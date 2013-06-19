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Tokyoflash'dan alkol testi yapabilen kol saati

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Tokyoflash'dan alkol testi yapabilen kol saati

Farklı okuma teknikleri sunarak kol saati dünyasında kendisine has bir yer edinen Tokyoflash şirketi, bu kez fonksiyonu ile ilgi çeken bir kol saati modelini satışa sundu.

Kisai Intoxicated adlı saat kadranda koyu renkli karelerin arasında kalan açık renkli kareler vasıtasıyla saati gösteriyor ve ek bir tuşa basma ihtiyacına gerek bırakmıyor. Asıl ilgi çekisi özellik ise saatte bir alkolmetre yer alması. Saatin sağ kısmındaki tıpayı çekerek kullanıma hazır hale getireceğiniz nefes ölçer ile kaç promil alkol aldığınızı yakın sonuçlarla görebiliyorsunuz. 

Saatin kadranında sol kısım saati gösterirken, sağdaki dar kısım ise 10 farklı seviyede promil ölçümü yapabiliyor. Ayrıca düşük, orta ve sınır seviyesi alkol durumuna göre ekran üç farklı renge bürünebiliyor. Saatte ayrıca ne kadar ayık olduğunuzu anlayabileceğiniz mini bir zamana karşı oyun da sunuluyor. 

Saatin bataryası şarj olabilirken, LED aydınlatma ve alarm fonksiyonu da bulunuyor. Kisai Intoxicated saati iki günlüğüne 99$ olarak satışa sunuldu. Sonrasında 129$ olarak satışa devam edecek.


http://www.tokyoflash.com/en/watches/kisai/intoxicated/ Yorum Yaz
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Quad core 6 yıl
Akilli saat konseptine farkli bir acidan yaklasmislar.
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Carfreak 6 yıl
Alkollü adam tipayi bulup, çıkarıp, ufleyip, oyunu oynayıp, kareleri sayıp, sonucu öğrenene kadar alkolün etkisi gecer
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Hypnotica 6 yıl
Stanislas Xavier
canobeg İNSAN KENDİNE ALKOLLÜ OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE NEDEN TEST YABSINKİ SAÇMA


Ne kadar alkollü olduğunu olası bir kontrolde ceza alıp almayacağını tahmin etmek için kullanılabilir.

artık 1 promile bile basıyolar cezayı o yüzden gereksiz.
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Stanislas Xavier 6 yıl
canobeg
İNSAN KENDİNE ALKOLLÜ OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE NEDEN TEST YABSINKİ SAÇMA



Ne kadar alkollü olduğunu olası bir kontrolde ceza alıp almayacağını tahmin etmek için kullanılabilir.
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canobeg 6 yıl
İNSAN KENDİNE ALKOLLÜ OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE NEDEN TEST YABSINKİ SAÇMA



1 Yanıt Yanıtla
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Reklamı Geç » 6 yıl
Üflerken ekrana tükürmesinler de.
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Lova 6 yıl canobeg
canobeg

İNSAN KENDİNE ALKOLLÜ OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE NEDEN TEST YABSINKİ SAÇMA





İnsan "p" ile "b" nin yerini nasıl karıştırabilir ya
Eğer bilerek öyle yazdıysan da
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