Toshiba, Red Dot tasarım ödüllü yeni HDD modellerini tanıttı





Depolama çözümleri sektöründe lider firmalardan birisi olan Toshiba, 2012 Red Dot tasarım ödüllerinde En İyinin En İyisi ödülüne layık görülen yeni STOR.E EDITION sabit disk sürücülerini resmi olarak tanıttı.





USB 3.0 uyumlu olan STOR.E EDITION hard disk modelleri 500GB, 750GB ve 1TB şeklinde kapasite ile geliyor. Kırmızı, mavi, gri ve siyah şeklinde bir renk portföyü sunan ürünler, Toshiba Satellite, Satellite Pro ve Tecra R serisi dizüstü bilgisayar ve diğer dizüstü bilgisayarlarla da renk açısından uyum gösterecek şekilde tasarlanmış.





USB 2.0 için de geriye dönük destek veren STOR.E EDITION ürünleri hafif tasarımı ve hızlı veri transferiyle dikkat çekiyor. Toshiba, ürünlerinde; dosyalarınızı ve klasörlerinizi kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde yedekleyip geri yükleyebileceğiniz, hasar görmüş veya kazayla silinmiş verilerinizi anında kurtarabileceğiniz Nero BackItUp&Burn Essentials yazılımını da önyüklü olarak kullanıcıya sunuyor.