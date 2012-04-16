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Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nün yeni binası güneş panelleriyle örtülü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17,8b
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30
Alternatif Enerji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya'nın en prestijli üniversitesi olarak gösterilen Tokyo Teknoloji Enstitüsü yeşil enerji konsepti çerçevesinde yeni Çevre ve Enerji İnovasyon Binası'nı tamamiyle güneş panelleriyle kapattı. Binanın çevresini ve çatısını örten 4500 güneş paneli toplamda 650 kilowatt enerji üretirken, yakıt hücresi kullanımı ile buna ek olarak 100 kilowatt daha enerji elde ediliyor.
Aynı ölçekteki geleneksel yapılara göre tipik enerji tüketimi neredeyse yarı yarıya az olan bina üniversitenin yeşil enerji ve çevre konularındaki çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Tokyo Teknoloji Enstitüsü akademik çevrelerce dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. 


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IL EST MON COCAINE 7 yıl
Dönüp bizim ünilere baktığımda yine içim kararıyor ama eleştirmekten ve imrenmekten bıktım artık.bir şey söylemeye gerek yok hepimiz biliyoruz nasılsa :(
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mladenbmv 7 yıl en beğenilen
bizde yapsalar böyle bir dünya vergi alırız,güneşi beleşe kullanıyon vergisi alırlar bizde.
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Lancetta 7 yıl haymatloshan
haymatloshan

Bizim üniversitelerimizden de böyle projeler bekliyoruz,güneş enerjisiyle çalışan araba yapıp yarışlara katılmaktansa bunları günlük kullanıma sokmaya çalışsalar daha faydalı olur.

O kadar kolay olsaydı keşke. Bakın, şuan petrolle çalışan araba üreten firmalar ne paralar kazanıyor. İnsanın neslini devâm ettirmesi ve bir süre daha Dünya'da kalabilmesi insana bağlıdır. Ve ne yazıktır ki, insanın doğayı kirletmesinin en büyük sebebi yine kendisinin oluşturduğu ekonomidir. Petrolle çalışan arabalar üreten şirketlerin ekonomileri, güneş enerjisiyle çalışan arabalara geçince büyük bir düşüşe geçecektir. Bu da güneş enerjisiyle çalışan araçların günlük yaşantıda fazla yer bulamayışıyla sonuçlanır.

Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez olarak ikiye ayrılır. Günümüzde ise, oldukça yanlış bir seçim sonucu enilenemez enerji kaynaklarını kullanma eğilimindeyiz. Şirketlerin maddî çıkarları adına da bu kaynaklar kullanılmaya devâm edilmektedir. Bilimin, güneş enerjisiyle çalışan, daha doğrusu yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak hazırlamış olduğu pek çok teknolojik aygıt mevcuttur. Güneş enerjisiyle çalışan arabalar, bunun en çarpıcı örneklerindendir. Bu tip buluşların günlük hayatta pek fazla kendine yer edinmemesinin sebebi ise yenilenemez enerji kaynaklarının bu konuda ticâret yapan şirketlere daha kârlı göründüğüdür. İnsanoğlunun teknolojik devrimler yaratarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesine engel olan tek şey, yine kendisidir.

İnsanın yolundaki en büyük düşman, yine kendisidir. Tüm pişmanlıklar bunun göstergesi değil midir? İnsanoğlu için de aynısı geçerli. Onu durduracak ve yavaşlatacak olan her zamanki gibi kendisi olacaktır...
Saygılar, sevgiler...
haymatloshanBizim üniversitelerimizden de böyle projeler bekliyoruz,güneş enerjisiyle çalışan araba yapıp yarışlara katılmaktansa bunlar...
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niuchiamaoui 7 yıl
devlet özel sektörden çevreyi koruduğu için bizden vergi almazsa teşvik edici olur.
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LE10 7 yıl
güneş panelleri her nekadar iyide olsa şuanki tüketime göre bu konuda insanlık yinede çok geride kaldı
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gyver 7 yıl
fizisyen
olayın özünde, japonya kelimesi var. :) bakın adamlar ne yaptı. özel bir şirket, bu güneşten elektrik üreten sistemleri yapıp çok kalabalık olmayan evlere takıyor. diyorki onlara, sen bana aylık X kadar para ödeyeceksin, ama kullanmadıgın elektirigi benim depoya aktaracagız onuda birim fiyat üzerinden senin bana ödediğin X ten düşecegiz. . şuanda pek çok şehrinde uygulanan sistem bu. bu şirket kim, falanca üni ile ortak çalışma yapan bir özelkuruluş. bizde neden olmuyor?

bu dediğiniz sistem zaten var ülkemizde. yalnız, büyük ölçekli (atıyorum tüm şehir için) üretim yapan fabrikalar için, daha küçük ölçekli (kendi ihtiyacını karşılayacak ve artanını satacak) kullanıcılar için de işleyen bir sistem var, ne kadar düzenlemeye ihtiyaç olsa da.
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fizisyen 7 yıl
nerdeymiş türkiyede gerçekten çok merak ettim.
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The souls migration 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


s3.reutersmedia.net/...


