Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba AT200, 479 Avro'dan ön satışa sunuldu (G)

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Toshiba'nın IFA 2011 fuarında tanıttığı dünyanın en ince tableti ünvanını elinde bulunduran AT200'ün Avrupa'daki yolculuğunun detayları yavaş yavaş belli oluyor.

7.7 mm'lik kalınlığıyla dünyanın en ince tableti olan ve ayrıca, sahip olduğu çift kanal bellek kontrolcüsü ile sınıfındaki en hızlı platformlardan olan TI OMAP 4430'dan gücünü alan AT200, Deutsche Telekom tarafından 16GB'lık modeli 479 Avro, 32GB'lık modeli ise 584 Avro'dan ön satışa sunulurken; tabletin kullanıcıyla buluşacağı tarih ile ilgili kesin bir bilgiye ise yer verilmemiş.

IFA 2011'de kullanma fırsatı yakaladığımız ve hazırladığımız ön inceleme videosuna buradan ulaşabileceğini AT200'ün öne çıkan teknik detayları şöyle;

  • Android™ 3.2, Honeycomb
  • 10,1 inç boyutlarında 1280x800 piksel görüntü sağlayan LCD panel
  • 1.2GHz frekansında çalışan TI OMAP 4430
  • 1GB'lık sistem belleği
  • 64 GB’a kadar dahili bellek, microSD kart girişi
  • Micro-USB mikro-HDMI
  • Bluetooth,Wi-Fi (802.11b/g/n)
  • GPS, 3 eksenli İvmeölçer, jiroskop, elektronik pusula, ortam ışığı sensörü
  • 5.0 megapiksellik arka kamera
  • 2.0 megapiksellik ön kamera
  • 2x1,5W'lık Stereo hoparlörler
  • Ağırlık: 558gr
  • Boyutlar: 256mm x 176mm x 7.7mm
  • Pil ömrü (Aydınlatma 60 nit iken)
    • 8 saat(%100 video Playback)
    • 8 saat (%65 WLAN ile Web gözatma %10 video geri oynatım; %25 standby)

Güncelleme: Anlaşılan T-Mobile, tableti ön satışa sunmakta erken davrandı çünkü yaklaşık 2 saat önce sitedeki yerini alan tabletler, şu anda sayfadan kaldırılmış durumda.


<a href="http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hardware/40840/toshibas-at200-android-tablet-pre-order-starts-479?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+tcmagazine+%28Techconnect+Magazine%29">TCMagazine</a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Oceanco 8 yıl
ekrandan hariç kenardaki çerçeveleri biraz küçültseler çok daha şükela görünecek.özellikleride yabana atılacak gibi değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siyahtemas 8 yıl
ipad2 ye rağmen, bu kadar yüksek fiyattan android tablet çıkaran firmaları, cesaretlerinden dolayı yürekten kutluyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sezersunar 8 yıl
Sim yuvası yok zannedersem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 8 yıl
Biraz pahalı gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung'un oyun odaklı 7 Serisi dizüstü bilgisayarını inceledik 8 yıl Creative'in PC ve Konsollara yönelik dört çekirdekli yeni ses kartını inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim