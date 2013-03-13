Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, Red Dot tasarım ödüllü yeni HDD modellerini tanıttı

6 yıl
631
1
7
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba, Red Dot tasarım ödüllü yeni HDD modellerini tanıttı

Depolama çözümleri sektöründe lider firmalardan birisi olan Toshiba, 2012 Red Dot tasarım ödüllerinde En İyinin En İyisi ödülüne layık görülen yeni STOR.E EDITION sabit disk sürücülerini resmi olarak tanıttı.

USB 3.0 uyumlu olan STOR.E EDITION hard disk modelleri 500GB, 750GB ve 1TB şeklinde kapasite ile geliyor. Kırmızı, mavi, gri ve siyah şeklinde bir renk portföyü sunan ürünler, Toshiba Satellite, Satellite Pro ve Tecra R serisi dizüstü bilgisayar ve diğer dizüstü bilgisayarlarla da renk açısından uyum gösterecek şekilde tasarlanmış.

USB 2.0 için de geriye dönük destek veren STOR.E EDITION ürünleri hafif tasarımı ve hızlı veri transferiyle dikkat çekiyor. Toshiba, ürünlerinde; dosyalarınızı ve klasörlerinizi kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde yedekleyip geri yükleyebileceğiniz, hasar görmüş veya kazayla silinmiş verilerinizi anında kurtarabileceğiniz Nero BackItUp&Burn Essentials yazılımını da önyüklü olarak kullanıcıya sunuyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Holy Templar 6 yıl
b usefer olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl
Sakız kutularına benzemiş aynı.


4EVER SEAGATE!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bu ürünü arıyorum ama bulamadım nereden alabilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 6 yıl
Oldukça küçük görünüyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AYSIN 6 yıl
Çok hafif ve tasarım olarak güzel bir Harddisk ben kullanıyorum. Ayrıca çok da hızlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edaliy 6 yıl
ne zaman geldi, nerden aldınız hemen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Artes DR9704 video inceleme 6 yıl Dell ile Türkiye Dizüstü pazarı ve yeni XPS serisini üzerine konuştuk. 6 yıl Intel SSD 335 video inceleme "Maliyet odaklı SSD test masamızda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim