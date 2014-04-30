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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toplu fotoğraf düzenleme için hazırlanan Mac uygulaması Photo Sense indirimde

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toplu fotoğraf düzenleme için hazırlanan Mac uygulaması Photo Sense indirimde
VeprIT tarafından OSX 10.7 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan toplu fotoğraf düzenleme uygulaması Photo Sense, artık çok daha ucuza elde edilebiliyor.

Profesyonel fotoğraf düzenleme yazılımlarının pahalı ve kullanımlarının zor olması nedeniyle hazırlanan Photo Sense, diğer birçok benzerinden içerisine eklenen fotoğrafları toplu işleyebiliyor ve düzenlemeleri otomatik olarak yapabiliyor olmasıyla ayrılıyor. Basit bir arayüzle gelen uygulama, otomatik düzenlemeleri beğenmeyenlere özel olarak manuel ayar seçenekleri de sunuyor.

Daha önce 52,99TL fiyat etiketiyle satılan Photo Sense, an itibariyle buradan 4,29 TL'ye elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id425404097?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
osmanak 5 yıl
fiyatı artmış 20.99 olmuş...
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