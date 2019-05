Toshiba, No Matter What adlı yeni bir garanti sistemi başlatıyor

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Toshiba, ülkemizdeki temsilcisi TNB Bilgisayar vasıtasıyla No Matter What (Ne olursa olsun) adını verdiği yeni bir garanti sistemi başlatıyor. No Matter What, cihazınızı garanti dışı meydana gelen kaza veya çalınma olaylarına karşı sigortalıyor.





20 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında satın alınan yeni bir Toshiba dizüstü modeli ile birlikte ücretsiz olarak sağlanacak No Matter What garantisi 3 kategoriden oluşuyor. İlk kategoride cihazı satın aldıktan sonra 14 gün içerisinde koşulsuz iade imkanı bulunuyor.





İkinci kategoride Toshiba kullanıcılarına, karşılaştıkları bir hırsızlık vakasında çalınmış olan Toshiba ürünlerinin aynısı yada muadili ücretsiz olarak sağlanıyor. Üçüncü kategoride ise Toshiba dizüstü cihazları çalışması üzerinde olumsuz etkisi olan ve beklenmedik bir dış etkenden kaynaklanan her türlü bozulma veya hasara karşı güvence altına alınıyor.





Ücretsiz No Matter What garanti paketleri 20 Temmuz 2013 - 18 Ağustos 2013 tarihler arasında aktive edilerek bir yıl boyunca geçerli oluyor. Servis, Toshiba dizüstü bilgisayarın alındığı tarihten sonraki 14 gün içerisinde aktive edilmesi durumunda geçerli. NMW paketinin standart fiyatı ise 159TL.