bu memleketde kuş yok mu ne
kuşları kovalamak için yine ayrı bir sistem kullanıyor olmalılar. zira kaporta boyasına bile zarar veren kuş boklarını bu paneller üzerinde temizlemede epey zorlnırlar. yine toz ve diğer hava şartlarına bağlı olarak meydana gelen kirlenmeler ne derece etki ediyor acaba. snouç olarak çok rahatlıkla uygulanabilir. ama teknoloji ya, tüketiciye bunu kullandırtmak için önce kaz misali yolmaya çalışırlar. sonra daha gelişmiş versiyonu çıkınca demode olanı yine pohpohlarlar pahalıya.. hey gidi heyy
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gyver 7 yıl
haymatloshan
Bizim üniversitelerimizden de böyle projeler bekliyoruz,güneş enerjisiyle çalışan araba yapıp yarışlara katılmaktansa bunları günlük kullanıma sokmaya çalışsalar daha faydalı olur.

üniversiteler elini taşın altına koymaz kolay kolay (5 m2 güneş paneli 60k TL)
daha çok özel sektörün ilgisi gerekli.
devlet özel sektörden çevreyi koruduğu için bizden vergi almazsa teşvik edici olur.
geçen gün okuduğum haberde renault markası yeni elektirikli arabası "twizy"yi üretip türkiyede satmayı planlıyor, niye ilk yatırım hep dışarıdan olmak zorunda.
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alpa07 7 yıl
Keşke bizde böyle olsak.
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devrimdoga 7 yıl
Keşke her yerde güneş panelleri ve rüzgâr gülleri olsa.
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X Files 7 yıl
Kendi değerlerine ve emeklerine sahip çıkmayan bir toplum asla yabancı hayranlığından kurtulması mümkün değildir ...

- Sizler kendi üniversitelerimizin yaptıkları ile övünüp, yeteri kadar destek oldunuz mu ? Proje geliştirdiniz mi ? Gezmek tozmak yerine bir şeyler üretmeye çalıştınız mı ?
- Hayır abi, biz sadece eleştirip yabancıları alkışlarız. ...

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youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
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fenerista 7 yıl
Hayalimdi bu bah!
Güneş panellerini gökdelenlerin camına benzetiyordum...
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thunderwatcher 7 yıl
Türkiye'de üniversite yok değil var. Hem de oldukça saygın bilim insanları yetiştiren, oldukça tanınmış ve başarılı üniversitelerimiz var. Haksızlık etmeyelim şimdi. Ancak yüksek öğretim politikalarındaki sakatlıklar nedeniyle bilimsel çalışmalar kısıtlı. En sevdiğim profum bunu şöyle açıklamıştı: "Devletin bana verdiği maaş 2000TL. 2.öğretimlere derse girer ve kitap yazarsam 4.000TL kazanabiliyorum. Devlet memuru olduğum için özel sektörde de çalışamam. Laboratuara gitmeye, saha çalışması yapmaya vaktim de naktim de yok". Hoşunuza gider ya da gitmez ama böyle bir realite var. Doğuda kaçak elektrik kullananlara avanta dağıtan hükümetin bilimsel araştırmalara ayıracak parası yok. Yandaşsanız koklatırlar biraz ucundan ama onunla da çok bir şey elde etmeyi beklemeyin. Kısacası: balık baştan kokar arkadaşlar... Bilim insanı olarak üni.ler hakkındaki yorumunuzu biraz düşünülmeden söylenmiş buldum, düzeltmek istedim. Saygılar.
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fizisyen 7 yıl
çok şaçma bir realite olmuş sizinki.
şugün tr nin en çok arge yapan en çok teknoloji geliştiren ünileri DEVLET ünileri. odtü-boun, hacettepe , elektrik motorlu araba bile yaptı.
bunları yapanlar ayne devletten aynı maaş alan akademisyenler.

adam, araştırmak için değil, işim olsun diye akademisyen oluyor.

olayın özünde, japonya kelimesi var. :)
bakın adamlar ne yaptı.
özel bir şirket, bu güneşten elektrik üreten sistemleri yapıp çok kalabalık olmayan evlere takıyor.
diyorki onlara, sen bana aylık X kadar para ödeyeceksin, ama kullanmadıgın elektirigi benim depoya aktaracagız onuda birim fiyat üzerinden
senin bana ödediğin X ten düşecegiz.
.
şuanda pek çok şehrinde uygulanan sistem bu. bu şirket kim, falanca üni ile ortak çalışma yapan bir özelkuruluş.

bizde neden olmuyor?
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thunderwatcher 7 yıl
Depremden sonra bizim fakültenin duvarları çatlamıştı ama zengin üniversite olduğumuz için hemen sıvamışlardı biz de gurur duymuştuk...
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capturex 7 yıl
Küçükken ben de hesap makinesinin ciğerini söküp paneli başka yönlerde kullanmayı amaçlamıştım.
Sonra sıkılıp ikisini de salladım pencereden. 10 senedir bahçede yatıyor merhumlar.
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turbo-powwer 7 yıl
Helal olsun...
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