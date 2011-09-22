Toshiba AT200, 479 Avro'dan ön satışa sunuldu (G)

Toshiba'nın IFA 2011 fuarında tanıttığı dünyanın en ince tableti ünvanını elinde bulunduran AT200'ün Avrupa'daki yolculuğunun detayları yavaş yavaş belli oluyor.

7.7 mm'lik kalınlığıyla dünyanın en ince tableti olan ve ayrıca, sahip olduğu çift kanal bellek kontrolcüsü ile sınıfındaki en hızlı platformlardan olan TI OMAP 4430'dan gücünü alan AT200, Deutsche Telekom tarafından 16GB'lık modeli 479 Avro, 32GB'lık modeli ise 584 Avro'dan ön satışa sunulurken; tabletin kullanıcıyla buluşacağı tarih ile ilgili kesin bir bilgiye ise yer verilmemiş.

IFA 2011'de kullanma fırsatı yakaladığımız ve hazırladığımız ön inceleme videosuna buradan ulaşabileceğini AT200'ün öne çıkan teknik detayları şöyle;

Android™ 3.2, Honeycomb

10,1 inç boyutlarında 1280x800 piksel görüntü sağlayan LCD panel

1.2GHz frekansında çalışan TI OMAP 4430

1GB'lık sistem belleği

64 GB’a kadar dahili bellek, microSD kart girişi

Micro-USB mikro-HDMI

Bluetooth,Wi-Fi (802.11b/g/n)

GPS, 3 eksenli İvmeölçer, jiroskop, elektronik pusula, ortam ışığı sensörü

5.0 megapiksellik arka kamera

2.0 megapiksellik ön kamera

2x1,5W'lık Stereo hoparlörler

Ağırlık: 558gr

Boyutlar: 256mm x 176mm x 7.7mm

Pil ömrü (Aydınlatma 60 nit iken) 8 saat(%100 video Playback) 8 saat (%65 WLAN ile Web gözatma %10 video geri oynatım; %25 standby)



Güncelleme: Anlaşılan T-Mobile, tableti ön satışa sunmakta erken davrandı çünkü yaklaşık 2 saat önce sitedeki yerini alan tabletler, şu anda sayfadan kaldırılmış durumda.

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