan araçların günlük yaşantıda fazla yer bulamayışıyla sonuçlanır.
Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez olarak ikiye ayrılır. Günümüzde ise, oldukça yanlış bir seçim sonucu enilenemez enerji kaynaklarını kullanma eğilimindeyiz. Şirketlerin maddî çıkarları adına da bu kaynaklar kullanılmaya devâm edilmektedir. Bilimin, güneş enerjisiyle çalışan, daha doğrusu yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak hazırlamış olduğu pek çok teknolojik aygıt mevcuttur. Güneş enerjisiyle çalışan arabalar, bunun en çarpıcı örneklerindendir. Bu tip buluşların günlük hayatta pek fazla kendine yer edinmemesinin sebebi ise yenilenemez enerji kaynaklarının bu konuda ticâret yapan şirketlere daha kârlı göründüğüdür. İnsanoğlunun teknolojik devrimler yaratarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesine engel olan tek şey, yine kendisidir.
İnsanın yolundaki en büyük düşman, yine kendisidir. Tüm pişmanlıklar bunun göstergesi değil midir? İnsanoğlu için de aynısı geçerli. Onu durduracak ve yavaşlatacak olan her zamanki gibi kendisi olacaktır...
Saygılar, sevgiler...