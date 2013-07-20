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Toshiba, No Matter What adlı yeni bir garanti sistemi başlatıyor

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba, No Matter What adlı yeni bir garanti sistemi başlatıyor

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Toshiba, ülkemizdeki temsilcisi TNB Bilgisayar vasıtasıyla No Matter What (Ne olursa olsun) adını verdiği yeni bir garanti sistemi başlatıyor. No Matter What, cihazınızı garanti dışı meydana gelen kaza veya çalınma olaylarına karşı sigortalıyor.

20 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında satın alınan yeni bir Toshiba dizüstü modeli ile birlikte ücretsiz olarak sağlanacak No Matter What garantisi 3 kategoriden oluşuyor. İlk kategoride cihazı satın aldıktan sonra 14 gün içerisinde koşulsuz iade imkanı bulunuyor. 

İkinci kategoride Toshiba kullanıcılarına, karşılaştıkları bir hırsızlık vakasında çalınmış olan Toshiba ürünlerinin aynısı yada muadili ücretsiz olarak sağlanıyor. Üçüncü kategoride ise Toshiba dizüstü cihazları çalışması üzerinde olumsuz etkisi olan ve beklenmedik bir dış etkenden kaynaklanan her türlü bozulma veya hasara karşı güvence altına alınıyor.

Ücretsiz No Matter What garanti paketleri 20 Temmuz 2013 - 18 Ağustos 2013 tarihler arasında aktive edilerek bir yıl boyunca geçerli oluyor.  Servis, Toshiba dizüstü bilgisayarın alındığı tarihten sonraki 14 gün içerisinde aktive edilmesi durumunda geçerli. NMW paketinin standart fiyatı ise 159TL.


http://www.toshibatr.com/nmw/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Göz göre göre diğer markalardan saldırı yapıldığını hiç bu kadar net görmemiştik. Saol YURUBEK!!
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DH Misafiri 5 yıl
muhteşem bir kampanya bence Toshibaya bok atan arkadaşlara kapak olsun gerçi hepsi rakip firmaların hazımsız elemanları ama neyse bilen biliyor
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Furkovic 5 yıl
bende daha dün aldım pcyi nasıl bu kampanyadan faydalanabilirim? Servisi mi aramam lazım?
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AYSIN 5 yıl
Toshibanın bu eşsiz kampanyasını tekrarlaması markaya olan güveni gösterir.üCRETSİZ bir şey bu bazıları yanlış anlamış:) kırıldı, çalındı garantili diyorlar daha ne olsun
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Moribito 5 yıl
No matter what I wont buy toshiba


Qosmio F20'den bir cektigimi ben birde Allah bilir.
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onur01651 5 yıl
hp bunu bedava veriyor [ban]
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cngiz 5 yıl
Hadi abi hadi abicim. Toshiba sattığı ürüne destek olsun önce. Garanti ve teknik destek rezalet.
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byhackermstf 5 yıl cngiz
cngiz

Hadi abi hadi abicim. Toshiba sattığı ürüne destek olsun önce. Garanti ve teknik destek rezalet.

hocam toshiba bilgisayarım yok ama bi arkadaşımda toshiba bilgisayar vardı rezalet bir bilgisayardı bilgisayarın ne sesi düzgün çıkıyor ne performansı var
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MxFxOx 5 yıl
çalınma neysede dizüstü aldınmı ne format ne başka arızalarla uğraştırmıycak , yeni model verseler bile ummrumda olmaz
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byhackermstf 5 yıl
hocam eski toshibalar gayet iyide yeni toshibalardan pek hayır gelmiyo plastik kasalılar pek sağlamlık hissi vermiyor cidden
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alpi35 5 yıl
İyi de yeni bişey değil ki bu, benim bir önceki(2009 model) Toshiba laptop'umda da vardı "no matter what", fikir çok hoş, duvara vurup vurup yenisini almak istedim hep;ama yedi mi,yemedi :D
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donanımcı123 5 yıl
Vaio ne alaka ya, bumerang atıyor sanki geri dönüyormuş
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Farwynd 5 yıl
Bu TNB Bilgisayar hoşuma gitmeye başladı. Adamlar kullanıcı odaklı çalışıyor gözüküyor kaç aydır yaptıkları tanıtımlarla, projelerle vs.
Sonraki tercihim Toshiba olabilir.
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yanlızkurt007 5 yıl
Benim laptop toshiba 2003-2004'de aldık o zaman 2500 TL almıştık şimdi satsan 200 TL etmez ama çok sağlam ya abi valla toshiba alanlar sağlamlık ve garanti konusunda sıkıntı yaşamazlar donanımıda iyi bir laptop aldıysanız yıllarca gider benim bu külüstür o kadar düştüki tık yok külüstür zaten centrino işlemci var
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DraGonS 5 yıl
yukuberk
VAIO için böyle şeylere gerek yok çünkü VAIO zekidir, çalınsa bile gelir sahibini bulur.

Internet dünyası çıkıntılık yapıp ilgi çekmeye çalışanlar noktasında bu yıllarda zirvelere oynamaktadır arkadaşlar.
Bu noktada internet denen web sayfaları topluluğunu kirleten senin gibi arkadaşlara teşekkür ediyorum.
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