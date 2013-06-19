Tokyoflash'dan alkol testi yapabilen kol saati





Farklı okuma teknikleri sunarak kol saati dünyasında kendisine has bir yer edinen Tokyoflash şirketi, bu kez fonksiyonu ile ilgi çeken bir kol saati modelini satışa sundu.





Kisai Intoxicated adlı saat kadranda koyu renkli karelerin arasında kalan açık renkli kareler vasıtasıyla saati gösteriyor ve ek bir tuşa basma ihtiyacına gerek bırakmıyor. Asıl ilgi çekisi özellik ise saatte bir alkolmetre yer alması. Saatin sağ kısmındaki tıpayı çekerek kullanıma hazır hale getireceğiniz nefes ölçer ile kaç promil alkol aldığınızı yakın sonuçlarla görebiliyorsunuz.





Saatin kadranında sol kısım saati gösterirken, sağdaki dar kısım ise 10 farklı seviyede promil ölçümü yapabiliyor. Ayrıca düşük, orta ve sınır seviyesi alkol durumuna göre ekran üç farklı renge bürünebiliyor. Saatte ayrıca ne kadar ayık olduğunuzu anlayabileceğiniz mini bir zamana karşı oyun da sunuluyor.





Saatin bataryası şarj olabilirken, LED aydınlatma ve alarm fonksiyonu da bulunuyor. Kisai Intoxicated saati iki günlüğüne 99$ olarak satışa sunuldu. Sonrasında 129$ olarak satışa devam edecek.





http://www.tokyoflash.com/en/watches/kisai/intoxicated/